البث الحي

سيناريوهات

عن البرنامج

برنامج سياسي استشرافي يبحث السيناريوهات المحتملة للأحداث الإقليمية والدولية، بناء على قراءة المعطيات الراهنة، واستشراف المؤشرات المستقبلية الممكنة.

من برنامج: سيناريوهات

التخفيف وعودة الحياة لطبيعتها أم إعادة فرض الحجر الصحي العام.. ما السبيل لمواجهة كورونا؟

حلقة الخميس (2020/5/7) من برنامج "سيناريوهات" تابعت السيناريوهات المحتملة لهذه المرحلة الانتقالية من وباء كورونا، سواء بمزيد من تخفيف القيود أم بإعادة فرض إجراءات الحجر العام في حال حدوث انتكاسة.

المزيد من الحلقات

من برنامج: سيناريوهات

الداعم الأكبر ينسحب من حرب كورونا.. ماذا بعد تعليق ترامب تمويله لمنظمة الصحة العالمية؟

تابعت حلقة (2020/4/16) من برنامج "سيناريوهات" أبعاد التجاذب الأميركي الصيني بشأن منظمة الصحة العالمية، وكذا تبعات قرار الرئيس دونالد ترامب على مستقبل المنظمة والجهود التي تقودها لاحتواء فيروس كورونا.

من برنامج: سيناريوهات

تداعيات كورونا على الاقتصاد العربي.. ما ضرورة الأمن الغذائي العربي؟

ناقشت حلقة (2020/4/9) من برنامج "سيناريوهات" تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد العربي، وتساءلت: ما مدى قدرة البلدان العربية على الصمود؟ وما الذي ينبغي عليها مراجعته في أولوياتها الاقتصادية؟

من برنامج: سيناريوهات

أقوى الأنظمة الصحية تتقهقر أمام كورونا.. من يحمي المخيمات ومناطق النزاع من الكارثة؟

ناقشت حلقة (2020/4/2) من برنامج "سيناريوهات" دور المنظمات الدولية في الحد من أي تداعيات كارثية محتملة لتفشي وباء كورنا في مخيمات اللجوء وبمناطق النزاع مثل سوريا وليبيا واليمن والعراق.

من برنامج: سيناريوهات

صعود الصين وأفول نجم أميركا.. تعرف على سيناريوهات العالم الجديد بعد جائحة كورونا

حلقة (2020/3/26) من برنامج "سيناريوهات" تساءلت إن كانت أزمة كورونا تطوي صفحة التفرد الأميركي المطلق في قيادة العالم؟ وهل تحمل في ثناياها بذور نظام عالمي جديد تتحول فيه القيادة شرقا؟

من برنامج: سيناريوهات

تعويضات بخمسة مليارات دولار.. هل يدفعها السودان لضحايا الإرهاب؟

في ظل مواصلة الحكومة الانتقالية بالخرطوم مساعيها لرفع اسم السودان من قائمة ما تعتبرها الولايات المتحدة دولا راعية للإرهاب، تابعت حلقة (2020/2/20) من برنامج "سيناريوهات" ملامح العلاقات بين واشنطن والخرطوم.

من برنامج: سيناريوهات

صندوق النقد الدولي يحذر دول الخليج من الإفلاس.. ما هي خياراتها؟

ناقشت حلقة (2020/2/13) من برنامج "سيناريوهات" تقرير صندوق النقد المحذر لدول الخليج، ودعوته لها إلى إصلاحات اقتصادية للحفاظ على ثرواتها المالية. وتساءلت: كيف ستتعامل دول الخليج؟ وما هي خياراتها؟