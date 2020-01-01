ناقش برنامج "حديث الثورة" أولويات النظام المصري بين مواجهة تحديات الأمن المزمنة ومعالجة الأزمات الطارئة مثل كارثة السيول الأخيرة، بالتزامن مع حملات اعتقال للداعين لثورة "الغلابة" في 11 نوفمبر/تشرين الثاني.
برنامج حواري مباشر يتناول مسار الثورات في البلدان العربية، وما حققته من نجاحات، وما يعترضها من عقبات، ويستضيف البرنامج المسؤولين والنشطاء والخبراء السياسيين لتحليل هذه العناصر بكل حرية وشفافية.
ناقش برنامج "حديث الثورة" أولويات النظام المصري بين مواجهة تحديات الأمن المزمنة ومعالجة الأزمات الطارئة مثل كارثة السيول الأخيرة، بالتزامن مع حملات اعتقال للداعين لثورة "الغلابة" في 11 نوفمبر/تشرين الثاني.
ناقش برنامج "حديث الثورة" آفاق تسوية الأزمة اليمنية بعد رفض الرئيس عبد ربه منصور هادي تسلم خطة السلام التي طرحها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
تناولت حلقة الجمعة (28/10/2016) من برنامج "حديث الثورة" أبعاد التطورات الميدانية في حلب و...
ناقشت حلقة الخميس (2016/10/16)) من برنامج "حديث الثورة" تطورات معركة الموصل التي دخلت يوم...
تناول برنامج "حديث الثورة" أبعاد تصريحات رئيس الوزراء العراقي السابق رئيس ائتلاف دولة القانون بشأن معركة الموصل التي اعتبرها مقدمة لمعارك أخرى في حلب والرقة واليمن.
تناولت حلقة الجمعة (21/10/2016) من برنامج "حديث الثورة" الدّور الإيراني في تسليح الحوثيين، وتأثير ذلك وتداعياته ميدانيا وسياسيا على الأزمة اليمنية.
تناولت حلقة الخميس (20/10/2016) من برنامج "حديث الثورة" دلالات الإصرار الإيراني على حضور مصر اجتماع لوزان حول الأزمة السورية، في ضوء التسريبات التي نشرتها صحيفة ذي غارديان البريطانية.
سلط برنامج "حديث الثورة" الضوء على ساعة الصفر لمعركة الموصل، وهي عملية مثلت في الآونة الأخيرة محورا لتساؤلات وجدل بشأن الأطراف المشاركة والتداعيات الإنسانية والديموغرافية الناجمة عنها.
ناقشت حلقة الجمعة (14/10/2016) من برنامج "حديث الثورة" مسار العلاقات المصرية الخليجية، وحدود الخلافات الراهنة بين الطرفين في الملفات الإقليمية، وتأثير هذه الخلافات على مستقبل علاقات الجانبين.
تناولت حلقة "حديث الثورة" احتمالات تصاعد الصراع في اليمن في ضوء تداعيات استهداف مدمرة أميركية في مضيق باب المندب، واقتراب قوات الشرعية من صعدة.
ناقش برنامج "حديث الثورة" محددات التقارب والتباعد بين الخليج ومصر، في ضوء التأييد المصري لمشروع القرار الروسي في مجلس الأمن المتعلق بالقضية السورية، ومأساة حلب على وجه الخصوص.
ناقش "حديث الثورة" موقف الأمم المتحدة والقوى الدولية الفاعلة من الأزمة السورية، مع تصعيد تلا مقترح دي ميستورا الذي رفضته المعارضة، وجلسة مزمعة لمجلس الأمن يتوقع فيها فيتو روسي.
ناقش برنامج "حديث الثورة" التحولات في أدوار الجيشين المصري والسوري بعد مرور 43 عاما على حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973.
ناقش برنامج "حديث الثورة" أبعاد الدور التركي في العراق وسوريا ومواقف الدول الإقليمية منه، وكيف ترى أميركا حدود دور هذا الحليف؟ وما إمكانية أن تحد من تناقضاته مع حلفاء آخرين؟