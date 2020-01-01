قضية الساعة

مآلات العمل العسكري الأميركي خارج شرعية المنظمة الدولية، نقاط القوة ومكامن الضعف لدى المعسكر المناهض للحرب على العراق، إمكانية إقدام واشنطن ولندن على عمل عسكري منفرد دون غطاء شرعي دولي.
مآلات العمل العسكري الأميركي خارج شرعية المنظمة الدولية، نقاط القوة ومكامن الضعف لدى المعسكر المناهض للحرب على العراق، إمكانية إقدام واشنطن ولندن على عمل عسكري منفرد دون غطاء شرعي دولي.
المؤشرات العامة لانطلاق ساعة الصفر وسيناريوهات الحرب على العراق والعقبات التي تواجهها، مواقف ودور دول الجوار في الحرب المرتقبة، مؤشرات انطلاق العمليات والسيناريوهات الأميركية المحتملة للهجوم.
رصد بالتحليل المستفيض عبر التقارير والضيوف والمراسلين كل ما له صلة بأزمة العراق وطبول الحرب التي تق...
رصد بالتحليل المستفيض عبر التقارير والضيوف والمراسلين كل ما له صلة بالأزمة في العراق وطبول الحرب ال...
رصد بالتحليل المستفيض عبر التقارير والضيوف والمراسلين كل ما له صلة بأزمة العراق وطبول الحرب التي تقرع باستمرار، ودور الأمم المتحدة والأطراف الدولية الفاعلة في إشعالها حقا أو دفن فتنتها.
رصد بالتحليل المستفيض عبر التقارير والضيوف والمراسلين كل ما له صلة بالأزمة في العراق وطبول الحرب التي تقرع باستمرار، ودور الأمم المتحدة والأطراف الدولية الفاعلة في إشعالها حقا أو دفن فتنتها.
المشهد السياسي الأخير في الأزمة العراقية، المطالب الأميركية بين نزع الأسلحة ورحيل صدام، الوضع الصحي ومجهودات الإغاثة الإنسانية في العراق، الوضع النفسي للشعب العراقي في ظل الأزمة الأخيرة، ظاهرة الدروع البشرية وخصوصيتها في العراق.