تعاني جنوب أفريقيا من حالة من التراخي وانعدام التواصل بين مؤسسات الدولة وقطاعاتها المختلفة، مما أدى لوقوعها فريسة سهلة للجواسيس وقراصنة المعلومات، كما تبين برقيات التجسس التي حصلت عليها الجزيرة.