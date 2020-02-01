سلطت حلقة (2020/5/18) من برنامج "للقصة البقة" الضوء على ظروف انتشار فيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية، وعرقلة الاحتلال الإسرائيلي جهود الفلسطينيين لمواجهة انتشار الوباء.
برنامج حواري أسبوعي يبحث في قضايا عامة تهم المشاهد العربي قد تكون ضمن الشأن الجاري أو ما زالت تداعياتها موجودة، البرنامج عبارة عن فيلم لنصف ساعة، يختصر القصة بشكل قصصي أو تحقيقي، أبطالها شهود عيان، بينما الجزء الثاني فهو حوار مع المختصين المعنيين بالقصة نفسها، على أن يكون لمنصات التواصل الاجتماعي دور في التفاعل بنشر آراء المشاهدين والرد عليها.
سلطت حلقة (2020/5/18) من برنامج "للقصة البقة" الضوء على ظروف انتشار فيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية، وعرقلة الاحتلال الإسرائيلي جهود الفلسطينيين لمواجهة انتشار الوباء.
تقصت حلقة (2020/5/11) من برنامج "للقصة بقية" أوضاع الجيش الأبيض في زمن كورونا، وتابعت معهم حياتهم اليومية في ظل جائحة كورونا، والتقت العديد من الأطباء والممرضين في عدة دول.
ناقشت حلقة (2020/5/4) من برنامج "للقصة بقية" التحديات التي تواجه الإغاثة الإنسانية، وكيف ...
واصل برنامج "للقصة بقية" في حلقة (2020/4/27) تعقب المدن التي تفشى فيها فيروس كورونا بدءا ...
سلطت حلقة (2020/4/20) من برنامج "للقصة بقية" الضوء على الآثار الاقتصادية المترتبة على انتشار وباء كورونا، وتساءلت: كيف تتأهب اقتصادات العالم التي تعيش بين أزمة كورونا وأزمة انخفاض أسعار النفط؟
عرضت حلقة (2020/4/13) من برنامج "للقصة بقية" فيلما بعنوان "كورونا.. المريض صفر"، يكشف كيف شكلت قلة الوعي والتهوين من خطر كورونا الممزوجَين بدوافع دينية واجتماعية وسياسية، وقودا لانتشار الوباء.
تساءلت حلقة (2020/4/6) من برنامج "للقصة بقية"، عن سبب تقاعس دول الاتحاد الأوروبي عن مساندة بعضها بعد تفشي وباء كورونا؟ وعن جدوى التكتلات الإقليمية؟
واصل برنامج للقصة بقية في حلقة (2020/3/30) تتبع خريطة انتشار فيروس كورونا؛ فبعد زيارة مدينة ووهان الصينية، انتقل إلى مقاطعة لومبارديا (شمالي إيطاليا)، أكبر بؤرة لتفشي الفيروس في أوروبا.
استعرض برنامج "للقصة بقية" بحلقة (2020/3/23) الظهور الأول لفيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية، ورافق الفرق الطبية في المدينة، وتعرف على التعامل الحكومي مع أول بؤرة لتفشي الوباء العالمي.
ناقشت حلقة (2020/3/16) من برنامج "للقصة بقية" الدور الإماراتي في الثورة السورية بين دعم فصائل الثورة المسلحة، والتنسيق مع النظام السوري، وإعادة العلاقات بين البلدين.
سلطت حلقة (2020/3/9) من برنامج "للقصة بقية" الضوء على قصة نضال المرابطات الفلسطينيات على أبواب المسجد الأقصى، وتساءلت ماذا يمكن أن يقدم العرب والمسلمون لدعمهن؟
عرضت حلقة (2020/2/24) من برنامج "للقصة بقية" فيلم "أرامكو.. حقيقة الاكتتاب الأضخم"، وتساءلت عن قدرة السعودية على الوفاء بمتطلبات طرح أسهم الشركة عالميا.
ناقشت حلقة (2020/2/17) من برنامج "للقصة بقية" الخطر النفسي والإنساني الذي تسببه الألعاب الإلكترونية على عقول الأطفال، وتساءلت عن دور العائلة والسلطات في حماية الجيل القادم من الهوس بها.
ناقشت حلقة (2020/2/10) من برنامج "للقصة بقية" مدى قدرة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) على مواجهة الضغوط الأميركية والإسرائيلية، وتساءلت عن خيارات فلسطينيي الشتات أمام محاولات شطب قضيتهم؟