من برنامج: الجهات الأربع
الطريق من هولندا إلى سوريا
وثائقي يتحدث عن الجهاديين الأجانب الذين قدموا إلى سوريا، ويسلط الضوء على تجربة "أبو غريب" الجهادي الهولندي من أصل مغربي.
باقة منوعة من الوثائقيات المشتراة تسلط الضوء على قضايا الساعة وأبرز الأحداث الساخنة على الساحة العالمية، وتتناول عددا من القضايا السياسية والاقتصادية والعلمية والتاريخية المهمة. كما توفر البيانات والمعلومات للعامة والمختصين، وهي تراعي أذواق المشاهدين لشاشة الجزيرة. "الجهات الأربع" زاد معرفي يستكشف ظواهر سياسية واقتصادية وعلمية وثقافية راهنة أو ماضية من سائر جهات المعمورة.
وثائقي يتحدث عن الجهاديين الأجانب الذين قدموا إلى سوريا، ويسلط الضوء على تجربة "أبو غريب" الجهادي الهولندي من أصل مغربي.
قدمت الحلقة فيلما وثائقيا يسجل حكاية مدينة يافا الفلسطينية عبر شهادات فرنسيين عاشوا فيها وأحبوها، وجاءت روايتهم بمثابة شهادة محايدة تساند الرواية الفلسطينية وتصدقها.
سلطت حلقة الجمعة 20/2/2015 من الوثائقي "الجهات الأربع" الضوء على قضية إشعاع المايكرويف ال...