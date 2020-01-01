تحدث عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ محمد الحسن ولد الددو في الجزء الثاني من لقائه مع برنامج "المقابلة" عن المشكلات التي تواجه الحركات الإسلامية، وموقفه من الربيع العربي.