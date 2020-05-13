استضافت حلقة (2020/5/18) من برنامج "الشريعة والحياة في رمضان" الداعية الإسلامي الدكتور طارق السويدان للحديث حول الأخلاق والقدوة الحسنة، وكيف يمكن اختيار القدوة الحسنة؟
نقاش مفتوح يديره المذيع محمود مراد مع علم من علماء الدين الإسلامي في كل حلقة وذلك حول عدد من الموضوعات والقضايا الدينية والروحية التي تهم الناس في دنياهم وآخرته
استضافت حلقة (2020/5/18) من برنامج "الشريعة والحياة في رمضان" الداعية الإسلامي الدكتور طارق السويدان للحديث حول الأخلاق والقدوة الحسنة، وكيف يمكن اختيار القدوة الحسنة؟
استضافت حلقة (2020/5/17) من برنامج "الشريعة والحياة في رمضان" الداعية بشير بن حسن، وتحدث عن الجائحة وكونها ابتلاء من الله للعامة والعلماء لقياس درجة إخلاصهم، وعن شروط قبول أعمال المسلم.
استضافت حلقة (2020/5/16) من برنامج "الشريعة والحياة في رمضان" رئيس الاتحاد العالمي لعلماء...
استضافت حلقة (2020/5/15) من برنامج "الشريعة والحياة في رمضان" عضو هيئة علماء اليمن د. خال...
قال المفكر الإسلامي عبد الفتاح مورو في تصريحاته لبرنامج "الشريعة والحياة في رمضان" (2020/5/14) إن القرآن له سطوة على نفوس المؤمنين، فهو الجنة التي يستقي منها المسلم نوره وهدايته.
استضافت حلقة (2020/5/13) من برنامج "الشريعة والحياة في رمضان" عميد كلية الشريعة بجامعة قطر الدكتور إبراهيم عبد الله الأنصاري للحديث عن الفتاوى وطريقة التعامل معها في زمن كورونا.
قال الداعية الإسلامي عادل رفوش في تصريحاته لبرنامج "الشريعة والحياة في رمضان" (2020/5/12) إن جائحة كورونا أعطت الناس دروسا في أمور كثيرة، من أهمها أن البشرية أيقنت ضعفها ومحدودية قدراتها.
استضافت حلقة (2020/5/11) من برنامج "الشريعة والحياة في رمضان" د. عصام أحمد البشير نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ليتحدث عن مسألة التجديد في الإسلام وآفاقه.
قال الداعية الإسلامي هاشم المشهداني في تصريحاته لبرنامج "الشريعة والحياة في رمضان" (2020/5/10) إن القدوة هي الشخصية التي يقتدى بها، والرسول محمد صلى الله عليه وسلم أعظم شخصية في الوجود.
تحدث أستاذ الفقة وأصوله والقضايا المعاصرة في كلية الشريعة بجامعة قطر الدكتور فضل مراد عن الشروط التي يجب توافرها في العالم المسلم حتى يصبح فقيها ويصدر الفتاوى لعامة المسلمين.
استضافت حلقة (2020/5/8) من برنامج "الشريعة والحياة في رمضان" الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور علي القره داغي، للحديث عن الزكاة ومشروعيتها بالإسلام، وطريقة التعامل معها في زمن كورونا.
استضافت حلقة (2020/5/7) من برنامج "الشريعة والحياة في رمضان" الداعية الإسلامي الدكتور عثمان الخميس للحديث عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وما هي حقوق المسلمين تجاههم، وكيف اختارهم النبي؟
استضافت حلقة (2020/5/6) من برنامج "الشريعة والحياة في رمضان" الأمين العام لرابطة علماء أهل السنة الدكتور جمال عبد الستار الذي تحدث عن مميزات مضمون القرآن العابر لحواجز الزمان والمكان.
قال عصام أحمد البشير نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تصريحاته لبرنامج "الشريعة والحياة في رمضان" إن التجديد مصطلح إسلامي أصيل ورد ذكره في طائفة في الأحاديث النبوية الصحيحة.