"مشاهد مؤلمة".. رحلة موت لنازحي الفاو أفرزتها حرب السودان
سلط برنامج “عمران 5” -في حلقته بتاريخ (2025/3/3)- الضوء على مأساة النازحين جراء الحرب الدائرة في السودان وما أفرزته من واقع إنساني كارثي لا يمكن وصفه.
سلط برنامج “عمران 5” -في حلقته بتاريخ (2025/3/3)- الضوء على مأساة النازحين جراء الحرب الدائرة في السودان وما أفرزته من واقع إنساني كارثي لا يمكن وصفه.
من أرض السودان العامرة بالخير، التي أنهكتها الحروب والصراعات، يجوب سوار الذهب وفريق “عمران” تلك الأرض الطيبة وأهلها، لينقلوا معاناتهم وسط رمضاء حرب مدمرة أهلكت الحرث والنسل.