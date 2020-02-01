للقصة بقية 

عن البرنامج

برنامج حواري أسبوعي يبحث في قضايا عامة تهم المشاهد العربي قد تكون ضمن الشأن الجاري أو ما زالت تداعياتها موجودة، البرنامج عبارة عن فيلم لنصف ساعة، يختصر القصة بشكل قصصي أو تحقيقي، أبطالها شهود عيان، بينما الجزء الثاني فهو حوار مع المختصين المعنيين بالقصة نفسها، على أن يكون لمنصات التواصل الاجتماعي دور في التفاعل بنشر آراء المشاهدين والرد عليها.