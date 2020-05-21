البث الحي

حرب لبنان

عن البرنامج

من برنامج: حرب لبنان

حرب لبنان.. نار ودخان ج4

اجتياح الكتائب والأحرار للكرنتينة – بداية التدخل السوري في حرب لبنان – قيام جيش لبنان العربي ودور جبهة التحرير الفلسطينية – دور حافظ الأسد في التقريب بين مواقف الكتائب اللبنانية – الرؤية المصرية للحرب.

المزيد من الحلقات

من برنامج: حرب لبنان

حرب لبنان: (ج 2- جذور الصراع)

هزيمة 67 ومولد أسطورة الفدائيين الفلسطينيين – الهجوم الإسرائيلي على مطار بيروت عام 1968م – اتفاق القاهرة وإضفاء الشرعيَّة على التواجد العسكري الفلسطيني في لبنان – ضرب إسرائيل للمقاومة الفلسطينية في لبنان.

من برنامج: حرب لبنان

حرب لبنان.. إيران والعراق تنتقلان للساحة اللبنانية ج7

في الحلقة السابعة من برنامج حرب لبنان:- حرب إيران والعراق تنتقل إلى الساحة اللبنانية -استياء شعبي لبناني من التجاوزات الفلسطينية -اندلاع أزمة زحلة -نشوب أزمة الصواريخ السورية -حرب الأيام العشرة في الجنوب.

من برنامج: حرب لبنان

حرب لبنان.. نار ودخان ج4

اجتياح الكتائب والأحرار للكرنتينة – بداية التدخل السوري في حرب لبنان – قيام جيش لبنان العربي ودور جبهة التحرير الفلسطينية – دور حافظ الأسد في التقريب بين مواقف الكتائب اللبنانية – الرؤية المصرية للحرب.

من برنامج: حرب لبنان

حرب لبنان.. الانفجار ج3

كيف بدء العد التنازلي لاندلاع الحرب اللبنانية أواخر عام 1970؟ ولماذا أعلن رشيد الصلح استقالته بعد حادثة عين الرمانة؟ وما علاقة انفجار الأوضاع بحرب تشرين/ أكتوبر 1973؟ وما تفاصيل مجزرة السبت الأسود؟

من برنامج: حرب لبنان

حرب لبنان.. نار تحت الرماد ج6

من قتل كمال جنبلاط؟ ولماذا؟ عملية الليطاني وما ترتب عليها، الاشتباكات بين القوات السورية والمليشيات اللبنانية، اختفاء السيد موسى الصدر، ما هي مواقف الدول العربية من تدخل سوريا في لبنان؟