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الشريعة والحياة في رمضان

عن البرنامج

نقاش مفتوح يديره المذيع محمود مراد مع علم من علماء الدين الإسلامي في كل حلقة وذلك حول عدد من الموضوعات والقضايا الدينية والروحية التي تهم الناس في دنياهم وآخرته

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من برنامج: الشريعة والحياة في رمضان

الداعية رفوش للجزيرة: كورونا أعطى للناس دروسا كثيرة يجب الاستفادة منها

قال الداعية الإسلامي عادل رفوش في تصريحاته لبرنامج "الشريعة والحياة في رمضان" (2020/5/12) إن جائحة كورونا أعطت الناس دروسا في أمور كثيرة، من أهمها أن البشرية أيقنت ضعفها ومحدودية قدراتها.

من برنامج: الشريعة والحياة في رمضان

المشهداني للجزيرة: لهذه الأسباب الصحابة خير جيل على وجه الأرض

قال الداعية الإسلامي هاشم المشهداني في تصريحاته لبرنامج "الشريعة والحياة في رمضان" (2020/5/10) إن القدوة هي الشخصية التي يقتدى بها، والرسول محمد صلى الله عليه وسلم أعظم شخصية في الوجود.

من برنامج: الشريعة والحياة في رمضان

علي القره داغي: زكاة الفطر وأموال العمرة لهذا العام تكفي فقراء المسلمين

استضافت حلقة (2020/5/8) من برنامج "الشريعة والحياة في رمضان" الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور علي القره داغي، للحديث عن الزكاة ومشروعيتها بالإسلام، وطريقة التعامل معها في زمن كورونا.

من برنامج: الشريعة والحياة في رمضان

عثمان الخميس: على المسلمين حقوق تجاه أصحاب النبي رضي الله عنهم

استضافت حلقة (2020/5/7) من برنامج "الشريعة والحياة في رمضان" الداعية الإسلامي الدكتور عثمان الخميس للحديث عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وما هي حقوق المسلمين تجاههم، وكيف اختارهم النبي؟

من برنامج: الشريعة والحياة في رمضان

الدكتور جمال عبد الستار: القرآن معجزة كل القرون وليس حفظا وحسن تلاوة فقط

استضافت حلقة (2020/5/6) من برنامج "الشريعة والحياة في رمضان" الأمين العام لرابطة علماء أهل السنة الدكتور جمال عبد الستار الذي تحدث عن مميزات مضمون القرآن العابر لحواجز الزمان والمكان.

من برنامج: الشريعة والحياة في رمضان

حتى لا تقع في الفوضى الفقهية.. إليك أصل مصطلح التجديد في الإسلام

قال عصام أحمد البشير نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تصريحاته لبرنامج "الشريعة والحياة في رمضان" إن التجديد مصطلح إسلامي أصيل ورد ذكره في طائفة في الأحاديث النبوية الصحيحة.