سلط برنامج "المرصد" في حلقته بتاريخ (2020/3/16) الضوء على الإجراءات الخيالية التي اتخذتها الصين للحد من انتشار فيروس كورونا، الذي قتل فيها الآلاف وانتقل منها إلى معظم أرجاء العالم.