طريق الموت.. إثيوبيا
تابع برنامج “طريق الموت” في تحقيق مسارات رحلة مهاجرين من إثيوبيا إلى اليمن، والعقبات التي يواجهونها في طريقهم قبل الوصول إلى مكان يحصلون فيه على حياة كريمة بعيدا عن ويلات الحروب والنزاعات ببلدهم.
تابع برنامج “طريق الموت” في تحقيق مسارات رحلة مهاجرين من إثيوبيا إلى اليمن، والعقبات التي يواجهونها في طريقهم قبل الوصول إلى مكان يحصلون فيه على حياة كريمة بعيدا عن ويلات الحروب والنزاعات ببلدهم.
وثائقي يسلط الضوء على محنة مئات الآلاف من الأفارقة الذين يغامرون بحياتهم في رحلات محفوفة بالمخاطر من عمق القارة السمراء نحو المجهول، حيث يواجهون مخاطر الإتجار بالبشر، ويموت البعض قبل الوصول إلى وجهته