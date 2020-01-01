البث الحي

حديث الثورة

عن البرنامج

برنامج حواري مباشر يتناول مسار الثورات في البلدان العربية، وما حققته من نجاحات، وما يعترضها من عقبات، ويستضيف البرنامج المسؤولين والنشطاء والخبراء السياسيين لتحليل هذه العناصر بكل حرية وشفافية.

من برنامج: حديث الثورة

"الغلابة" بمصر.. من كارثة السيول إلى التصعيد الأمني

ناقش برنامج "حديث الثورة" أولويات النظام المصري بين مواجهة تحديات الأمن المزمنة ومعالجة الأزمات الطارئة مثل كارثة السيول الأخيرة، بالتزامن مع حملات اعتقال للداعين لثورة "الغلابة" في 11 نوفمبر/تشرين الثاني.

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