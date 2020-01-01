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برقيات التجسس

عن البرنامج

تمكنت وحدة الصحافة الاستقصائية في شبكة الجزيرة من الحصول على مئات الوثائق المصنفة عالية السرية صادرة من أجهزة مخابرات عالمية، مما يتيح فرصة نادرة لمتابعة ما يجري في عالم التجسس.

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الأهداف غير التقليدية لأجهزة المخابرات

اعتاد المرء أن تستهدف أجهزة المخابرات الجواسيس والأفراد والمنظمات والبلدان المعادية، ولكن برقيات التجسس التي سربت لوحدة الصحافة الاستقصائية في الجزيرة تكشف أن المنظمات البيئية أيضا قد تكون أهدافا للجواسيس.