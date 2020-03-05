سلطت حلقة (2020/5/4) من برنامج "المرصد" الضوء على ترويج الدراما الرمضانية التابعة لقناة "إم بي سي "السعودية للتطبيع مع إسرائيل، بالإضافة إلى احتفاء الصحف السعودية بشخصيات إسرائيلية.
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سلطت حلقة (2020/5/4) من برنامج "المرصد" الضوء على ترويج الدراما الرمضانية التابعة لقناة "إم بي سي "السعودية للتطبيع مع إسرائيل، بالإضافة إلى احتفاء الصحف السعودية بشخصيات إسرائيلية.
سلطت حلقة (2020/4/27) من برنامج "المرصد" الضوء على الجدل المتصاعد حول مصدر فيروس كورونا، وبروز قضية مخبر مدينة ووهان الصينية، وحرب الاتهامات بين بكين والغرب.
سلطت حلقة (2020/4/20) من برنامج "المرصد" الضوء على وضع المسنين في مقاومة كورونا بين قصص ا...
سلطت حلقة (2020/4/13) من برنامج "المرصد" الضوء على انعكاسات الحجر المنزلي وحظر التجول بسب...
سلطت حلقة (2020/4/6) من برنامج "المرصد" الضوء على تحذيرات المنظمات المعنية بحماية الخصوصية من ذهاب بعض الدول في اتخاذ إجراءات مغايرة للإجراءات المتبعة لمكافحة فيروس كورونا.
سلط برنامج "المرصد" في حلقته بتاريخ (2020/3/30) الضوء على الوجه الآخر لأزمة وباء كورونا، وكيف أثرت على عادات المجتمعات وكشفت حقائق خفية عن الإمكانيات الحقيقة لدول تعتبر متقدمة.
رصد برنامج "المرصد" في حلقته بتاريخ (2020/3/23) الحرب الدائرة بين الصين والولايات المتحدة بشأن مصدر فيروس كورونا، وترفض بكين وصف واشنطن الفيروس بأنه صيني وتلمح إلى أن مصدره أميركي.
سلط برنامج "المرصد" في حلقته بتاريخ (2020/3/16) الضوء على الإجراءات الخيالية التي اتخذتها الصين للحد من انتشار فيروس كورونا، الذي قتل فيها الآلاف وانتقل منها إلى معظم أرجاء العالم.
زارت حلقة (2020/3/9) من برنامج "المرصد" المصورة سمر أبو العوف ورافقتها في جولة بغزة لمعرفة طريقة عملها، والتعرف إلى أبرز صعوباته وما ينقصها لإنجازه.
حلقة (2020/3/2) من برنامج "المرصد" تابعت الملاحقة اللاهثة للشركات حتى تحقق أرباحا قياسية عبر عشرات الدول، بسبب فيروس كورونا.
رصد برنامج "المرصد" بتاريخ (2020/2/24) تجربة إصلاحية بالسجن تسعى لإدماج السجناء من خلال تعلم أساسيات مهنة الإعلام، وسرد تجاربهم لينقلوها للمجتمع.
سلطت حلقة (2020/2/17) من برنامج "المرصد" الضوء على الزيارة الإعلامية التي رتبتها السلطات المصرية إلى السجون، في ظل تقارير حقوقية تندد بالوضع المتدهور لحقوق الإنسان بمصر.
سلط برنامج "المرصد" بتاريخ (2020/2/10) الضوء على العلاقة بين الإعلام وفيروس كورونا، وكيف بدأت العلاقة بالتكتم، وصولا لحالة من الهستيريا الإعلامية، وأجواء لنقل إشاعات غريبة يصعب على الأقل تصديقها.
قررت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إلغاء 450 وظيفة تحريرية وإلغاء البرامج المكلفة، بينما أقرت لجنة التشريعات والدستور النيابية في مصر قانونا يصنف مؤسسات إعلامية مقروءة ومسموعة وصحفيين في قائمة الإرهاب.