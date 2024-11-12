في عالم السينما، تبدو المصطلحات الفنية وكأنها لغة سرية يصعب فهمها على المشاهد العادي، وهو الأمر الذي عمل برنامج “مراجعات ريتا” على فك شفرته وتقديم شرح مبسط وممتع للمصطلحات السينمائية الأكثر شيوعا.