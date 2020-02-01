استضاف برنامج "بلا حدود" (2020/5/20) الأستاذة في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية مضاوي الرشيد، لمناقشة السياسة التقشفية التي تنتهجها السعودية، ومدى حرية الشارع السعودي في التعبير عن رأيه بشأنها.
برنامج حواري أسبوعي يقدمه أحمد منصور، يجري حوارا مع أحد المسؤولين أو السياسيين ليعبر عن رأيه الخاص في القضايا المثارة بصراحة ودون حدود ويؤيده بالبراهين والوثائق.
استضاف برنامج "بلا حدود" (2020/5/20) الأستاذة في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية مضاوي الرشيد، لمناقشة السياسة التقشفية التي تنتهجها السعودية، ومدى حرية الشارع السعودي في التعبير عن رأيه بشأنها.
قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في تصريحاته لبرنامج "بلا حدود" (2020/5/13) إن غزة استطاعت تشكيل حماية لأبناء الشعب الفلسطيني من جائحة كورونا.
رصدت "بلا حدود" (2020/5/6) الاحتفاء باليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق 3 مايو/أيار للتذ...
استضاف برنامج "بلا حدود" (2020/4/29) أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي لمن...
سلطت حلقة (2020/4/22) من برنامج "بلا حدود" الضوء على استقبال المسلمين شهر رمضان الفضيل في ظل اجتياح فيروس كورونا العالم، وتفاعلت مع أسئلة المتابعين عبر منصات التواصل.
استضافت حلقة (2020/4/15) من برنامج "بلا حدود" أندرو أندرسون المدير التنفيذي لمؤسسة "فرونت لاين ديفندرز"، وناقشت معه أوضاع حقوق الإنسان حول العالم خصوصا في منطقة الخليج والشرق الأوسط.
سلطت حلقة (2020/4/8) من برنامج "بلا حدود" الضوء على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لإيقاف الحرب في اليمن ومبادرات وقف إطلاق النار لمواجهة كورونا، مع السفير البريطاني باليمن مايكل أرون.
سلط برنامج "بلا حدود" بحلقته (2020/4/1) الضوء على تطورات فيروس كورونا في المجال الصحي العالمي مع الأمين العام لاتحاد جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر جاجان شاباجين.
استضافت حلقة (2020/3/25) من برنامج "بلا حدود" منير تابت نائب الأمين التنفيذي للإسكوا التابع للأمم المتحدة، وناقشت تقريرها عن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن انتشار فيروس #كورونا في المنطقة.
استضافت حلقة (2020/3/18) من برنامج "بلا حدود" توبي كادمان رئيس فريق المحامين عن أسرة الرئيس الراحل محمد مرسي، وناقشت اتهامه للنظام المصري باستخدام أسلوب القتل البطيء لأسامة مرسي.
تابعت حلقة (2020/3/11) من برنامج "بلا حدود" الأهمية الجغرافية والإستراتيجية لمحافظة المهرة، ودور أبنائها في الدفاع عنها، وتناولت تقدم الحوثيين وانجراف التحالف السعودي الإماراتي عن أهدافه المعلنة.
استضافت حلقة (2020/3/4) من برنامج "بلا حدود" كبير الباحثين في مركز كارنيجي الشرق الأوسط يزيد صايغ للحديث عن تصاعد المواجهات في إدلب، ومستقبل العلاقة بين روسيا وتركيا.
استضافت حلقة (2020/2/26) من برنامج "بلا حدود" خبير القانون الدولي بمؤسسة "ستوك وايت" هاكان كاموز للحديث حول الدعاوى القضائية التي رفعتها المؤسسة ضد مسؤولين إماراتيين متهمين بارتكاب جرائم في اليمن.
استضافت حلقة (2020/2/19) من برنامج "بلا حدود" المنسق العام في الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب جييل دو كيركوف، وناقشت معه الأسباب الحقيقية لانتشار الإرهاب وعلاقته بالفقر وقمع الحريات والدكتاتورية.