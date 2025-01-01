عن البرنامج

نسرد في “بروفايل” قصص حياة أشخاص قد لا يكونون من الصف الأول أو المشهورين إعلاميًا، سواء من الشخصيات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الرياضية أو غيرها.