فلسطين تحت المجهر

خمس نساء، ثلاث فلسطينيات وإسرائيليتان، القاسم المشترك بينهن أنهن ولدن في 1948، أي العام الذي شهد واحدة من أقسى المآسي بالتاريخ، ولا تشبه مصائرهن مصائر إسرائيليات ولدن في العام ذاته.