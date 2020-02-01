البث الحي

للقصة بقية 

عن البرنامج

برنامج حواري أسبوعي يبحث في قضايا عامة تهم المشاهد العربي قد تكون ضمن الشأن الجاري أو ما زالت تداعياتها موجودة، البرنامج عبارة عن فيلم لنصف ساعة، يختصر القصة بشكل قصصي أو تحقيقي، أبطالها شهود عيان، بينما الجزء الثاني فهو حوار مع المختصين المعنيين بالقصة نفسها، على أن يكون لمنصات التواصل الاجتماعي دور في التفاعل بنشر آراء المشاهدين والرد عليها.

المزيد من الحلقات

من برنامج: للقصة بقية 

الصناعة والطيران والسياحة من بينها.. كيف أثر كورونا في الاقتصاد العالمي؟

سلطت حلقة (2020/4/20) من برنامج "للقصة بقية" الضوء على الآثار الاقتصادية المترتبة على انتشار وباء كورونا، وتساءلت: كيف تتأهب اقتصادات العالم التي تعيش بين أزمة كورونا وأزمة انخفاض أسعار النفط؟

من برنامج: للقصة بقية 

مباراة وعرس وقداس وانتخابات.. أحداث جلبت جائحة كورونا إلى العديد من الدول

عرضت حلقة (2020/4/13) من برنامج "للقصة بقية" فيلما بعنوان "كورونا.. المريض صفر"، يكشف كيف شكلت قلة الوعي والتهوين من خطر كورونا الممزوجَين بدوافع دينية واجتماعية وسياسية، وقودا لانتشار الوباء.

من برنامج: للقصة بقية 

طبيب وخفاش ومأدبة عشاء حضرها عشرات الآلاف.. تعرف على قصة الظهور الأول لكورونا

استعرض برنامج "للقصة بقية" بحلقة (2020/3/23) الظهور الأول لفيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية، ورافق الفرق الطبية في المدينة، وتعرف على التعامل الحكومي مع أول بؤرة لتفشي الوباء العالمي.

من برنامج: للقصة بقية 

بعد خطة ترامب للسلام.. ما مصير الوكالة الشاهدة على نكبة الفلسطينيين؟

ناقشت حلقة (2020/2/10) من برنامج "للقصة بقية" مدى قدرة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) على مواجهة الضغوط الأميركية والإسرائيلية، وتساءلت عن خيارات فلسطينيي الشتات أمام محاولات شطب قضيتهم؟