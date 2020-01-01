من برنامج: موقع الحدث
مكررة
كيف سارت الانتخابات النيابية المصرية الأخيرة؟ وكيف كان الأداء الانتخابي للأحزاب والقوى السياسية خلالها؟ وما الجديد في هذه الانتخابات؟ وما أثر ذلك على مستقبل الإصلاح السياسي والاقتصادي في مصر؟.
كيف سارت الانتخابات النيابية المصرية الأخيرة؟ وكيف كان الأداء الانتخابي للأحزاب والقوى السياسية خلالها؟ وما الجديد في هذه الانتخابات؟ وما أثر ذلك على مستقبل الإصلاح السياسي والاقتصادي في مصر؟.
كيف سارت الانتخابات النيابية المصرية الأخيرة؟ وكيف كان الأداء الانتخابي للأحزاب والقوى السياسية خلالها؟ وما الجديد في هذه الانتخابات؟