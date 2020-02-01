البث الحي

بلا حدود

عن البرنامج

برنامج حواري أسبوعي يقدمه أحمد منصور، يجري حوارا مع أحد المسؤولين أو السياسيين ليعبر عن رأيه الخاص في القضايا المثارة بصراحة ودون حدود ويؤيده بالبراهين والوثائق.

من برنامج: بلا حدود

الرشيد للجزيرة: النخبة السعودية موظفون لدى الدولة لتأييد اتجاهاتها السياسية

استضاف برنامج "بلا حدود" (2020/5/20) الأستاذة في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية مضاوي الرشيد، لمناقشة السياسة التقشفية التي تنتهجها السعودية، ومدى حرية الشارع السعودي في التعبير عن رأيه بشأنها.

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من برنامج: بلا حدود

الشيخ محمد الصغير: سيدنا محمد أول الداعين للحجر الصحي وابن العاص أول الآمرين بالتباعد الاحترازي

سلطت حلقة (2020/4/22) من برنامج "بلا حدود" الضوء على استقبال المسلمين شهر رمضان الفضيل في ظل اجتياح فيروس كورونا العالم، وتفاعلت مع أسئلة المتابعين عبر منصات التواصل.

من برنامج: بلا حدود

أرون للجزيرة: المجلس الانتقالي الجنوبي جزء من الشرعية في اليمن وهذه شروط وقف الحرب

سلطت حلقة (2020/4/8) من برنامج "بلا حدود" الضوء على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لإيقاف الحرب في اليمن ومبادرات وقف إطلاق النار لمواجهة كورونا، مع السفير البريطاني باليمن مايكل أرون.

من برنامج: بلا حدود

أرقام فلكية.. هذه خسائر العرب الاقتصادية المتوقعة بسبب كورونا

استضافت حلقة (2020/3/25) من برنامج "بلا حدود" منير تابت نائب الأمين التنفيذي للإسكوا التابع للأمم المتحدة، وناقشت تقريرها عن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن انتشار فيروس #كورونا في المنطقة.

من برنامج: بلا حدود

قحطان للجزيرة: الشرعية اليمنية لديها نوع من اللامبالاة والسعودية سيطرت عليها

تابعت حلقة (2020/3/11) من برنامج "بلا حدود" الأهمية الجغرافية والإستراتيجية لمحافظة المهرة، ودور أبنائها في الدفاع عنها، وتناولت تقدم الحوثيين وانجراف التحالف السعودي الإماراتي عن أهدافه المعلنة.

من برنامج: بلا حدود

كاموز للجزيرة: الإمارات ارتكبت جرائم حرب في اليمن بإشراف من دحلان

استضافت حلقة (2020/2/26) من برنامج "بلا حدود" خبير القانون الدولي بمؤسسة "ستوك وايت" هاكان كاموز للحديث حول الدعاوى القضائية التي رفعتها المؤسسة ضد مسؤولين إماراتيين متهمين بارتكاب جرائم في اليمن.

من برنامج: بلا حدود

دو كيركوف: اليمين المتطرف بأوروبا وتنظيم الدولة وجهان لعملة واحدة

استضافت حلقة (2020/2/19) من برنامج "بلا حدود" المنسق العام في الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب جييل دو كيركوف، وناقشت معه الأسباب الحقيقية لانتشار الإرهاب وعلاقته بالفقر وقمع الحريات والدكتاتورية.