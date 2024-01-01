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البث الحي
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رقعة
عن البرنامج
برنامج يشرح رقعة قضية ما، من خلال استخدام الخرائط بشكل أساسي وتدعيمها.
للتعرف على مواعيد البث الحي للبرنامج
تصفح،
جدول البث الحي.