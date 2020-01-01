استعرضت الحلقة الثالثة والأخيرة من سلسلة "الحرب العالمية الأولى في عيون العرب" -التي بثت في 28/11/2014- نتائج انهيار السلطنة العثمانية، وتقسيم المشرق بين فرنسا وبريطانيا، وضياع فلسطين عام 1948.
برنامج وثائقي من ثلاث حلقات من إنتاج الجزيرة، يؤرخ الذكرى المئوية الأولى للحرب العالمية الأولى من وجهة نظر عربية وإسلامية ، وبشكل متواز مع القراءة الغربية السائدة المتغافلة عن دور الشعوب الأخرى في هذه الحرب
استعرضت الحلقة الثالثة والأخيرة من سلسلة "الحرب العالمية الأولى في عيون العرب" -التي بثت في 28/11/2014- نتائج انهيار السلطنة العثمانية، وتقسيم المشرق بين فرنسا وبريطانيا، وضياع فلسطين عام 1948.
تناولت الحلقة الثانية من سلسلة "الحرب العالمية الأولى في عيون العرب" التي بثت الجمعة 21/11/2014 تأثير مشاركة السلطنة العثمانية في الحرب العالمية الأولى على العرب الذين كانوا يدينون لها بالولاء.
استعرضت الحلقة الأولى من سلسلة "الحرب العالمية في عيون العرب" التي بثت الجمعة 14/11/2014،...