البث الحي

سباق الأخبار

عن البرنامج

مجلة أسبوعية تفاعلية متنوعة تبث بشكل مباشر وتضم في زواياها فقرات عدة، تبدأ المجلة بسياقين مستمدين مما ورد في عالم الأخبار خلال الأسبوع، السياق الأول عن الشخصية الأكثر بروزا وفقا لتصويق ينطلق قبل أيام من موعد الحلقة على مواقع التواصل الاجتماعي والفيس بوك وتويتر، أما السياق الثاني فيتناول الحدث الأكثر أهمية بناء على تصويت المشاهدين، إصافة إلى هذين السياقين يضم البرنامج فقرات أخرى من قبيل الفيديو والمقال والصور والوسم الأكثر تناولا على مواقع التواصل ونشرات الأخبار.

من برنامج: سباق الأخبار

سيلفيا رومانو شخصية الأسبوع والمواجهات بأبين حدثه الأبرز

منح جمهور الجزيرة الناشطة الحقوقية سيلفيا رومانو التي اعتنقت الإسلام خلال اختطافها من قبل حركة شباب المجاهدين في كينيا والصومال شخصية الأسبوع. كما منح المواجهات بمدينة أبين لقب الحدث الأبرز.

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من برنامج: سباق الأخبار

جونسون شخصية الأسبوع والإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا حدثه الأبرز

اختار جمهور الجزيرة رئيس الوزراء البريطاني "شخصية الأسبوع"، في الاستفتاء الذي أجراه برنامج "سباق الأخبار"، في حين حصل سجال استمرار الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا على لقب حدث الأسبوع الأبرز.

من برنامج: سباق الأخبار

المصابون بكورونا شخصية الأسبوع واستخدام فرنسا وأميركا لقاحين حدثه الأبرز

منج جمهور الجزيرة المصابين بفيروس كورونا لقب شخصية الأسبوع، في الاستفتاء الذي يجريه برنامج "سباق الأخبار"، في حين حصد استخدام فرنسا وأميركا لقاحين لعلاج الفيروس لقب حدث الأسبوع.

من برنامج: سباق الأخبار

السوري عبد الله المحمد شخصية الأسبوع وحرمان مانشستر سيتي حدثه الأبرز

منح جمهور "سباق الأخبار" بحلقة (2020/2/22) النازح السوري عبد الله المحمد "والد سلوى" لقب "شخصية الأسبوع"، وحصل حرمان مانشستر سيتي من المشاركة بالبطولات الأوروبية لعامين على لقب "حدث الأسبوع" الأبرز.