البث الحي

حوار في الرياضة

عن البرنامج

من برنامج: حوار في الرياضة

عام من الرياضة

ملامح بطولة كأس العالم لكرة القدم 2002، دورة الألعاب الآسيوية الرابعة عشرة، حصاد الرياضة العربية في العام 2002، بطولة كأس الخليج لكرة القدم، سباقات السيارات لعام 2002.

المزيد من الحلقات

من برنامج: حوار في الرياضة

التحكيم العربي وآفاقه العالمية

ما هي آفاق التحكيم في المستقبل في ظل مطالبة الفيفا بالاحتراف؟ ولماذا هو أقل اهتماما من العناصر الأخرى؟ وعلى أي أساس يتم اختيار الحكام؟ الضغوط التي تمارس مع لجنة الحكام في الاتحاد العربي.. ما أبعادها؟ وما مستقبل التحكيم العربي في ظل القوانين الجديدة؟.

من برنامج: حوار في الرياضة

العلاقة بين الحكام والإعلام

إذا كان هناك قول منتشر بين محبي كرة القدم بأن الحكام هم الناس الذين نحب أن نكرههم، فإننا على المستوى العربي يجب أن نتعلم كيف نحبهم، لأنهم كانوا من بين أكثر المجموعات الرياضية العربية تألقا ووصولا للعالمية وتشريفا للرياضة العربية.

من برنامج: حوار في الرياضة

تهميش الرياضة المدرسية في البلاد العربية

ما حقيقة تهميش الرياضة المدرسية كمادة دراسية, وأثرها على الرياضة في العالم العربي؟ هل الجانب التطبيقي في التعليم العربي موجود على أرض الواقع؟ ما موقع الرياضة المدرسية المغربية على خريطة الرياضة العربية؟ هل المدرس الرياضي العربي مؤهل جيدا؟.

من برنامج: حوار في الرياضة

ارتفاع أسعار نقل الأحداث الرياضية عبر التلفزيون

مراحل تطور العلاقة بين الرياضة والتلفزيون خلال القرن العشرين، أسباب إفلاس الشركات المالكة لحقوق البث التلفزيوني لكأس العالم، الحل الأمثل للتغلب على مشاكل عدم بث بطولة كأس العالم لكرة القدم والبطولات الأخرى، مسؤولية الاتحاد الأفريقي والاتحادات القارية عن عدم بث المباريات، النظرة المستقبلية لحقوق البث التلفزيوني.

من برنامج: حوار في الرياضة

الكتاب الرياضي العربي.. معاناه وآفاق

ارتبط الكتاب بالحضارة وارتبطت القراءة بالرقي الحضاري. وفي الرياضة العربية تبدو الحاجة إلى الكتاب ومطالعته الماسة، ولكن الكتاب والقارئ على هذا الصعيد يبدوان في أزمة. فما هي معاناة وآفاق ومتطلبات الكتاب الرياضي العربي.

من برنامج: حوار في الرياضة

فيليب تروسيه ومدرسة كرة القدم الفرنسية

تجربة فيليب تروسيه في التدريب بأفريقيا، تروسيه وتطوير أفكار الكرة اليابانية، مغادرة تروسيه اليابان وترشيحه لتدريب المنتخب الفرنسي، حقيقة مفاوضات تروسيه مع الاتحاد السعودي لتدريب منتخب المملكة، كيفية تطوير المنتخبات العربية لتنافس في المحافل الدولية.