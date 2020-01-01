من برنامج: أصوات من العراق
أصوات من العراق ح95
كاظم بخيت عبد الله، منتهى ناجي حسين، لوي فتح الله يوسف، وأصوات أخرى.
كاظم بخيت عبد الله، منتهى ناجي حسين، لوي فتح الله يوسف، وأصوات أخرى.
فارس علي الشيخ قادر، عمار صباح أحمد شوقي القبيسي، سمير ناجي، فيفان فوزي، شيماء طالب، وأصوات أخرى.
أم علياء، رشا، حسين كاظم حمودي، علي، وليد الأمين، خالد داود شمعون، علي ياسين محمد، وأصوات أخرى.
سناء، أم قيس، أم سامي، أم داليا، أسلم على أبن سلام وعلى زوجته وعلى بنته وابنه واحن كلنا بصحة جيدة إ...
عوض وسام عبد الجبار، عواطف غانم عزيز، سامر عبد الله، الحاج إسماعيل خليل أحمد، وأصوات أخرى.
مريم عبد الحسن الخفاجي، ماجدة وديع، منال مسعود، هاكوب، أبو ماهر، ماريا فاروتان اوهانيز، سالار جلال اوهان، وأصوات أخرى.
حامد، حسين عريس عبود، أم زينة، صالح فليح، نزار عباس ياس العبيدي، سعدي عبادة عيسى المرسومي، وأصوات أخرى.
جهاد محمود سعيد، لسن سرمد، محمد غضين، عبد سهان هاشم، وأصوات أخرى.
نادية قاسم سعيد العبيدي، منهل دهنام، أم قاسم حميد ياسين، وأصوات أخرى.
هادي جليل نعمة، صلاح فلك حبيب، حيدر فلاح حسن، أحمد بوداخ، مالك سعيد أبو منتصر، سعد بدري حسون فريد، حسام مسير ضايف السبتي، وأصوات أخرى.
محمد زاهر جاسم، حاتم حسين علي، وليد حبيب، محسن بن عباس، وأصوات أخرى.
حقي جمعة داود، حسام عبد الأئمة، علي طالب، محمد جواد نوري، عدنان عبد السادة، سعد محسن حميد، ماهر عجيل، علي فاضل حسين، أحمد كاظم عويد، وأصوات أخرى.
إبراهيم محمود، سلام جاسم محمد العامري، علاء حليم فاضل عليوي الكلابي، إبراهيم حسن عبدي، كامل باوي، محمد رضا حامد، أحمد شهاب حمد، وأصوات أخرى.
مهدي جاسم حسان، عدنان عبد الحميد، عادل جاسم محمد الركابي، أم كاظم، وأصوات أخرى.