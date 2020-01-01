موضوعات جديدة يفتحها الملف الأسبوعي ومنها المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث السوري، زيارة سترو وسولانا للعراق، قضية الممرضات البلغاريات في ليبيا، المعاناة الإنسانية بالنيجر.
موضوعات جديدة يفتحها الملف الأسبوعي ومنها المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث السوري، زيارة سترو وسولانا للعراق، قضية الممرضات البلغاريات في ليبيا، المعاناة الإنسانية بالنيجر.
موضوعات جديدة يفتحها الملف الأسبوعي، منها لبنان بين العنف والانتخابات النيابية، رفض الفرنسيين للدستور الأوروبي، اعتقال محسن عبد الحميد زعيم الحزب الإسلامي والمغزى منه.
موضوعات جديدة يفتحها الملف الأسبوعي، ومنها: القمة المغاربية والخلافات الجزائرية المغربية، تعديل الد...
موضوعات جديدة يفتحها الملف الأسبوعي ومنها أحداث العنف في أوزبكستان، الانتخابات الإثيوبية، منح المرأ...
يتناول البرنامج في هذه الحلقة مواضيع عديدة منها العلاقة بين الإخوان المسلمين والحكومة المصرية، الفلسطينيون وانقلاب المستوطنين على شارون.
يتجول الملف بين عدد من الأحداث: فوز حزب العمال بدورة ثالثة غير مسبوقة، والمحافظون يبحثون عن زعامة جديدة، وحزب العدالة والتنمية التركي يبحث عن دور جديد عبر البوابة الإسرائيلية.
في هذه الجولة من الملف الإسبوعي العراق ينتظر تشكيل الحكومة الانتقالية والعمليات المسلحة مستمرة، قمة أفريقية في شرم الشيخ وتمويل التنمية في القارة هاجسها الأكبر.
موضوعات جديدة يفتحها الملف الأسبوعي ومنها سوريا ولبنان.. مرحلة ما بعد الانسحاب، جولة فلاديمير بوتين في الشرق الأوسط، السلطة الفلسطينية وإصلاح الأجهزة الأمنية.
جولة جديدة في الملف الأسبوعي، وفيها الانسحاب السوري وتشكيل كرامي لحكومة جديدة، قانون صيني يهدد تايوان، مقتل مسخادوف ومستقبل الأوضاع بالشيشان، مؤتمر مكافحة الإرهاب.
موضوعات جديدة يفتحها الملف الأسبوعي ومنها حماس والانضمام لمنظمة التحرير الفلسطينية، المظاهرات والإصلاح في مصر، ومأزق المناصب العليا في الجمعية الوطنية العراقية.
موضوعات جديدة يفتحها الملف الأسبوعي ومنها لبنان.. المعارضة وتشكيل الحكومة، المتطرفون اليهود والاعتداء على الحرم القدسي، أميركا وإسرائيل بين التواصل والتوتر، العراق.. إنجازات واختلافات وعنف.
موضوعات جديدة يفتحها الملف الأسبوعي ومنها جنازة البابا يوحنا بولص الثاني، خطوة جديدة نحو التقارب الهندي الباكستاني، والجزائر تلغي تأشيرات دخول المغاربة، السودان ترفض تنفيذ القرار1593.
موضوعات جديدة يفتحها الملف الأسبوعي ومنها القمة العربية بين التكرار والتجديد، تسليم طولكرم للسلطة الفلسطينية، كوفي أنان.. مشروع إصلاح الأمم المتحدة، اغتيال الحريري والحقيقة الغائبة.
مواضيع جديدة يفتحها الملف الأسبوعي ومنها زيارة عأنان إلى الشرق الأوسط ومؤتمر الحوار الفلسطيني في القاهرة واجتماع الجمعية الوطنية العراقية. أما شخصية الأسبوع فهو جلال طالباني.