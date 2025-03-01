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عمران

عن البرنامج

‏من أرض السودان العامرة بالخير، التي أنهكتها الحروب والصراعات، يجوب سوار الذهب وفريق “عمران” تلك الأرض الطيبة وأهلها، لينقلوا معاناتهم وسط رمضاء حرب مدمرة أهلكت الحرث والنسل.

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