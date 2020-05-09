ناقشت حلقة (2020/3/31) من برنامج "الاتجاه المعاكس" إستراتيجية مكافحة تفشي وباء كورونا، وتساءلت عما إذا كان العالم بالغ في حملته ضد الوباء، وعن عدم خشية الذين يحاولون التقليل من خطورته.