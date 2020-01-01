زيارة خاصة

يستضيف البرنامج الشاعر والملحن سعيد رباج المغربي الذي لقب من قبل الجمعيات العمالية المغربية في فرنسا بالمغربي، ولد في مراكش التي هرب منها صوب فرنسا تفاديا للقمع ووجدته هنا في المحمدية المجاورة للدار البيضاء.