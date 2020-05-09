ناقشت حلقة (2020/5/19) من برنامج "الاتجاه المعاكس" التحذيرات المتكررة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب للصين، وتهديده بفرض عقوبات اقتصادية عليها، وتساءلت: إلى أين تتجه العلاقات الأميركية الصينية؟
برنامج حواري أسبوعي يقدمه فيصل القاسم، ويتطرق لمواضيع حساسة في السياسة والاقتصاد وقضايا اجتماعية وأحيانا دينية. وتقوم فلسفته على سبر أغوار الآراء المتناقضة، ويطرح استفتاء يحمل وجهتي نظر متناقضتين.
ناقشت حلقة (2020/5/19) من برنامج "الاتجاه المعاكس" التحذيرات المتكررة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب للصين، وتهديده بفرض عقوبات اقتصادية عليها، وتساءلت: إلى أين تتجه العلاقات الأميركية الصينية؟
سلطت حلقة (2020/5/12) من برنامج "الاتجاه المعاكس" الضوء على الصراع بين بشار الأسد وزوجته من جهة ورامي مخلوف من جهة أخرى، وتساءلت إن كانت حرب "عصابات" على المسروقات.
تساءلت حلقة (2020/5/5) من برنامج "الاتجاه المعاكس" هل من الإجحاف اتهام النظام الإماراتي ب...
ناقشت حلقة (2020/4/28) من برنامج "الاتجاه المعاكس" الهزائم التي تعرض لها اللواء المتقاعد ...
ناقشت حلقة (2020/4/21) من برنامج "الاتجاه المعاكس" الجدل الحاصل حول منشأ فيروس كورونا وطبيعته، بعد مطالبة بعض الدول الصين بدفع تعويضات جراء الخسائر، وتساءلت: هل فيروس كورونا طبيعي أم مصنع؟
ناقشت حلقة (2020/4/14) من برنامج "الاتجاه المعاكس" مدى تتضرر صورة الغرب الأميركي والأوروبي بعد جائحة كورونا، وتساءلت عن إمكانية نهاية الصين كقوة صاعدة على أيدي هذا الفيروس؟
تساءلت حلقة (2020/4/7) من برنامج "الاتجاه المعاكس" عن الهدف من وراء محاولة النظام الإماراتي كسر الحصار المفروض على النظام السوري، تحت حجج إنسانية واهية؟
ناقشت حلقة (2020/3/31) من برنامج "الاتجاه المعاكس" إستراتيجية مكافحة تفشي وباء كورونا، وتساءلت عما إذا كان العالم بالغ في حملته ضد الوباء، وعن عدم خشية الذين يحاولون التقليل من خطورته.
تساءل برنامج "الاتجاه المعاكس"بحلقته بتاريخ (2020/3/24) عما إذا كان فيروس كورونا في العالم سيكون سببا بالإطاحة بأميركا من قيادة العالم، لتتولى الصين قيادة الدفة، بعد أن نجحت بتجاوز أزمة الفيروس.
تابع برنامج "الاتجاه المعاكس" (2020/3/17) تطورات فيروس كورونا، وتساءل إن كان هذا الفيروس مجرد مؤامرة تخدم المصالح السياسية والاقتصادية لقادة العالم، أم أنه حرب تواجه الإنسانية جمعاء؟
بعد مرور تسع سنوات على الثورة السورية، تساءلت حلقة (2020/3/10) من برنامج "الاتجاه المعاكس" إن كان يمكن الحديث عن انتصار للنظام على الثورة أم أن سوريا تحولت إلى بلد محتل.
سلطت حلقة (2020/3/3) من برنامج "الاتجاه المعاكس" الضوء على مرور ألف يوم على حصار قطر، وتساءلت: ماذا حصدت السعودية والإمارات وباقي دول الحصار غير الخيبة والإفلاس؟
ناقشت حلقة (2020/2/25) من برنامج "الاتجاه المعاكس" مستقبل العلاقات بين تركيا وروسيا في ظل المواجهات في شمال سوريا، وتساءلت: هل ينفجر الوضع بين البلدين في الشمال السوري؟
ناقشت حلقة (2020/2/18) من برنامج "الاتجاه المعاكس" تحول السعودية إلى تابع لإمارة أبو ظبي، وتساءلت: لماذا يقبل النظام السعودي على نفسه أن يصبح تابعا لها؟