سباق الأخبار

عن البرنامج

مجلة أسبوعية تفاعلية متنوعة تبث بشكل مباشر وتضم في زواياها فقرات عدة، تبدأ المجلة بسياقين مستمدين مما ورد في عالم الأخبار خلال الأسبوع، السياق الأول عن الشخصية الأكثر بروزا وفقا لتصويق ينطلق قبل أيام من موعد الحلقة على مواقع التواصل الاجتماعي والفيس بوك وتويتر، أما السياق الثاني فيتناول الحدث الأكثر أهمية بناء على تصويت المشاهدين، إصافة إلى هذين السياقين يضم البرنامج فقرات أخرى من قبيل الفيديو والمقال والصور والوسم الأكثر تناولا على مواقع التواصل ونشرات الأخبار.