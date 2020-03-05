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"المرصد"، مجلة أسبوعية تقدم قراءة مبتكرة في القضايا المتصلة بعالم الإعلام، وترصد الجديد في ميدان الاتصال سواء عبر الوسائل التقليدية أو وسائط الإعلام الجديد.

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"بي.بي.سي" تلغي مئات الوظائف ومصر تصنف الصحفي إرهابيا

قررت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إلغاء 450 وظيفة تحريرية وإلغاء البرامج المكلفة، بينما أقرت لجنة التشريعات والدستور النيابية في مصر قانونا يصنف مؤسسات إعلامية مقروءة ومسموعة وصحفيين في قائمة الإرهاب.