البث الحي

المسافة صفر

عن البرنامج

برنامج وثائقي يستعرض القضايا الشائكة في المناطق الساخنة، تقدمه الزميلة سلام هنداوي من خلال تواجدها في (المسافة صفر) وعلى مقربة من الشخصيات والأحداث بهدف إعطاء إجابات هادئة حول إشكاليات مشتعلة.

المزيد من الحلقات

من برنامج: المسافة صفر

حرب الموانئ.. الجزيرة تكشف خفايا صراع النفوذ بالقرن الأفريقي

تطرقت الحلقة لحرب الموانئ الدائرة بمنطقة القرن الأفريقي، والتي تسعى عبرها عدة دول –منها الإمارات والصين وتركيا- لإيجاد موطئ قدم لها بالمنطقة باحتكار إدارة موانئها وبناء قواعد عسكرية تمنحها النفوذ.

من برنامج: المسافة صفر

سيناء وحروب التيه2.. استهداف إسرائيلي للمدنيين وتدمير لأحياء سكنية

تضمنت هذه الحلقة من "المسافة صفر" الجزءَ الثاني من تحقيق الجزيرة: "سيناء.. حروب التيه"، حيث رصد التحقيقُ المناطقَ التي تركزت فيها العملية الشاملة بسيناء 2018، وحوادث استهداف المدنيين بطائرات إسرائيلية.

من برنامج: المسافة صفر

سد النهضة.. قبل وبعد فوات الأوان

فتح برنامج "المسافة صفر" ملف سد النهضة حلم إثيوبيا وهواجس مصر والترحيب السوداني، وعرض إثيوبيا شراكة ثلاثية في تمويله وتشغيله، ورفض الدولتين الأخريين، والعودة لطلب الشراكة ولكن بعد فوات الأوان.

من برنامج: المسافة صفر

حلايب.. صراع على الأرض وما تحتها

تناول برنامج "المسافة صفر" الصراع المصري السوداني للسيطرة على مثلث حلايب وشلاتين الغني بالثروات المعدنية. صراع يتصاعد ويهبط، ولكنه عاد بقوة إلى الواجهة بعد اتفاقية تيران وصنافير بين مصر والسعودية.

من برنامج: المسافة صفر

الروهينغا.. التنكيل والصمت

تناول برنامج "المسافة صفر" في فيلمه الاستقصائي "الروهينغا.. التنكيل والصمت" قضية مسلمي الروهينغا في ميانمار، والانتهاكات التي يتعرضون لها، وموقف السلطات هناك ورؤيتها للأزمة، وكذلك رؤية أقلية الروهينغا لها.

من برنامج: المسافة صفر

حدكا.. عودة البندقية

يحكي برنامج الجزيرة التحقيقي "المسافة صفر- حدكا.. عودة البندقية" قصة عودة الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني (حدكا) إلى العمل المسلح ضد إيران بعد أن كان أوقفه عام 1996.

من برنامج: المسافة صفر

بين المقاتلين في سوريا

ذهبت الحلقة الأولى من برنامج "المسافة صفر" إلى الشمال السوري، أوسع امتداد جغرافي يخضع لسيطرة المعارضة والخزان البشري لكافة مقاتليها، وتمكن فريق البرنامج من نقل صورة واقعية بظروف بالغة الخطورة.