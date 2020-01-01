في شوارع المدينة لا ترى إلا قلة الحيلة، وقهر الرجال، ولما باتت هذه الحال قرروا شد الرحال، هرب الناس من المدينة، ركب الناس في السفينة ثم بكت السماء. رحل جلهم ولكن ليس إلى ما كان إليه المرتجى وكان المنتهى.