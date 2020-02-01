سلطت حلقة (2020/4/8) من برنامج "بلا حدود" الضوء على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لإيقاف الحرب في اليمن ومبادرات وقف إطلاق النار لمواجهة كورونا، مع السفير البريطاني باليمن مايكل أرون.