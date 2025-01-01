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بروفايل

يوسف ندا رجل السياسة و المال
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يوسف ندا.. رجل السياسة والمال

نعت جماعة الإخوان المسلمين القيادي يوسف ندا الذي توفي عن 94 عاما. وقد لعب ندا أدوارا مهمة كمفوض دولي للجماعة، وبرز وسيطا في أزمات دولية عديدة.

عن البرنامج

نسرد في “بروفايل” قصص حياة أشخاص قد لا يكونون من الصف الأول أو المشهورين إعلاميًا، سواء من الشخصيات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الرياضية أو غيرها.

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إسماعيل هنية.. السياسي المقاوم

استيقظت طهران صباح الأربعاء 31 يوليو/تموز 2024 على صدمة اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على أراضيها.

حلقة بروفايل.. إسماعيل هنية.. السياسي المقاوم