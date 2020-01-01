من برنامج: المقابلة
سعدون جابر.. سفير الأغنية العراقية
حل الفنان العراقي سعدون جابر ضيفا على حلقة الخميس (2017/7/6) من برنامج "المقابلة" حيث تحدث عن بداية التحاقه بالمجال الفني والتحديات التي واجهها ورؤيته للفن العراقي المعاصر.
برنامج يروي سيرة وحياة ومحطات نجوم السياسة والفكر والثقافة والفن من خلال مقابلة شخصية تجري في أجواء غير رسمية يقوم من خلالها مقدم البرنامج علي الظفيري بتسليط الأضواء على جوانب جديدة من حياة هذه الشخصيا
حل الفنان العراقي سعدون جابر ضيفا على حلقة الخميس (2017/7/6) من برنامج "المقابلة" حيث تحدث عن بداية التحاقه بالمجال الفني والتحديات التي واجهها ورؤيته للفن العراقي المعاصر.
قال المفكر الإسلامي التونسي أحميدة النيفر إن الأمة الإسلامية تعيش حاليا فترة من التيه والارتباك تتعلق بالنظر للفقه والحرية. وانتقد التعامل مع التراث الديني على أنه شيء مقدس.
كشف وزير الخارجية السوداني الأسبق منصور خالد في الجزء الثاني من "المقابلة" عن تفاصيل تولي...
حل السياسي البارز ووزير الخارجية السوداني الأسبق منصور خالد ضيفا على حلقة الخميس (2017/6/15) من برن...
حل الرئيس الإيرلندي مايكل هيغينز ضيفا على حلقة "المقابلة" وتحدث عن علاقات بلاده مع بريطانيا ورؤيته للاتحاد الأوربي والتحديات التي تقف أمامه، وكذلك عن مناهضته للسياسات الأميركية على مدى عقود.
قال السفير اليمني في المملكة المتحدة ياسين نعمان إن المشهد اليمني الحالي يستعصي على من صنعوه وخلقوا مشكلة كبيرة لم يستطيعوا أن يديروها.
قال السفير اليمني لدى المملكة المتحدة ياسين سعيد نعمان إن المنطقة العربية في ظل المشروع الإيراني تواجه تحديات كبيرة، أبرزها مخطط لإعادة تشكيل الدولة العربية على أساس طائفي.
استضافت حلقة برنامج المقابلة المخرج والكاتب السينمائي الألماني العالمي فيرنر هيرتزوغ الذي تحدث عن بداياته في عالم السينما وأبرز الأفلام التي أنتجها وأخرجها، ومنها ما يتناول المنطقة العربية.
حل الفنان التونسي لطفي بوشناق ضيفا على حلقة "المقابلة" حيث تحدث عن بداياته الفنية والمسار الذي اختاره لنفسه ولفنه، وكذلك رؤيته للأحداث الجارية في تونس والعالم العربي.
يختلف المستشرق الفرنسي فرانسوا بورغا اختلافا جذريا مع من ينظر للدين باعتباره جذرا للتطرف، مؤكدا لبرنامج "المقابلة" على ضرورة التحقيق بخلفية العنف، وعدم الاستغراق بالدوافع الأيديولوجية ورفض الدوافع السياسية.
تحدث عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ محمد الحسن ولد الددو في الجزء الثاني من لقائه مع برنامج "المقابلة" عن المشكلات التي تواجه الحركات الإسلامية، وموقفه من الربيع العربي.
روى الشيخ محمد الحسن ولد الددو في الجزء الأول من لقائه مع برنامج "المقابلة" بدايات تكوينه الديني والعلمي ودراسته في موريتانيا والسعودية ورؤيته للوهابية ولواقع الفقه الإسلامي حاليا.
أكد وزير الخارجية العراقي الأسبق ناجي صبري الحديثي أن صدام حسين لم ينكسر ولم يحن رأسه. وكشف أن المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية محمد البرادعي نفذ أجندة أميركية لغزو العراق.
تحدث وزير الخارجية العراقية الأسبق ناجي صبري في حلقة "المقابلة"، عن تاريخه المهني منذ تولي حزب البعث السلطة في العراق وحتى نهاية التسعينيات، وعن تاريخ الدولة الحديثة في العراق.