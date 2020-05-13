قال الداعية الإسلامي هاشم المشهداني في تصريحاته لبرنامج "الشريعة والحياة في رمضان" (2020/5/10) إن القدوة هي الشخصية التي يقتدى بها، والرسول محمد صلى الله عليه وسلم أعظم شخصية في الوجود.