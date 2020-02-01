ناقشت حلقة (2020/5/14) من برنامج "سيناريوهات" تشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي، وتساءلت عن التحديات التي تواجهها، وكيف ستتعامل هذه الحكومة الجديدة مع متطلبات الشارع؟
برنامج سياسي استشرافي يبحث السيناريوهات المحتملة للأحداث الإقليمية والدولية، بناء على قراءة المعطيات الراهنة، واستشراف المؤشرات المستقبلية الممكنة.
ناقشت حلقة (2020/5/14) من برنامج "سيناريوهات" تشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي، وتساءلت عن التحديات التي تواجهها، وكيف ستتعامل هذه الحكومة الجديدة مع متطلبات الشارع؟
حلقة الخميس (2020/5/7) من برنامج "سيناريوهات" تابعت السيناريوهات المحتملة لهذه المرحلة الانتقالية من وباء كورونا، سواء بمزيد من تخفيف القيود أم بإعادة فرض إجراءات الحجر العام في حال حدوث انتكاسة.
ناقشت حلقة (2020/4/30) من برنامج "سيناريوهات" الإجراءات اللازم اتخاذها من قبل الدول المنت...
تساءلت حلقة "سيناريوهات" بتاريخ (2020/4/23) عن مدى نجاح معركة ترهونة في تغيير موازين القو...
تابعت حلقة (2020/4/16) من برنامج "سيناريوهات" أبعاد التجاذب الأميركي الصيني بشأن منظمة الصحة العالمية، وكذا تبعات قرار الرئيس دونالد ترامب على مستقبل المنظمة والجهود التي تقودها لاحتواء فيروس كورونا.
ناقشت حلقة (2020/4/9) من برنامج "سيناريوهات" تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد العربي، وتساءلت: ما مدى قدرة البلدان العربية على الصمود؟ وما الذي ينبغي عليها مراجعته في أولوياتها الاقتصادية؟
ناقشت حلقة (2020/4/2) من برنامج "سيناريوهات" دور المنظمات الدولية في الحد من أي تداعيات كارثية محتملة لتفشي وباء كورنا في مخيمات اللجوء وبمناطق النزاع مثل سوريا وليبيا واليمن والعراق.
حلقة (2020/3/26) من برنامج "سيناريوهات" تساءلت إن كانت أزمة كورونا تطوي صفحة التفرد الأميركي المطلق في قيادة العالم؟ وهل تحمل في ثناياها بذور نظام عالمي جديد تتحول فيه القيادة شرقا؟
سلطت حلقة (2020/3/19) من برنامج "سيناريوهات" الضوء على الانتشار السريع لوباء كورونا، وتساءلت: إلى أين يتجه الوضع.. نحو ارتفاع مهول للإصابات وفقدان للسيطرة عليه، أم إلى احتواء للفيروس واكتشاف للقاح؟
ناقشت حلقة (2020/3/12) من برنامج "سيناريوهات" العلاقات بين أديس أبابا والقاهرة بعد تجاذبات واتهامات متبادلة بينهما، وتداعيات تعثر التوقيع على الاتفاق النهائي حول قواعد ملء سد النهضة وتشغيله.
ناقشت حلقة (2020/3/5) من برنامج "سيناريوهات" تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين إلى الحدود التركية اليونانية، حيث استخدمت أثينا الغاز المدمع واعتقلت بعضهم.
ناقشت حلقة (2020/2/27) من برنامج "سيناريوهات" التحديات المتوقعة أمام حكومة إلياس الفخفاخ التونسية، وتساءلت عن مدى قدرتها على معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الحارقة.
في ظل مواصلة الحكومة الانتقالية بالخرطوم مساعيها لرفع اسم السودان من قائمة ما تعتبرها الولايات المتحدة دولا راعية للإرهاب، تابعت حلقة (2020/2/20) من برنامج "سيناريوهات" ملامح العلاقات بين واشنطن والخرطوم.
ناقشت حلقة (2020/2/13) من برنامج "سيناريوهات" تقرير صندوق النقد المحذر لدول الخليج، ودعوته لها إلى إصلاحات اقتصادية للحفاظ على ثرواتها المالية. وتساءلت: كيف ستتعامل دول الخليج؟ وما هي خياراتها؟