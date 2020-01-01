سلطت الحلقة الضوء على ثلاث مبادرات تركز على نشر الثقافة وتشجيع القراءة في كل من الأردن وتونس والسودان، أبرزها مبادرة "مسموع" و"يوم القراءة".
برنامج أسبوعي يسرد مبادرات أسهمت بتعزيز قطاعات في المجتمعات العربية أو حل مشاكل سواء اقتصادية او اجتماعية او ثقافية .
سلطت الحلقة الضوء على ثلاث مبادرات تركز على نشر الثقافة وتشجيع القراءة في كل من الأردن وتونس والسودان، أبرزها مبادرة "مسموع" و"يوم القراءة".
من تونس.. شابة تغيّر الصورة النمطية عن مدينتها وتقدم نموذجا مشرقا للصناعة الوطنية. ومن لبنان.. جمعية ألزهايمر تحوي المرضى وذويهم وتساعدهم على تقبل الواقع.
تناولت هذه الحلقة من برنامج "زمام المبادرة" لتناول عدة مبادرات منوعة في مواضيعها واهتماما...
تناولت هذه الحلقة من "زمام المبادرة" مبادرات سورية فقد أصحابها بيوتهم وأعمالهم؛ فقدوا أحب...
قدم برنامج "زمام المبادرة" ثلاث مبادرات: ففي الأردن تعليم الموسيقى للجميع باعتبارها رسالة سلام، وفي لبنان رحل شمعون لكن رسالته للتوعية من السرطان ظلت حاضرة، وفي مصر مبادرة لتحسين التعليم.
استعرض برنامج "زمام المبادرة" مبادرات شبابية من السودان ومصر وسوريا.
استعرض برنامج "زمام المبادرة" مبادرة من الأردن لزراعة أسطح المنازل والمؤسسات لمنح المدن روحا خضراء، وعرضا مسرحيا بالشارع لإيصال معاناة اللبنانيين من أزمة النفايات، وشبابا ينظفون الشوارع لأجل بغداد أنظف.
تناول برنامج "زمام المبادرة" مبادرة من سلطنة عمان لتدريب المكفوفين على استخدام الحاسوب، ومبادرة من السودان للوصل بين مخرجات الجامعات وسوق العمل، ومبادرة إعلامية من أرض الصومال لمساعدة الفقراء.
استعرضت حلقة (2018/4/2) من برنامج "زمام المبادرة" مبادرات نسائية رائدة في تونس وموريتانيا ولبنان.
استعرضت حلقة (2018/3/19) من برنامج "زمام المبادرة" مبادرات رائدة في لبنان وفلسطين.
استذكرت حلقة (2018/3/5) من برنامج "زمام المبادرة" مبادرات شباب من لبنان والأردن والسودان، حاولوا من خلالها دعم لغة الضاد.
استعرض برنامج "زمام المبادرة" مبادرات استشعرت خطورة تدني القراءة في العالم العربي وحاولت إحداث الفرق، حيث تشير إحصائيات إلى أن الفرد العربي لا يقرأ أكثر من ست دقائق سنويا.
تناول برنامج "زمام المبادرة"مواضيع: جامع كتب تونسي يفتح بيته للمثقفين لتبادل الأفكار، وفلسطيني يوثق العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014، ورسام أردني ينقل الحياة عبر وجوه المارة.
استعرض برنامج "زمام المبادرة" مبادرات شباب من العراق ولبنان وتونس، حاولوا أن يرسموا ملامح مستقبل أفضل.