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أصوات من العراق

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من برنامج: أصوات من العراق

أصوات من العراق ح37

حقي جمعة داود، حسام عبد الأئمة، علي طالب، محمد جواد نوري، عدنان عبد السادة، سعد محسن حميد، ماهر عجيل، علي فاضل حسين، أحمد كاظم عويد، وأصوات أخرى.

من برنامج: أصوات من العراق

أصوات من العراق ح35

إبراهيم محمود، سلام جاسم محمد العامري، علاء حليم فاضل عليوي الكلابي، إبراهيم حسن عبدي، كامل باوي، محمد رضا حامد، أحمد شهاب حمد، وأصوات أخرى.