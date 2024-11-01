لماذا؟

عن البرنامج

في حين يُجيب الخبر التقليدي عن الأسئلة الخمسة (ماذا ومن ومتى وأين ولماذا)، تقدم هذه المادة الإجابة عن السؤال الأكثر أهمية “لماذا؟”، في قالب بسيط ومختصر يضم عدة زوايا تجيب عن فكرة محورية.

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تدفق المحتوى

لماذا تقلق إسرائيل من هزيمة الأسد؟

ترصد إسرائيل عن كثب التطورات في سوريا التي تعيش حالة من التقلبات العسكرية بعد الهجوم المفاجئ للمعارضة السورية المسلحة، ولكن لماذا تخشى إسرائيل من انتصارات المعارضة السورية وهزيمة الأسد؟

Published On 4/12/2024
لماذا تقلق إسرائيل من هزيمة الأسد

لماذا يتظاهر أنصار عمران خان؟

تظاهر الآلاف من أنصار رئيس الوزراء السابق عمران خان في شوارع باكستان، احتجاجًا على التعديلات الدستورية الأخيرة التي أقرها البرلمان، والتي تمنح الحكومة صلاحيات واسعة في التدخل في الشؤون القضائية.

Published On 28/11/2024
لماذا يتظاهر أنصار عمر خان

لماذا أمرت النيابة الفرنسية بحبس لوبان؟

مارين لوبان زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا مهددة بالسجن، بسبب اتهامات تتعلق بتمويل غير قانوني لحملتها الرئاسية في عام 2022، إضافة لتهم بالاختلاس والتزوير والاحتيال.

Published On 18/11/2024
لماذا أمرت النيابة الفرنسية بحبس لوبان