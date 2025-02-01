المحطة

المحطة

عن البرنامج

‏عمرو واكد في مسلسل درامي كوميدي جديد، يُعرض حصريا على الجزيرة 360.

للتعرف على مواعيد البث الحي للبرنامج تصفح، جدول البث الحي.

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