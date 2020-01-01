حوار في الرياضة

ما هي آفاق التحكيم في المستقبل في ظل مطالبة الفيفا بالاحتراف؟ ولماذا هو أقل اهتماما من العناصر الأخرى؟ وعلى أي أساس يتم اختيار الحكام؟ الضغوط التي تمارس مع لجنة الحكام في الاتحاد العربي.. ما أبعادها؟ وما مستقبل التحكيم العربي في ظل القوانين الجديدة؟.