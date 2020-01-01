من برنامج: يومها كانوا هناك
مجزرة قانا
في 18/4/1996 بعد الساعة الثانية ظهرا بقليل أطلقت المدفعية الإسرائيلية نيرانها على مجمع مقر الكتيبة الفيجية التابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.
في 18/4/1996 بعد الساعة الثانية ظهرا بقليل أطلقت المدفعية الإسرائيلية نيرانها على مجمع مقر الكتيبة الفيجية التابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.
في صمت الظلمة قرأت أن السجان أحيانا يكون هو السجين، وأن كرامة الإنسان كروحه لا تسلب إلا بإذن خالقها،
لا يعرف أحد كم بلغت حرارة المكان، لكنها صهرت الحديد والإنسان، وتركت العقل حائرا، ولماذا تموت طفلة ت...