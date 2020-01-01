الحرب العالمية الأولى في عيون العرب

عن البرنامج

برنامج وثائقي من ثلاث حلقات من إنتاج الجزيرة، يؤرخ الذكرى المئوية الأولى للحرب العالمية الأولى من وجهة نظر عربية وإسلامية ، وبشكل متواز مع القراءة الغربية السائدة المتغافلة عن دور الشعوب الأخرى في هذه الحرب