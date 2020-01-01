البث الحي

يحكى أن

عن البرنامج

من برنامج: يحكى أن

مأساة شعب تتار القرم ج2

تستكمل الحلقة مأساة شعب تتار القرم ليحدثنا من بقي منهم عن الذكريات والوقائع المتكررة عند الترحيل حاملين مصاحفهم العتيقة ناسين وثائقهم التي تثبت ملكيتهم لأراضيهم وبيوتهم.

المزيد من الحلقات

من برنامج: يحكى أن

قلعة مكونة

تتحدث الحلقة عن قلعة مكونة.. المنطقة التي تقع في الجنوب المغربي وعلى مرتفع بين جبال الأطلس، اشتهرت بزراعة الورود وصناعة مائه.

من برنامج: يحكى أن

آسيا الوسطى.. اضطهاد الأديان

حكايات الأجداد والأحفاد عما اتبعوه من وسائل لحفظ دينهم وخصوصا ما عرف بالحجرات وهي أقبية كان يلجأ الأب إليها لتحفيظ ابنه القرآن في سرية كاملة. الحكايات يحكيها ناس بسطاء من طاجيكستان وأوزبكستان.

من برنامج: يحكى أن

سفينة الموت

في شوارع المدينة لا ترى إلا قلة الحيلة، وقهر الرجال، ولما باتت هذه الحال قرروا شد الرحال، هرب الناس من المدينة، ركب الناس في السفينة ثم بكت السماء. رحل جلهم ولكن ليس إلى ما كان إليه المرتجى وكان المنتهى.

من برنامج: يحكى أن

فنزويلا.. السكان الأصليون

الدورادو يا لها من عجب، سحر وجمال وعجب، ياقوت ومرجان وسبحان من وهب، الدورادو مقصد الغرباء، من كل مكان يأتون، أما سكانهم الأصليون فأمرهم غريب وحالهم له العجب، كونوا على الموعد لنحكي الحكاية من البداية.

من برنامج: يحكى أن

قصة النفق الذي أنقذ مسلمي البوسنة من الموت

ما قصة النفق الذي حفره المسلمون تحت مطار سراييفو أثناء الحصار الصربي لمدينتهم, الذي استمر أربع سنوات؟ وكيف أنقذ المدينة من الموت؟ وماذا يقول المشاركون في الحفر والذين مروا من خلاله من العجزة والأطفال؟.