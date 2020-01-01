حصل برنامج "المسافة صفر" على صور لأقمار صناعية تظهر تعثر الخطة الزمنية لمشروع مدينة نيوم الذي أعلنه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قبل أربع سنوات.
برنامج وثائقي يستعرض القضايا الشائكة في المناطق الساخنة، تقدمه الزميلة سلام هنداوي من خلال تواجدها في (المسافة صفر) وعلى مقربة من الشخصيات والأحداث بهدف إعطاء إجابات هادئة حول إشكاليات مشتعلة.
حصل برنامج "المسافة صفر" على صور لأقمار صناعية تظهر تعثر الخطة الزمنية لمشروع مدينة نيوم الذي أعلنه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قبل أربع سنوات.
استعرض فيلم "مُطاردون في المنفى"، ضمن تحقيقات برنامج "المسافة صفر"، قصص بعض المعارضين المصريين الذين غادروا مصر عقب الانقلاب العسكري، وكشف معاناة لجوئهم بين الدول بحثا عن الأمن.
تبث الجزيرة غدا، الأحد، فيلم "مُطاردون في المنفى"، ضمن تحقيقات برنامج "المسافة صفر&q...
كشف تحقيق "السقوط على أبواب طرابلس" خبايا صراع الأزمة الليبية، كما وقف على جبهات القتال ا...
تطرقت الحلقة لحرب الموانئ الدائرة بمنطقة القرن الأفريقي، والتي تسعى عبرها عدة دول –منها الإمارات والصين وتركيا- لإيجاد موطئ قدم لها بالمنطقة باحتكار إدارة موانئها وبناء قواعد عسكرية تمنحها النفوذ.
تضمنت هذه الحلقة من "المسافة صفر" الجزءَ الثاني من تحقيق الجزيرة: "سيناء.. حروب التيه"، حيث رصد التحقيقُ المناطقَ التي تركزت فيها العملية الشاملة بسيناء 2018، وحوادث استهداف المدنيين بطائرات إسرائيلية.
تضمنت هذه الحلقة من برنامج "المسافة صفر" الجزء الأول من تحقيق استقصائي بعنوان: "سيناء.. حروب التيه"، عرض وثائقَ سريةً وشهادات حصريةً من قلب العمليات العسكرية في سيناء كشفت بعض المستور.
فتح برنامج "المسافة صفر" ملف سد النهضة حلم إثيوبيا وهواجس مصر والترحيب السوداني، وعرض إثيوبيا شراكة ثلاثية في تمويله وتشغيله، ورفض الدولتين الأخريين، والعودة لطلب الشراكة ولكن بعد فوات الأوان.
تناول برنامج "المسافة صفر" الصراع المصري السوداني للسيطرة على مثلث حلايب وشلاتين الغني بالثروات المعدنية. صراع يتصاعد ويهبط، ولكنه عاد بقوة إلى الواجهة بعد اتفاقية تيران وصنافير بين مصر والسعودية.
تناول برنامج "المسافة صفر" في فيلمه الاستقصائي "الروهينغا.. التنكيل والصمت" قضية مسلمي الروهينغا في ميانمار، والانتهاكات التي يتعرضون لها، وموقف السلطات هناك ورؤيتها للأزمة، وكذلك رؤية أقلية الروهينغا لها.
يحكي برنامج الجزيرة التحقيقي "المسافة صفر- حدكا.. عودة البندقية" قصة عودة الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني (حدكا) إلى العمل المسلح ضد إيران بعد أن كان أوقفه عام 1996.
ذهبت الحلقة الأولى من برنامج "المسافة صفر" إلى الشمال السوري، أوسع امتداد جغرافي يخضع لسيطرة المعارضة والخزان البشري لكافة مقاتليها، وتمكن فريق البرنامج من نقل صورة واقعية بظروف بالغة الخطورة.