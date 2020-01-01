عن البرنامج

مجلة تلفزيونية أسبوعية مسجلة (نصف ساعة) ذات فقرات متنوعة تتميز بتغطيتها لجديد التقنيات وآخر الأخبار والاكتشافات والابتكارات في مجال التكنولوجيا (كمبيوتر، أجهزة محمولة، تقنيات طبية، سيارات، إلخ) وغيرها من المجالات ومدى تأثيرها على حياتنا اليومية وذلك بأسلوب مبسط وسهل وعرض لا يخلو من التشويق. يهدف البرنامج إلى رفع الوعي التقني للمشاهدين وكسب شريحة المهتمين والمستخدمين للتكنولوجيا والسعي لإثارة الفضول وحب المعرفة لدى المشاهد غير المهتم بالتكنولوجيا وإبقاء المشاهد العربي على اطلاع دائم بالأحدث في عالم التكنولوجيا.