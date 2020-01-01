من برنامج: حوار في الرياضة
نجاح أولمبياد سيدني
عناصر نجاح الحملة الدعائية للفوز بتنظيم الدورات الكبرى، متطلبات تنظيم الدورات الرياضية الكبرى ومراحل التحضير لها.
عناصر نجاح الحملة الدعائية للفوز بتنظيم الدورات الكبرى، متطلبات تنظيم الدورات الرياضية الكبرى ومراحل التحضير لها.
ملامح بطولة كأس العالم لكرة القدم 2002، دورة الألعاب الآسيوية الرابعة عشرة، حصاد الرياضة العربية في العام 2002، بطولة كأس الخليج لكرة القدم، سباقات السيارات لعام 2002.
الروح الرياضية والأخلاق الحميدة هي أساس اللقاءات الرياضية، وعندما يتعلق الأمر بالعرب يجب أن نضيف ال...
ما هي طرق الكشف عن المواهب الرياضية؟ ومن المسؤول عن كشفها؟ وما هو دور الأندية والمدارس في ذلك؟ وما ...
ما هي آفاق التحكيم في المستقبل في ظل مطالبة الفيفا بالاحتراف؟ ولماذا هو أقل اهتماما من العناصر الأخرى؟ وعلى أي أساس يتم اختيار الحكام؟ الضغوط التي تمارس مع لجنة الحكام في الاتحاد العربي.. ما أبعادها؟ وما مستقبل التحكيم العربي في ظل القوانين الجديدة؟.
تنطلق السبت في مالي بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بمشاركة ستة عشر منتخبا من بينها أربعة عربية. فما حظوظ العرب في استرجاع اللقب؟ وماذا عن مستوى البطولة بعد التطور الكبير للكرة الأفريقية؟.
إذا كان هناك قول منتشر بين محبي كرة القدم بأن الحكام هم الناس الذين نحب أن نكرههم، فإننا على المستوى العربي يجب أن نتعلم كيف نحبهم، لأنهم كانوا من بين أكثر المجموعات الرياضية العربية تألقا ووصولا للعالمية وتشريفا للرياضة العربية.
ما حقيقة تهميش الرياضة المدرسية كمادة دراسية, وأثرها على الرياضة في العالم العربي؟ هل الجانب التطبيقي في التعليم العربي موجود على أرض الواقع؟ ما موقع الرياضة المدرسية المغربية على خريطة الرياضة العربية؟ هل المدرس الرياضي العربي مؤهل جيدا؟.
موقف الكويت من المشاركة في دورة الحسين، مغزى موافقة السعودية على المشاركة في الدورة، أسباب قبول الكويت المشاركة في الدورات الأولمبية رغم مشاركة العراق فيها.
مراحل تطور العلاقة بين الرياضة والتلفزيون خلال القرن العشرين، أسباب إفلاس الشركات المالكة لحقوق البث التلفزيوني لكأس العالم، الحل الأمثل للتغلب على مشاكل عدم بث بطولة كأس العالم لكرة القدم والبطولات الأخرى، مسؤولية الاتحاد الأفريقي والاتحادات القارية عن عدم بث المباريات، النظرة المستقبلية لحقوق البث التلفزيوني.
كيف يمكن الخروج بالرياضة العربية من أزمتها الحالية؟ وما مستقبل الدورات الرياضية العربية؟ كيف تؤثر التدخلات السياسية في إضعاف المشاركات الرياضية؟ وكيف تصل الرياضة العربية إلى العالمية؟
ما حدود الطاقة البشرية؟ وأين تقف قدرة الإنسان على تحطيم الأرقام القياسية التي تعتمد على القوة، أو السرعة أو التحمل؟ وما هي الأسرار في قدرة الرياضيين على تحقيق إنجازات وأرقام قياسية جديدة بصورة مطردة؟
ارتبط الكتاب بالحضارة وارتبطت القراءة بالرقي الحضاري. وفي الرياضة العربية تبدو الحاجة إلى الكتاب ومطالعته الماسة، ولكن الكتاب والقارئ على هذا الصعيد يبدوان في أزمة. فما هي معاناة وآفاق ومتطلبات الكتاب الرياضي العربي.
تجربة فيليب تروسيه في التدريب بأفريقيا، تروسيه وتطوير أفكار الكرة اليابانية، مغادرة تروسيه اليابان وترشيحه لتدريب المنتخب الفرنسي، حقيقة مفاوضات تروسيه مع الاتحاد السعودي لتدريب منتخب المملكة، كيفية تطوير المنتخبات العربية لتنافس في المحافل الدولية.