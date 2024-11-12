تابع برنامج “طريق الموت” في تحقيق مسارات رحلة مهاجرين من إثيوبيا إلى اليمن، والعقبات التي يواجهونها في طريقهم قبل الوصول إلى مكان يحصلون فيه على حياة كريمة بعيدا عن ويلات الحروب والنزاعات ببلدهم.