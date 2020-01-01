ناقشت حلقة الجمعة (14/10/2016) من برنامج "حديث الثورة" مسار العلاقات المصرية الخليجية، وحدود الخلافات الراهنة بين الطرفين في الملفات الإقليمية، وتأثير هذه الخلافات على مستقبل علاقات الجانبين.