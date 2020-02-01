ناقشت حلقة (2020/4/9) من برنامج "سيناريوهات" تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد العربي، وتساءلت: ما مدى قدرة البلدان العربية على الصمود؟ وما الذي ينبغي عليها مراجعته في أولوياتها الاقتصادية؟