تابع تحقيق "البحث عن جلادي الأسد" الذي بث بتاريخ (2020/5/10) قصص شبيحة النظام السوري الذين عملوا على قتل وتعذيب المحتجين، ووجود مليشيا في أوروبا تعمل على جمع معلومات عن اللاجئين.
تحقيق خاص من الجزيرة
تابع تحقيق "البحث عن جلادي الأسد" الذي بث بتاريخ (2020/5/10) قصص شبيحة النظام السوري الذين عملوا على قتل وتعذيب المحتجين، ووجود مليشيا في أوروبا تعمل على جمع معلومات عن اللاجئين.
كشف الفيلم الوثائقي الذي أنتجته الجزيرة "معتقلات في سجن ذهبان" (2020/5/3) الأوضاع الحقوقية والإنسانية والاجتماعية التي تعيشها المرأة السعودية خاصة الناشطات منهن واللاتي تم اعتقالهن دون اتهامات ملموسة.
استعرض فيلم "احتواء كورونا.. تجارب آسيوية" -الذي عرض على شاشة الجزيرة- عددا من تجارب دول ...
كشف فيلم استقصائي أنتجته الجزيرة بعنوان "لغز المحارب 88" عن تفاصيل قصة الجاسوس الإسرائيلي...
كشف فيلم استقصائي لقناة الجزيرة بعنوان "صراع البقاء" (2020/3/29) فظاعة عالم سجون النظام السوري من خلال شهادات بعض الناجين من تجربة الاعتقال وإعادة تجسيد جزء من تلك الذاكرة.
كشف فيلم استقصائي لقناة الجزيرة بعنوان "موت على الحدود" (2020/3/22) خفايا وكواليس التجنيد العشوائي، وتفاصيل المعارك على الحد الجنوبي للسعودية.
كشف تحقيق خاص "جنة غسيل الأموال" بثته الجزيرة بتاريخ (2020/2/16) عن وثائق تخص عمليات تهريب أموال ضخمة تثبت تورط أفراد وشبكات جريمة منظمة، كان للإمارات دور فيها.
توصل فيلم استقصائي أعدته الجزيرة بعنوان "القتل البطيء" إلى أرقام مرعبة حول أعداد السياسيين الذين قتلوا بالموت البطيء المتعمد في سجون نظام السيسي، بسبب الإهمال الطبي وظروف الاحتجاز غير الإنسانية.
كشف تحقيق الجزيرة "المهرة.. النوايا المبيتة" والذي بث بتاريخ (2020/1/19) بالوثائق والشهادات الأجندةَ الخفية وراء ما يحدث في المهرة اليمنية، وسعي السعودية لتمرير أنبوب للنفط عبر شواطئ المحافظة.
كشف تحقيق الجزيرة "أحزمة الموت" تفاصيل مروعة عن الاغتيالات والسجون السرية بعدن اليمنية، عبر وثائق وشهادات حصرية، أظهرت أن عناصر من تنظيم القاعدة نفذت اغتيالات بتوجيه من ضباط إماراتيين.
سلط تحقيق الجزيرة الاستقصائي "إعدام خارج القانون" بحلقة (2019/10/27) الضوء على واقعة تصفية تسعة من القادة البارزين لجماعة الإخوان المسلمين في حي 6 أكتوبر بالقاهرة.
كشف التحقيق الخاص الذي بثته الجزيرة بتاريخ (2019/9/8) ويحمل عنوان "الثروات المنهوبة" عما تعرض له صندوق "وان أم دي بي" الذي أنشأه رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق.
كشف التحقيق الخاص الذي بثته الجزيرة (2019/8/25) بعنوان "الجنوب الليبي.. العبور الصعب" عن معاناة النازحين الأفارقة بليبيا، وكيفية استغلالهم من قبل الفصائل المتقاتلة، واستخدامهم مرتزقة للقتال، وإجبار النساء على البغاء.
"عين بثينة".. تحقيق توثق فيه الجزيرة معاناة أطفال اليمن بوصفهم الأكثر تضررا من غارات التحالف السعودي الإماراتي، انطلاقا من حالة الطفلة "بثينة الريمي" التي نجت وحدها من قصف لأبيت سرتها.