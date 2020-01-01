البث الحي

المقابلة

عن البرنامج

برنامج يروي سيرة وحياة ومحطات نجوم السياسة والفكر والثقافة والفن من خلال مقابلة شخصية تجري في أجواء غير رسمية يقوم من خلالها مقدم البرنامج علي الظفيري بتسليط الأضواء على جوانب جديدة من حياة هذه الشخصيا

المزيد من الحلقات

من برنامج: المقابلة

بورغا: نظرة الغرب للإسلام السياسي وأخطاء الإخوان بمصر

يختلف المستشرق الفرنسي فرانسوا بورغا اختلافا جذريا مع من ينظر للدين باعتباره جذرا للتطرف، مؤكدا لبرنامج "المقابلة" على ضرورة التحقيق بخلفية العنف، وعدم الاستغراق بالدوافع الأيديولوجية ورفض الدوافع السياسية.