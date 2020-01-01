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تحقيق خاص

عن البرنامج

تحقيق خاص من الجزيرة

من برنامج: تحقيق خاص

معتقلات بسجن ذهبان السعودي.. صُوّرن عاريات لإرغامهن على التجاوب مع التحقيقات

كشف الفيلم الوثائقي الذي أنتجته الجزيرة "معتقلات في سجن ذهبان" (2020/5/3) الأوضاع الحقوقية والإنسانية والاجتماعية التي تعيشها المرأة السعودية خاصة الناشطات منهن واللاتي تم اعتقالهن دون اتهامات ملموسة.

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من برنامج: تحقيق خاص

بينهم الرئيس مرسي.. السيسي يتخلص من معارضيه بالقتل البطيء في السجون

توصل فيلم استقصائي أعدته الجزيرة بعنوان "القتل البطيء" إلى أرقام مرعبة حول أعداد السياسيين الذين قتلوا بالموت البطيء المتعمد في سجون نظام السيسي، بسبب الإهمال الطبي وظروف الاحتجاز غير الإنسانية.

من برنامج: تحقيق خاص

المهرة.. النوايا السعودية المبيتة

كشف تحقيق الجزيرة "المهرة.. النوايا المبيتة" والذي بث بتاريخ (2020/1/19) بالوثائق والشهادات الأجندةَ الخفية وراء ما يحدث في المهرة اليمنية، وسعي السعودية لتمرير أنبوب للنفط عبر شواطئ المحافظة.

من برنامج: تحقيق خاص

الجنوب الليبي.. جحيم الأفارقة الحالمين بالوصول إلى أوروبا

كشف التحقيق الخاص الذي بثته الجزيرة (2019/8/25) بعنوان "الجنوب الليبي.. العبور الصعب" عن معاناة النازحين الأفارقة بليبيا، وكيفية استغلالهم من قبل الفصائل المتقاتلة، واستخدامهم مرتزقة للقتال، وإجبار النساء على البغاء.

من برنامج: تحقيق خاص

بفيلم استقصائي.. الجزيرة تروي معاناة الطفلة بثينة اليمنية من القصف إلى الخطف

"عين بثينة".. تحقيق توثق فيه الجزيرة معاناة أطفال اليمن بوصفهم الأكثر تضررا من غارات التحالف السعودي الإماراتي، انطلاقا من حالة الطفلة "بثينة الريمي" التي نجت وحدها من قصف لأبيت سرتها.