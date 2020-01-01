البث الحي

فلسطين تحت المجهر

عن البرنامج

برنامج وثائقي شهري من إنتاج الجزيرة. يقدم القضية الفلسطينية في أوجه جديدة ترتبط بحياة الفلسطيني أينما كان ليجمع توثيق الماضي بالحاضر ويفتح آفاقا للمستقبل، ويقدم القضية الفلسطينية بعيدا عن البكائيات بعيون مخرجين عرب من كل العالم.

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من برنامج: فلسطين تحت المجهر

غزة.. الصورة الأخيرة

انفردت حلقة (27/4/2016) من برنامج "فلسطين تحت المجهر" بنقل قصة استثنائية لصحفي ومسعف من غزة، كرّسا حياتهما لنقل معاناة أهلها، لكنهما استشهدا خلال الحرب الإسرائيلية عام 2014.

من برنامج: فلسطين تحت المجهر

مستشفى الشفاء بغزة.. يوميات الجحيم

سلطت حلقة "فلسطين تحت المجهر" الضوء على مستشفى الشفاء بغزة، مسجلة يوميات أسطورية لكفاح الطواقم الطبية والتمريضية والمسعفين دفاعا عن الجرحى الفلسطينيين تحت العدوان "الهمجي" الإسرائيلي، في ذكراه السنوية الأولى.

من برنامج: فلسطين تحت المجهر

الدروع البشرية

خاضت حلقة (8/7/2015) من برنامج "فلسطين تحت المجهر" في موضوع مسكوت عنه في الإعلام، يتعلق باستخدام إسرائيل -خلال عدوانها المتكرر على قطاع غزة- المدنيين الفلسطينيين دروعا بشرية.

من برنامج: فلسطين تحت المجهر

مقطع الأوصال

أعطت حلقة (7/6/2015) من برنامج "فلسطين تحت المجهر" الكلمة لضحايا الوطن المقطعة أوصاله في الضفة الغربية وقطاع غزة، كي يشرحوا مأساتهم ومعاناتهم في التواصل مع عائلاتهم ومعارفهم وأصدقائهم.