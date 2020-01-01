تناول برنامج "فلسطين تحت المجهر" دور الفلسطينيين في بناء لبنان الحديث، والشرخ الذي أحدثته الحرب الأهلية في علاقتهم مع لبنان.
برنامج وثائقي شهري من إنتاج الجزيرة. يقدم القضية الفلسطينية في أوجه جديدة ترتبط بحياة الفلسطيني أينما كان ليجمع توثيق الماضي بالحاضر ويفتح آفاقا للمستقبل، ويقدم القضية الفلسطينية بعيدا عن البكائيات بعيون مخرجين عرب من كل العالم.
تناول برنامج "فلسطين تحت المجهر" دور الفلسطينيين في بناء لبنان الحديث، والشرخ الذي أحدثته الحرب الأهلية في علاقتهم مع لبنان.
سلط برنامج "فلسطين تحت المجهر" الضوء على إفلات الاحتلال الإسرائيلي المتكرر من المحاكمة على جرائم الحرب التي يرتكبها في حق المدنيين الفلسطينيين العزل.
تناول برنامج "فلسطين تحت المجهر" قصص فلسطينيين يحملون الجنسية الإسرائيلية لا مكان لهم في ...
سلطت حلقة (11/5/2016) من برنامج "فلسطين تحت المجهر" الضوء على صور المعاناة الإنسانية داخل...
انفردت حلقة (27/4/2016) من برنامج "فلسطين تحت المجهر" بنقل قصة استثنائية لصحفي ومسعف من غزة، كرّسا حياتهما لنقل معاناة أهلها، لكنهما استشهدا خلال الحرب الإسرائيلية عام 2014.
سلطت حقلة (13/4/2016) من برنامج "فلسطين تحت المجهر" الضوء على معاناة عائلات الأسرى الفلسطينيين، حيث تقضي هذه العائلات سنوات طويلة وهي في حالة انتظار.
بالتزامن مع ذكرى "يوم الأرض" سلطت حلقة (30/3/2016) من برنامج "فلسطين تحت المجهر" الضوء على مساعي الاحتلال الإسرائيلي للاستيلاء على قرية قريوت بالضفة الغربية.
سلطت حلقة (2/12/2015) من برنامج "فلسطين تحت المجهر" الضوء على معاناة الأطفال ذوي الإعاقة في قطاع غزة والضفة الغربية، ونقلت للمشاهد آمالهم وأحلامهم البسيطة.
ركزت حلقة "فلسطين تحت المجهر" على معاناة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، حيث يحرمون من حقوقهم في العمل والتملك وغيرهما، بموجب قوانين هذا البلد.
سلطت حلقة (16/9/2015) من برنامج "فلسطين تحت المجهر" الضوء على خطة إسرائيلية للتقسيم الزماني والمكاني للأقصى المبارك، وتقصت إجراءات الاحتلال الجارية على الأرض بهذا الشأن.
سلطت حلقة "فلسطين تحت المجهر" الضوء على مستشفى الشفاء بغزة، مسجلة يوميات أسطورية لكفاح الطواقم الطبية والتمريضية والمسعفين دفاعا عن الجرحى الفلسطينيين تحت العدوان "الهمجي" الإسرائيلي، في ذكراه السنوية الأولى.
خاضت حلقة (8/7/2015) من برنامج "فلسطين تحت المجهر" في موضوع مسكوت عنه في الإعلام، يتعلق باستخدام إسرائيل -خلال عدوانها المتكرر على قطاع غزة- المدنيين الفلسطينيين دروعا بشرية.
أعطت حلقة (7/6/2015) من برنامج "فلسطين تحت المجهر" الكلمة لضحايا الوطن المقطعة أوصاله في الضفة الغربية وقطاع غزة، كي يشرحوا مأساتهم ومعاناتهم في التواصل مع عائلاتهم ومعارفهم وأصدقائهم.
خمس نساء، ثلاث فلسطينيات وإسرائيليتان، القاسم المشترك بينهن أنهن ولدن في 1948، أي العام الذي شهد واحدة من أقسى المآسي بالتاريخ، ولا تشبه مصائرهن مصائر إسرائيليات ولدن في العام ذاته.