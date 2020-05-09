البث الحي

الاتجاه المعاكس

عن البرنامج

برنامج حواري أسبوعي يقدمه فيصل القاسم، ويتطرق لمواضيع حساسة في السياسة والاقتصاد وقضايا اجتماعية وأحيانا دينية. وتقوم فلسفته على سبر أغوار الآراء المتناقضة، ويطرح استفتاء يحمل وجهتي نظر متناقضتين.

من برنامج: الاتجاه المعاكس

ترامب يهدد بقطع العلاقات مع الصين.. من منهما يضيق الخناق على الآخر؟

ناقشت حلقة (2020/5/19) من برنامج "الاتجاه المعاكس" التحذيرات المتكررة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب للصين، وتهديده بفرض عقوبات اقتصادية عليها، وتساءلت: إلى أين تتجه العلاقات الأميركية الصينية؟

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من برنامج: الاتجاه المعاكس

بعد انتهاء كورونا.. هل تنتهي قيادة أميركا للعالم وتتولى الصين الدفة؟

تساءل برنامج "الاتجاه المعاكس"بحلقته بتاريخ (2020/3/24) عما إذا كان فيروس كورونا في العالم سيكون سببا بالإطاحة بأميركا من قيادة العالم، لتتولى الصين قيادة الدفة، بعد أن نجحت بتجاوز أزمة الفيروس.