تتناول الحلقة سيرة سيد قطب، وتتعرض لنشأته في قرية موشي في أسرة ميسورة الحال، وتخرجه من دار العلوم، أرادوا أن يطفئوه بالموت باعتبار أن القتل أعلى درجات الرقابة، لكن لحظة إعدامه كانت لحظة ميلاده الثاني.