الملف الأسبوعي

يتجول الملف بين عدد من الأحداث: فوز حزب العمال بدورة ثالثة غير مسبوقة، والمحافظون يبحثون عن زعامة جديدة، وحزب العدالة والتنمية التركي يبحث عن دور جديد عبر البوابة الإسرائيلية.