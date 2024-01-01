لماذا صعدت البتكوين بعد محاولة اغتيال ترامب؟
صعدت أسعار البتكوين -أبرز العملات المشفرة- بنسبة 4% في التعاملات المبكرة، بعد الإعلان عن محاولة اغتيال المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية المقبلة دونالد ترامب.
صعدت أسعار البتكوين -أبرز العملات المشفرة- بنسبة 4% في التعاملات المبكرة، بعد الإعلان عن محاولة اغتيال المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية المقبلة دونالد ترامب.
في حين يُجيب الخبر التقليدي عن الأسئلة الخمسة (ماذا ومن ومتى وأين ولماذا)، تقدم هذه المادة الإجابة عن السؤال الأكثر أهمية “لماذا؟”، في قالب بسيط ومختصر يضم عدة زوايا تجيب عن فكرة محورية.