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من برنامج: زيارة خاصة

مريم نياس.. نشر الإسلام وتعليم القرآن

تستضيف الحلقة الشيخة مريم إبراهيم نياس التي ورثت رسالة تعليم الأطفال واليتامى، وتيمنا بوالدها نذرت نفسها لنشر الإسلام وتعليم القرآن الكريم لأبناء أفريقيا مستندة إلى الطريقة الصوفية التيجانية.

من برنامج: زيارة خاصة

سعيد المغربي.. الفن في المغرب

يستضيف البرنامج الشاعر والملحن سعيد رباج المغربي الذي لقب من قبل الجمعيات العمالية المغربية في فرنسا بالمغربي، ولد في مراكش التي هرب منها صوب فرنسا تفاديا للقمع ووجدته هنا في المحمدية المجاورة للدار البيضاء.