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يومها كانوا هناك

عن البرنامج

من برنامج: يومها كانوا هناك

مجزرة قانا

في 18/4/1996 بعد الساعة الثانية ظهرا بقليل أطلقت المدفعية الإسرائيلية نيرانها على مجمع مقر الكتيبة الفيجية التابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.