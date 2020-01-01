تابع تحقيق "البحث عن جلادي الأسد" الذي بث بتاريخ (2020/5/10) قصص شبيحة النظام السوري الذين عملوا على قتل وتعذيب المحتجين، ووجود مليشيا في أوروبا تعمل على جمع معلومات عن اللاجئين.