قضية الساعة

المشهد السياسي الأخير في الأزمة العراقية، المطالب الأميركية بين نزع الأسلحة ورحيل صدام، الوضع الصحي ومجهودات الإغاثة الإنسانية في العراق، الوضع النفسي للشعب العراقي في ظل الأزمة الأخيرة، ظاهرة الدروع البشرية وخصوصيتها في العراق.