يوسف ندا.. رجل السياسة والمال
نعت جماعة الإخوان المسلمين القيادي يوسف ندا الذي توفي عن 94 عاما. وقد لعب ندا أدوارا مهمة كمفوض دولي للجماعة، وبرز وسيطا في أزمات دولية عديدة.
نعت جماعة الإخوان المسلمين القيادي يوسف ندا الذي توفي عن 94 عاما. وقد لعب ندا أدوارا مهمة كمفوض دولي للجماعة، وبرز وسيطا في أزمات دولية عديدة.
نسرد في “بروفايل” قصص حياة أشخاص قد لا يكونون من الصف الأول أو المشهورين إعلاميًا، سواء من الشخصيات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الرياضية أو غيرها.
توفي العالم والداعية السوداني الفاتح علي حسنين مستشار الرئيس البوسني بالتسعينيات علي عزت بيغوفيتش، وكان الرئيس التركي أردوغان قد زاره في بيته بالخرطوم، وله دور إسلامي في شرق أوروبا.. فماذا نعرف عنه؟
سوزان وجسيكي.. سيرة إبداع في التكنولوجيا، نتعرف إلى أبرز محطات حياتها وكيف ساهمت في تطوير تقنيات ومنصات إلكترونية في عالمنا المعاصر؟
كيف جاهد المفكر والفيلسوف المسلم علي عزت بيغوفيتش لنشر الوعي وسط مسلمي البوشناق، وما أبرز المحطات التي مرّ بها ليصبح رئيسا لجمهورية البوسنة والهرسك؟ هذا ما نعرفه في هذه الحلقة من بروفايل.
حاز رامي المسدس التركي يوسف ديكيتش شهرة تاريخية في أولمبياد باريس 2024، وفاجأ الجميع بعد فوز مثير في ظروف غير طبيعية.
استيقظت طهران صباح الأربعاء 31 يوليو/تموز 2024 على صدمة اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على أراضيها.
سياسي فنزويلي كان يعمل سائق حافلة قبل أن يصبح رئيسا للبلاد.
محام وسياسي أميركي ولد عام 1984 جنوب غربي الولايات المتحدة الأميركية.
محام وناشط سياسي إسرائيلي ينحدر من أسرة صهيونية خالصة، ويعرف بانتمائه لليمين المتطرف. وتقلّد وزارة الأمن القومي الإسرائيلي.
دبلوماسي إيراني محافظ، يعرف بقربه من المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي وحركات المقاومة الإسلامية المتحالفة مع طهران.
وصفه البعض بأنه مجرم حرب بدرجة بطل، ووصفه آخرون بأنه العبقري الباكي.