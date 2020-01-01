سيل من الرسائل انهمر على جنوب أفريقيا من أجهزة مخابرات أجنبية للتحذير من خطر القاعدة على جنوب أفريقيا إلا أن أجهزتها لا ترى تهديدا مباشرا محدقا بالبلاد.
تمكنت وحدة الصحافة الاستقصائية في شبكة الجزيرة من الحصول على مئات الوثائق المصنفة عالية السرية صادرة من أجهزة مخابرات عالمية، مما يتيح فرصة نادرة لمتابعة ما يجري في عالم التجسس.
سيل من الرسائل انهمر على جنوب أفريقيا من أجهزة مخابرات أجنبية للتحذير من خطر القاعدة على جنوب أفريقيا إلا أن أجهزتها لا ترى تهديدا مباشرا محدقا بالبلاد.
أظهرت وثائق سرية سربت لوحدة الصحافة الاستقصائية في شبكة الجزيرة أن إسرائيل تقوم بممارسات مشبوهة في أفريقيا من ضمنها استهداف حصة مصر في نهر النيل.
تحمل الوثائق السرية جواسيس صينيين المسؤولية عن اقتحام مرافق جنوب أفريقيا النووية، مما يسقط نظرية ال...
تكشف برقيات تجسس مسربة أن جنوب أفريقيا اعتمدت على جاسوس في روسيا ليزودها بمعلومات عن برنامجها المشت...
تكشف وثائق تجسسية سرية سربت إلى الجزيرة عن قواعد رقابة فضفاضة للتجسس بجنوب أفريقيا، الأمر الذي أثار احتجاجات من صحفيين وناشطين.
تقوم المخابرات الإسرائيلية بشكل دؤوب بتعقب ومراقبة الجهود المبذولة في العالم العربي للترويج لنمط من الإسلام يتماشى ورؤية الدولة.
سعى جواسيس إسرائيل للحصول على معلومات عن الإخوان المسلمين في مصر، فما الهدف؟
تعاني جنوب أفريقيا من حالة من التراخي وانعدام التواصل بين مؤسسات الدولة وقطاعاتها المختلفة، مما أدى لوقوعها فريسة سهلة للجواسيس وقراصنة المعلومات، كما تبين برقيات التجسس التي حصلت عليها الجزيرة.
اعتاد المرء أن تستهدف أجهزة المخابرات الجواسيس والأفراد والمنظمات والبلدان المعادية، ولكن برقيات التجسس التي سربت لوحدة الصحافة الاستقصائية في الجزيرة تكشف أن المنظمات البيئية أيضا قد تكون أهدافا للجواسيس.
تكشف وثائق سرية حصلت عليها وحدة الصحافة الاستقصائية في شبكة الجزيرة عن سلسلة من الأخطاء والهفوات الأمنية في أجهزة الأمن والمخابرات والأروقة الرسمية في جنوب أفريقيا.
وجد ضابط اتصال جنوب أفريقي في سفارة بلاده بالعاصمة المغربية الرباط نفسه في اجتماع يحضره أرفع قادة الأمن في البلاد، وفوجئ بأن موضوع الاجتماع هو تعرض سيارة دبلوماسي مغربي للخطف.
يبدو من برقيات التجسس التي سربت لوحدة الصحافة الاستقصائية في شبكة الجزيرة، أن الإسرائيليين بالنسبة لجنوب أفريقيا إرث من زمن البيض لا يقدرون على التخلص منه ولكنهم له بالمرصاد.
تكشف الأوراق المسربة عن العلاقات "المتوترة" بين مخابرات جنوب أفريقيا والمخابرات الإسرائيلية (الموساد)، كما تكشف امتعاض أجهزة جنوب أفريقيا من الطريقة الفجة التي يتعامل بها الموساد مع الآخرين.
يصف تقرير سري تهديدا بشن هجوم عبر الإنترنت صادرا عن أشخاص يزعمون أنهم جواسيس سابقون في الموساد يطالبون بإنهاء حملة مقاطعة لإسرائيل تلقى تجاوبا في جنوب أفريقيا.