تباين خطابات المحتوى الديني تحضر بقوة في البرامج الانتخابية الأميركية

وعود وزيارات مكثفة وخطابات بمحتوى ديني تحضر بقوة في البرامج الانتخابية لمرشحي الرئاسة الأميركية، كيف تتباين جهود ترامب وهاريس في استمالة المتدينين؟