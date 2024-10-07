قضايا تشعل مناظرة نائب الرئيس الأميركي بين نواب ترامب وهاريس وتثير تفاعلات واسعة في الولايات المتحدة وخارجها. ما أبرز القضايا المثيرة للجدل في المناظرة؟ وما أبرز التباينات في المواقف بين والز وفانس؟.

تتناول المناظرة القضايا المثيرة للجدل، بين مرشحي نائب الرئيس الأميركي، توجهات الحزبين حول السياسة الداخلية والخارجية، مع التركيز على إدارة بايدن وترامب.

قيادة هادئة: تم الإشادة بقيادة نائبة الرئيس هاريس كعلامة على الثبات والقدرة على تعزيز التحالفات.

تحديات الهجرة: ناقش المرشحون قضية المهاجرين غير النظاميين وضرورة معالجة الجرائم المرتبطة بهم.

التكاليف المتزايدة: انتقدت المناظرة ارتفاع تكاليف الغذاء والسكن بسبب سياسات هاريس.

التغير المناخي: التأكيد على أهمية الاستثمار في الوظائف مع التعامل مع قضايا البيئة.

دعم الأسر: التأكيد على ضرورة دعم الأسر الشابة من خلال تسهيل الحصول على المنازل والعلاج.