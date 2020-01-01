البث الحي

زمام المبادرة

عن البرنامج

برنامج أسبوعي يسرد مبادرات أسهمت بتعزيز قطاعات في المجتمعات العربية أو حل مشاكل سواء اقتصادية او اجتماعية او ثقافية .

المزيد من الحلقات

من برنامج: زمام المبادرة

الموسيقى للجميع بالأردن والرسالة بقيت بلبنان بعد رحيل صاحبها

قدم برنامج "زمام المبادرة" ثلاث مبادرات: ففي الأردن تعليم الموسيقى للجميع باعتبارها رسالة سلام، وفي لبنان رحل شمعون لكن رسالته للتوعية من السرطان ظلت حاضرة، وفي مصر مبادرة لتحسين التعليم.

من برنامج: زمام المبادرة

مبادرات شبابية مميزة بالأردن ولبنان والعراق

استعرض برنامج "زمام المبادرة" مبادرة من الأردن لزراعة أسطح المنازل والمؤسسات لمنح المدن روحا خضراء، وعرضا مسرحيا بالشارع لإيصال معاناة اللبنانيين من أزمة النفايات، وشبابا ينظفون الشوارع لأجل بغداد أنظف.