البث الحي

الحرب العالمية الأولى في عيون العرب

عن البرنامج

برنامج وثائقي من ثلاث حلقات من إنتاج الجزيرة، يؤرخ الذكرى المئوية الأولى للحرب العالمية الأولى من وجهة نظر عربية وإسلامية ، وبشكل متواز مع القراءة الغربية السائدة المتغافلة عن دور الشعوب الأخرى في هذه الحرب

من برنامج: الحرب العالمية الأولى في عيون العرب

تأثير دخول العثمانيين الحرب العالمية الأولى على العرب

تناولت الحلقة الثانية من سلسلة "الحرب العالمية الأولى في عيون العرب" التي بثت الجمعة 21/11/2014 تأثير مشاركة السلطنة العثمانية في الحرب العالمية الأولى على العرب الذين كانوا يدينون لها بالولاء.