تباين كيف تباينت الآراء حول رفض إعادة مرشحين إلى الانتخابات التونسية؟

جدل في تونس بعد رفض الهيئة العليا للانتخابات تنفيذ كافة قرارات القضاء بحق مستبعدين منها.. كيف تباينت المواقف بين الهيئة والمعارضة بشأن هذا القرار؟