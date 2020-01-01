زيارة خاصة

تستضيف الحلقة النائب السابق والسياسي المعارض اللبناني نجاح واكيم والذي وصل إلى مجلس النواب كأصغر نائب ليخوض حياة سياسية صاخبة بالمعارضة للحكم الطوائفي وللفساد السياسي.
تستضيف الحلقة النائب السابق والسياسي المعارض اللبناني نجاح واكيم والذي وصل إلى مجلس النواب كأصغر نائب ليخوض حياة سياسية صاخبة بالمعارضة للحكم الطوائفي وللفساد السياسي.
تستضيف الحلقة رئيسة لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان وداد حلواني التي أدمتها هذه الحرب بجراحها، واجتماع المنظمات الأهلية والحقوقية لأهالي المفقودين في هذه الحرب.
تستضيف الحلقة القائد العام لشرطة دبي ضاحي خلفان تميم ليتحدث عن سنوات عمله في الشرطة لأكثر من 30 عام...
تستضيف الحلقة أستاذ العلوم السياسية في جامعة كاليفورنيا أسعد أبو خليل الذي قيد له أن يغير العالم بأ...
تستضيف الحلقة رئيس هيئة الدفاع عن صدام حسين المحامي خليل الدليمي، ليتحدث عن خفايا محاكمة صدام، ومدى استفادته من كونه رئيس هيئة الدفاع عنه؟
تستضيف الحلقة الكاتب الدرامي الدكتور وليد سيف الذي نقل الأدب إلى الدراما التلفزيونية وأعاد بقلمه إحياء أجمل قصص التاريخ العربي.
تستضيف الحلقة الشيخة مريم إبراهيم نياس التي ورثت رسالة تعليم الأطفال واليتامى، وتيمنا بوالدها نذرت نفسها لنشر الإسلام وتعليم القرآن الكريم لأبناء أفريقيا مستندة إلى الطريقة الصوفية التيجانية.
يستضيف البرنامج الشاعر والملحن سعيد رباج المغربي الذي لقب من قبل الجمعيات العمالية المغربية في فرنسا بالمغربي، ولد في مراكش التي هرب منها صوب فرنسا تفاديا للقمع ووجدته هنا في المحمدية المجاورة للدار البيضاء.
تستضيف الحلقة عضو مجلس إدارة الملتقى التربوي العربي منير فاشه، ابن القدس الذي تعلم في جامعة هارفارد حيث يتحدث عن تأثير مسيحية الغرب ووضع المسيحيين الفلسطينيين.
تستضيف الحلقة رئيس الوزراء الجزائري الأسبق عبد الحميد الإبراهيمي الذي ينتمي إلى عائلة جزائرية عريقة قدمت سياسيين كبارا وعلماء دافعوا عن العروبة والإسلام وناهضوا الاستعمار.
تلتقي الحلقة شاعر الثورة الفلسطينية المعروف نضاليا باسم إبراهيم محمد صالح، وشعريا وفنيا بـ (أبو عرب). جمع أبو عرب الكتابة والغناء والصوت الشجي، وكتب أولى أغانيه وهو في مقتبل العمر.
تستضيف الحلقة الصحفي الفرنسي دومينيك بوديس الذي أصابه رصاص الاقتتال اللبناني فأنشأ معهد العالم العربي في باريس وبحث لقناة المنار عن ترخيص قانوني ثم منعها.
تستضيف الحلقة داود عبد الله وهو شاب أميركي لاتيني عانى في بلاده فراح ينشد الخلاص باعتناق الإسلام. من غرينادا إلى السعودية والسودان فبريطانيا حيث بات فيها اليوم رئيسا للمجلس الإسلامي.
تستضيف الحلقة العلامة كمال بشر، أقدام غائصة بطين الأرض ورأس مكلل بجوائر اللغات من المشرق والمغرب.