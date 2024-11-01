لماذا هدد ترامب باستعادة السيطرة على قناة بنما؟
اتهم ترامب السلطات البنمية بفرض رسوم باهظة على السفن الأميركية التي تعبر قناة بنما إحدى أهم المعابر المائية في العالم.
اتهم ترامب السلطات البنمية بفرض رسوم باهظة على السفن الأميركية التي تعبر قناة بنما إحدى أهم المعابر المائية في العالم.
في حين يُجيب الخبر التقليدي عن الأسئلة الخمسة (ماذا ومن ومتى وأين ولماذا)، تقدم هذه المادة الإجابة عن السؤال الأكثر أهمية “لماذا؟”، في قالب بسيط ومختصر يضم عدة زوايا تجيب عن فكرة محورية.
ترصد إسرائيل عن كثب التطورات في سوريا التي تعيش حالة من التقلبات العسكرية بعد الهجوم المفاجئ للمعارضة السورية المسلحة، ولكن لماذا تخشى إسرائيل من انتصارات المعارضة السورية وهزيمة الأسد؟
تُصمم الألغام المضادة للأفراد بحيث تنفجر في الأشخاص ولا سيما عند الاقتراب منها أو ملامستها، فتخلف إصابات وآثارا مدمرة قد تستمر عقودا، وتؤدي في كثير من الأحيان إلى قتل شخص أو أكثر.
لماذا ينوي ترامب طرد المتحولين جنسيا من الجيش؟ وكيف سيؤثر عليه؟ وكم عدد الجنود المثليين في الجيش الأميركي؟
تظاهر الآلاف من أنصار رئيس الوزراء السابق عمران خان في شوارع باكستان، احتجاجًا على التعديلات الدستورية الأخيرة التي أقرها البرلمان، والتي تمنح الحكومة صلاحيات واسعة في التدخل في الشؤون القضائية.
قبيل انتهاء ولايته بمدة قصيرة وتسلّم ترامب السلطة، لماذا سمح الرئيس الأميركي جو بايدن لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى؟
فرنسا تستدعي سفير أذربيجان احتجاجا على تصريحات الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، لماذا توترت العلاقات الدبلوماسية بين فرنسا وأذربيجان أخيرا؟
استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو)، لإسقاط مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية بالسودان وحماية المدنيين من النزاع الذي يمزق البلاد، فما القصة؟
مارين لوبان زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا مهددة بالسجن، بسبب اتهامات تتعلق بتمويل غير قانوني لحملتها الرئاسية في عام 2022، إضافة لتهم بالاختلاس والتزوير والاحتيال.
قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي تقليص مدة خدمة الاحتياط بعد الانخفاض غير العادي في عدد المتقدمين للخدمة، وفقما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية.
يرى الأميركيون أن من يفوز في بنسلفانيا يكون هو الرئيس المقبل، فما أهمية بنسلفانيا في الانتخابات؟ ولماذا الفائز فيها يعد فائزا في الانتخابات بأكملها؟ ولمن صوتت بنسلفانيا في الانتخابات السابقة؟