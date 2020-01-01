سلطت حلقة (2020/4/22) من برنامج "حياة ذكية" الضوء على تعثر التكنولوجيا في استباق فيروس كورونا، رغم التطور التكنولوجي الذي حققته البشرية في مجال المساعدة المسبقة للتنبؤ بالكوارث الطبيعية.
مجلة تلفزيونية أسبوعية مسجلة (نصف ساعة) ذات فقرات متنوعة تتميز بتغطيتها لجديد التقنيات وآخر الأخبار والاكتشافات والابتكارات في مجال التكنولوجيا (كمبيوتر، أجهزة محمولة، تقنيات طبية، سيارات، إلخ) وغيرها من المجالات ومدى تأثيرها على حياتنا اليومية وذلك بأسلوب مبسط وسهل وعرض لا يخلو من التشويق. يهدف البرنامج إلى رفع الوعي التقني للمشاهدين وكسب شريحة المهتمين والمستخدمين للتكنولوجيا والسعي لإثارة الفضول وحب المعرفة لدى المشاهد غير المهتم بالتكنولوجيا وإبقاء المشاهد العربي على اطلاع دائم بالأحدث في عالم التكنولوجيا.
سلطت حلقة (2020/4/22) من برنامج "حياة ذكية" الضوء على تعثر التكنولوجيا في استباق فيروس كورونا، رغم التطور التكنولوجي الذي حققته البشرية في مجال المساعدة المسبقة للتنبؤ بالكوارث الطبيعية.
سلطت حلقة (2020/3/18) من برنامج "حياة ذكية" الضوء على الحافلة الكهربائية الذاتية القيادة التي تعتزم تويوتا إطلاقها، وهي تقدم رؤية عصرية للتنقل والمكاتب والمتاجر.
سلطت حلقة (2020/3/12) من برنامج "حياة ذكية" الضوء على نظارات الواقع الافتراضي التي تتيح خ...
سلطت حلقة (2020/3/4) من برنامج "حياة ذكية" الضوء على النماذج التي تقدمها شركات السيارات ف...
سلطت حلقة (2020/2/26) من برنامج "حياة ذكية" الضوء على اختراع لشابين لبنانيين يقوم على اختراع ساعة ذكية لقياس نسبة السكر بالدم دون الحاجة للوخز بإبرة أو إخراج عينة من الدم.
سلطت حلقة (2020/2/19) من برنامج "حياة ذكية" الضوء على مواد "هايدروفوبك" المتطورة والطاردة للسوائل والأوساخ والتي ستغلف بها الملابس المستقبلية.
استعرضت حلقة (2020/2/12) من برنامج "حياة ذكية" مشروع غواصة النقل الجماعي "سكوبر" لشركة النقل الأميركية "أوبر" وسلطت الضوء على أبرز مميزاتها وخصائصها.
سلط برنامج "حياة ذكية" (2020/2/5) الضوء على نموذج السيارة الطائرة التي عرضتها شركة "هيونداي" بالاشتراك مع "أوبر" وأبرزت أهم مميزاتها التكنولوجية وبعض التحديات التي تنتظرها على أرض الواقع.
استعرض برنامج "حياة ذكية" (2020/1/30) سيارات المستقبل التي عرضتها شركة "رينو" الفرنسية مؤخرا، وسلط الضوء على مميزاتها التكنولوجية المتطورة والذكية.
سلّطت حلقة "حياة ذكيّة" (2020/1/22) الضوء على تطوير أصغر كاميرا في العالم من قبل شركة أميركية، واستعرضت أبرز خصائصها التقنية وأغراضها الطبيّة والبحثيّة.
استعرضت حلقة "حياة ذكية" (2020/1/15) إطلاق شركة فورد الأميركية سيارة كهربائية بالكامل تنافس سيارات شركة تسلا.
سلط برنامج "حياة ذكية" في حلقته بتاريخ (2020/1/1) الضوء على سيارة "إي.كيو.إس" (EQS) الكهربائية التي طرحتها شركة مرسيدس العملاقة في صناعة السيارات، وقد جاءت السيارة الجديدة بمواصفات تحبس الأنفاس.
رصدت حلقة (2019/12/25) من برنامج "حياة ذكية" أفضل التطبيقات لتسهيل الحياة، منها ما يساعد على ترتيب ديكور المنزل، أو لتوفير تذاكر الطيران وترتيب الخطط خاصة مع اقتراب العام الجديد.
رصدت حلقة (2019/12/18) من برنامج "حياة ذكية" هذه التقنية، وكيف تساهم في القضاء على الكابوس الأكثر أرقا للمسافرين وشركات الطيران وإدارات المطارات، وضمان وصول الأمتعة بسهولة ودون مشاكل.