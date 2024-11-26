كيف تباين موقف الغرب إزاء قرارات المحكمة الجنائية الدولية؟

كيف تباين الموقف الغربي إزاء قرارات المحكمة الجنائية الدولية بشأن اعتقال قادة اتّهموا بارتكاب انتهاكات إنسانية؟

المحكمة الجنائية الدولية

محكمة تأسست بصفة قانونية في الأول من يوليو/تموز عام 2002 بموجب ميثاق روما الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أبريل/نيسان من العام نفسه. تعمل على وقف انتهاكات حقوق الإنسان عبر التحقيق في جرائم الإبادة وجرائم الحرب.

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وقالت إن هناك "أسبابا منطقية" للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، عبر تسلسل زمني ترصد المادة تباين الموقف الغربي إزاء قرارات المحكمة الجنائية الدولية بشأن اعتقال قادة اتّهموا بارتكاب انتهاكات إنسانية.