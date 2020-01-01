تناول برنامج "المسافة صفر" في فيلمه الاستقصائي "الروهينغا.. التنكيل والصمت" قضية مسلمي الروهينغا في ميانمار، والانتهاكات التي يتعرضون لها، وموقف السلطات هناك ورؤيتها للأزمة، وكذلك رؤية أقلية الروهينغا لها.