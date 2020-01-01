من برنامج: ممنوعون
ناجي العلي
الحلقة تتناول سيرة أشهر رسام كاريكاتير عربي مع سرد للمعاناة التي ذاقها الفلسطينيون في مخيمات الشتات، ودراسته في الكلية الجعفرية وذهابه للكويت والعمل في مجلة الطليعة، وهجرته إلى لندن ووفاته مقتولا في أحد شوارعها.
ممنوعون
الحلقة تتناول سيرة أشهر رسام كاريكاتير عربي مع سرد للمعاناة التي ذاقها الفلسطينيون في مخيمات الشتات، ودراسته في الكلية الجعفرية وذهابه للكويت والعمل في مجلة الطليعة، وهجرته إلى لندن ووفاته مقتولا في أحد شوارعها.
شاعر مهم بل ومهم جدا، أثّر في الأدب العربي وفي الأدباء العرب كما لم يؤثر شاعر غير عربي آخر لقرون. الشاعر التركي ناظم حكمت من عائلة أرستقراطية،
تتناول الحلقة سيرة فؤاد حداد الشاعر العربي الذي لا نكاد نعرف له سوى قصيدته المتمردة الرادة على النك...
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تتناول الحلقة سيرة سيد قطب، وتتعرض لنشأته في قرية موشي في أسرة ميسورة الحال، وتخرجه من دار العلوم، أرادوا أن يطفئوه بالموت باعتبار أن القتل أعلى درجات الرقابة، لكن لحظة إعدامه كانت لحظة ميلاده الثاني.
ممنوع من السفر والغناء والكلام.. انتظر أن تحقق الثورة أحلامه فتأخر الوفاء بالوعد، فأصبح معارضا لنظام الثورة. كفيف في الخمسين من عمره، قذف قادة الهزيمة بحجارة الكلمة واللحن، اعتقل جسدا فاتسع أفقا وإبداعا.