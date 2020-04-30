منح جمهور الجزيرة الناشطة الحقوقية سيلفيا رومانو التي اعتنقت الإسلام خلال اختطافها من قبل حركة شباب المجاهدين في كينيا والصومال شخصية الأسبوع. كما منح المواجهات بمدينة أبين لقب الحدث الأبرز.
مجلة أسبوعية تفاعلية متنوعة تبث بشكل مباشر وتضم في زواياها فقرات عدة، تبدأ المجلة بسياقين مستمدين مما ورد في عالم الأخبار خلال الأسبوع، السياق الأول عن الشخصية الأكثر بروزا وفقا لتصويق ينطلق قبل أيام من موعد الحلقة على مواقع التواصل الاجتماعي والفيس بوك وتويتر، أما السياق الثاني فيتناول الحدث الأكثر أهمية بناء على تصويت المشاهدين، إصافة إلى هذين السياقين يضم البرنامج فقرات أخرى من قبيل الفيديو والمقال والصور والوسم الأكثر تناولا على مواقع التواصل ونشرات الأخبار.
منح جمهور الجزيرة الناشطة الحقوقية سيلفيا رومانو التي اعتنقت الإسلام خلال اختطافها من قبل حركة شباب المجاهدين في كينيا والصومال شخصية الأسبوع. كما منح المواجهات بمدينة أبين لقب الحدث الأبرز.
منح جمهور الجزيرة المخرج المصري الشاب شادي حبش لقب شخصية الأسبوع، في حين حصل السباق الدولي للتوصل إلى لقاح لفيروس كورونا على حدثه الأبرز.
منح جمهور الجزيرة الأكاديميَّ والحقوقيَّ السعودي عبد الله الحامد لقب شخصية الأسبوع، في حين حصل التط...
منح جمهور الجزيرة العاملين والموظفين حول المعالم المهددين بفقد وظائفهم بسبب جائحة كورونا لقب حدث ال...
منح جمهور "سباق الأخبار" في حلقة (2020/4/18) المواطن السعودي عبد الرحيم الحويطي لقب "شخصية الأسبوع"، بينما منح هزيمة قوات حفتر في مدن الساحل الغربي بليبيا لقب "حدث الأسبوع" الأبرز.
اختار جمهور الجزيرة رئيس الوزراء البريطاني "شخصية الأسبوع"، في الاستفتاء الذي أجراه برنامج "سباق الأخبار"، في حين حصل سجال استمرار الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا على لقب حدث الأسبوع الأبرز.
منج جمهور الجزيرة المصابين بفيروس كورونا لقب شخصية الأسبوع، في الاستفتاء الذي يجريه برنامج "سباق الأخبار"، في حين حصد استخدام فرنسا وأميركا لقاحين لعلاج الفيروس لقب حدث الأسبوع.
حصل القطاع الصحي في العالم من أطباء وممرضين على لقب شخصية الأسبوع بعد أن أصبحوا خط الدفاع الأول عن البشرية بمواجهة فيروس كورونا،
منح جمهور "سباق الأخبار" بحلقة (2020/3/21) الطفل السوري المشرد في الذكرى التاسعة لثوره بلاده لقب "شخصية الأسبوع"، في حين منح تراجع أسعار النفط لقب "حدث الأسبوع" الأبرز.
منح جمهور "سباق الأخبار" بحلقة (2020/3/14) أسامة محمد مرسي لقب "شخصية الأسبوع"، في حين منح إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا وباء عالميا لقب "حدث الأسبوع" الأبرز.
نال رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان الملا عبد الغني برادر لقب "شخصية الأسبوع" ضمن برنامج "سباق الأخبار"، بينما نالت عملية "درع الربيع" التركية في إدلب لقب "حدث الأسبوع".
منح جمهور "سباق الأخبار" في حلقة (2020/2/29) لقب "شخصية الأسبوع" للشهيد الفلسطيني محمد الناعم، في حين حصلت الجهود العالمية لمواجهة تفشي فيروس كورونا على لقب "حدث الأسبوع" الأبرز.
منح جمهور "سباق الأخبار" بحلقة (2020/2/22) النازح السوري عبد الله المحمد "والد سلوى" لقب "شخصية الأسبوع"، وحصل حرمان مانشستر سيتي من المشاركة بالبطولات الأوروبية لعامين على لقب "حدث الأسبوع" الأبرز.
منح جمهور "سباق الأخبار" في حلقة (2020/2/15)، رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم لقب "شخصية الأسبوع"، في حين منح التصعيد العسكري السوري في إدلب لقب "حدث الأسبوع" الأبرز.