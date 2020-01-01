عن البرنامج

باقة منوعة من الوثائقيات المشتراة تسلط الضوء على قضايا الساعة وأبرز الأحداث الساخنة على الساحة العالمية، وتتناول عددا من القضايا السياسية والاقتصادية والعلمية والتاريخية المهمة. كما توفر البيانات والمعلومات للعامة والمختصين، وهي تراعي أذواق المشاهدين لشاشة الجزيرة. "الجهات الأربع" زاد معرفي يستكشف ظواهر سياسية واقتصادية وعلمية وثقافية راهنة أو ماضية من سائر جهات المعمورة.