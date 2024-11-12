تعرف على مصطلحات السينما المختلفة في "مراجعات ريتا"
في عالم السينما، تبدو المصطلحات الفنية وكأنها لغة سرية يصعب فهمها على المشاهد العادي، وهو الأمر الذي عمل برنامج “مراجعات ريتا” على فك شفرته وتقديم شرح مبسط وممتع للمصطلحات السينمائية الأكثر شيوعا.
في عالم السينما، تبدو المصطلحات الفنية وكأنها لغة سرية يصعب فهمها على المشاهد العادي، وهو الأمر الذي عمل برنامج “مراجعات ريتا” على فك شفرته وتقديم شرح مبسط وممتع للمصطلحات السينمائية الأكثر شيوعا.
برنامج يقدم نظرة نقدية إلى تاريخ الأفلام والمسلسلات وأبطالها. تدخلنا ريتا خان إلى تفاصيل هذا العالم ودهاليزه، وتعلق على أعمال نالت صدى، وأخرى فشلت أو أثارت الجدل.