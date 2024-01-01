عن البرنامج

في حين يُجيب الخبر التقليدي عن الأسئلة الخمسة (ماذا ومن ومتى وأين ولماذا)، تقدم هذه المادة الإجابة عن السؤال الأكثر أهمية “لماذا؟”، في قالب بسيط ومختصر يضم عدة زوايا تجيب عن فكرة محورية.