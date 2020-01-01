رصد برنامج "خارج النص" (2020/4/19) ما ورد في كتاب محمود محمد طه المعنون بـ "الرسالة الثانية من الإسلام"، والذي انطلق من نزعات إحيائية للدين.
هم كتاب وفنانون غردوا خارج السرب، وأبدعوا خارج النص المألوف، فشكلت إنتاجاتهم الحدث وأثارت الجدل حد منع كثير منها من التداول والنشر، في برنامج خارج النص متابعة تقنية لتفاصيل السجل الثقافي والسياسي التي طالت عددا من الأعمال الأدبية والفنية بالوطن العربي والعالم.
رصد برنامج "خارج النص" (2020/4/19) ما ورد في كتاب محمود محمد طه المعنون بـ "الرسالة الثانية من الإسلام"، والذي انطلق من نزعات إحيائية للدين.
سلطت حلقة (2020/4/12) من برنامج "خارج النص" الضوء على كتاب الصحفي السعودي جمال خاشقجي والذي يحمل عنوان "رؤية مواطن 2030″، وما يحتويه من فصول ومواضيع تعكس رؤيته عن رؤية 2030.
برنامج "خارج النص" سلط في حلقة (2020/3/29) الضوء على كتاب "الحريات العامة في الدولة ...
سلطت حلقة (2020/3/15) من برنامج "خارج النص" الضوء على كتاب "الاستبدال الكبير" ل...
برنامج "خارج النص" (2020/3/1) سلط الضوء على كتاب "عودة الوعي " الذي سرد فيه الحكيم أحداث الفترة التاريخية لمصر ما بين عام 1952 و1972، موجها بذلك سهام النقد للحقبة الناصرية.
سلط برنامج "خارج النص" بحلقته بتاريخ (2020/1/19) الضوء على رواية "كان وأخواتها" التي كتبها عبد القادر الشاوي من داخل أسوار المعتقل السياسي، فمنعها السجان وأغضبت السجناء.
سلطت حلقة (2020/1/12) من برنامج "خارج النص" الضوء على كتاب "الأمير" للكاتب لنيكولو ميكافيلي والذي تحدث فيه عن الحكم، ألف الكتاب عام 1513م بعد عزله من منصب مستشار حكومة فلورنسا.
رصد برنامج خارج النص (2019/12/29) كتاب "الحركة الإسلامية السودانية دائرة الضوء.. خيوط الظلام"، الذي وثق للعشرية الأولى من عمر الحركة الإسلامية بالسودان وتجربتها في الحكم.
حلقة (2019/12/15) من برنامج "خارج النص" سلطت الضوء على المشروع الفكري لمحمد أركون الذي يقوم على محاولة تجديد التراث الإسلامي بشكل يجعله يساير مقتضيات الحداثة.
سلط برنامج "خارج النص" الضوء على كتاب "سقوط الأقنعة" الذي طبع في القاهرة ومنع من النشر بالسودان خلال عهد المخلوع عمر البشير.
حلقة (2019/10/27) من برنامج "خارج النص" رصدت دحض المسيري لخرافات منسوجة في عقل العرب عن اليهود. كما عرض نتاجا فكريا فتح الباب أمام جدال كبير بشأن ما ورد في موسوعته.
ناقش برنامج "خارج النص" فيلم "المواطن مصري" الذي أنتج عام 1991 واستند إلى رواية "الحرب في بر مصر" للكاتب يوسف القعيد التي اعتبرت واحدة من أهم مئة رواية عربية.
ناقشت حلقة (2019/10/13) من برنامج "خارج النص" كتاب (السياسة والحكم) للكاتب السوداني الراحل حسن الترابي وما طرحه من أفكار بشأن السلطة والشريعة.
حلقة (2019/10/6) من برنامج "خارج النص" سلطت الضوء على الفيلم الجريء "احنا بتوع الأوتوبيس" لمخرجه حسين كمال سنة 1979، حيث تناول التعذيب بالسجون الناصرية ببطولة عادل إمام وعبد المنعم مدبولي.