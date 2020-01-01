عن البرنامج

هم كتاب وفنانون غردوا خارج السرب، وأبدعوا خارج النص المألوف، فشكلت إنتاجاتهم الحدث وأثارت الجدل حد منع كثير منها من التداول والنشر، في برنامج خارج النص متابعة تقنية لتفاصيل السجل الثقافي والسياسي التي طالت عددا من الأعمال الأدبية والفنية بالوطن العربي والعالم.