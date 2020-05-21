من برنامج: حرب لبنان
حرب لبنان.. نار ودخان ج4
اجتياح الكتائب والأحرار للكرنتينة – بداية التدخل السوري في حرب لبنان – قيام جيش لبنان العربي ودور جبهة التحرير الفلسطينية – دور حافظ الأسد في التقريب بين مواقف الكتائب اللبنانية – الرؤية المصرية للحرب.
اجتياح الكتائب والأحرار للكرنتينة – بداية التدخل السوري في حرب لبنان – قيام جيش لبنان العربي ودور جبهة التحرير الفلسطينية – دور حافظ الأسد في التقريب بين مواقف الكتائب اللبنانية – الرؤية المصرية للحرب.
في الحلقة العاشرة من حرب لبنان، مجزرة صبرا وشاتيلا التي نفذتها مليشيات القوات اللبنانية بتسهيل من إسرائيل.
في الحلقة الرابعة عشر من برنامج حرب لبنان، انتهاء ولاية أمين الجميل ولبنان يصبح بدون رئيس وبحكومتين...
كيف بدء العد التنازلي لاندلاع الحرب اللبنانية أواخر عام 1970؟ ولماذا أعلن رشيد الصلح استقالته بعد ...
هزيمة 67 ومولد أسطورة الفدائيين الفلسطينيين – الهجوم الإسرائيلي على مطار بيروت عام 1968م – اتفاق القاهرة وإضفاء الشرعيَّة على التواجد العسكري الفلسطيني في لبنان – ضرب إسرائيل للمقاومة الفلسطينية في لبنان.
في الحلقة السابعة من برنامج حرب لبنان:- حرب إيران والعراق تنتقل إلى الساحة اللبنانية -استياء شعبي لبناني من التجاوزات الفلسطينية -اندلاع أزمة زحلة -نشوب أزمة الصواريخ السورية -حرب الأيام العشرة في الجنوب.
اجتياح الكتائب والأحرار للكرنتينة – بداية التدخل السوري في حرب لبنان – قيام جيش لبنان العربي ودور جبهة التحرير الفلسطينية – دور حافظ الأسد في التقريب بين مواقف الكتائب اللبنانية – الرؤية المصرية للحرب.
في الحلقة العاشرة من حرب لبنان، مجزرة صبرا وشاتيلا التي نفذتها مليشيات القوات اللبنانية بتسهيل من إسرائيل.
في الحلقة الرابعة عشر من برنامج حرب لبنان، انتهاء ولاية أمين الجميل ولبنان يصبح بدون رئيس وبحكومتين.
كيف بدء العد التنازلي لاندلاع الحرب اللبنانية أواخر عام 1970؟ ولماذا أعلن رشيد الصلح استقالته بعد حادثة عين الرمانة؟ وما علاقة انفجار الأوضاع بحرب تشرين/ أكتوبر 1973؟ وما تفاصيل مجزرة السبت الأسود؟
من قتل كمال جنبلاط؟ ولماذا؟ عملية الليطاني وما ترتب عليها، الاشتباكات بين القوات السورية والمليشيات اللبنانية، اختفاء السيد موسى الصدر، ما هي مواقف الدول العربية من تدخل سوريا في لبنان؟
عواصف القصف المدمر تجتاح بيروت، والنواب اللبنانيون يقرون في الطائف وثيقة الوفاق الوطني وعون يرفضها.
المليشيات تخوض حربا مدمرة في بيروت الغربية، والقوات السورية تعود إلى بيروت وتشتبك مع حزب الله.
انتخاب أمين الجميل رئيساً للبنان، ولبنان يوقع اتفاقاً مع إسرائيل، والأسد يحشد الطاقات لمحاربته، وبروز النفوذ الإيراني في لبنان.