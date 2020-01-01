من برنامج: دروب
غربة الربيع ج2
في الجزء الثاني تواصل الحلقة وصف الإبداع الذي أزهر في رياض متنوعة بين الشعر والقصة والدراما وأدب الطفل, فما هي البذرة التي أينعت منها كل تلك المواهب؟
في الجزء الثاني تواصل الحلقة وصف الإبداع الذي أزهر في رياض متنوعة بين الشعر والقصة والدراما وأدب الطفل, فما هي البذرة التي أينعت منها كل تلك المواهب؟
تتناول الحلقة حالة شخصية وليد سيف كنموذج إبداع قدم تجارب إبداعية مجتمعة في آن، فهو الشاعر والقاص والأديب والمسرحي والأكاديمي والمفكر وهو الرائد في مجال الكتابة الدرامية التاريخية.
تتناول الحلقة موضوع التزاوج بين الدين والغناء ومعرفة أسلوب الغناء الصوفي ومدى تأثيره على المستمع. و...
السخرية المحضة الخالية من الفن مادة أقرب إلى سوء الأخلاق من أن تكون شيئا آخرا، وهي مجال يختلف تماما...
نستكمل في هذه الحلقة ما بدأناه عن أزمة القراءة في العالم العربي كمؤشر على انحسار الاهتمام بالثقافة لدى المجتمع، وإذا ذُكِرَت القراءة كفعل من طرف الجمهور فلابد من ذِكر النشر كفعل مقابل.
ظاهرة عُزوف الجمهور عن القراءة تؤرق كل من يهتم لأمر الثقافة والفكر والمعرفة. نحاول في هذه الحلقة تسليط الضوء على أسباب هذه الظاهرة والإجابة عن التساؤل المشروع: إن اعتبرنا هذه الظاهرة سحابة سوداء ظللت واقعنا فمتى وكيف تنقشع عنه؟
تصل الحلقة إلى المحطة الأخيرة من ملف الإبداع النسوي الدرامي حيث تقف على خلاصات التجربة وأهم التعليقات عليها.
تستمر هذه الحلقة في طرح التجربة الدرامية التي أبدعتها النساء أو التي يدور موضوعها عن النساء، حيث يتم رصد إرهاصات ولادة الإبداع النسوي الدرامي في دنيا الإنتاج التلفزيوني.
ازدحمت الشاشات العربية بأعمال درامية بعضها أبدعته كاتبات وأخرى حملت توقيعه مخرجات. فهل تنبه المنتجون فجأة إلى قضايا المرأة، أم أن التحولات السياسية تنعكس أيضا على واقع الإنتاج؟
بدأنا الحديث عن شخصية يعتبرها البعض أهم شخصية في عالم الشعر العربي أبو الطيب المتنبي، وفي هذه الحلقة نتناول ما تبقى من شعر المتنبي في بال شباب الأمة.
نتناول في هذه الحلقة المتنبي بين اكتشافات معاصرة عن حياته وأخرى عن أصداء شعره لدى شباب القرن 21. و اكتشاف لم يحظ بما يستحق من تغطية إعلامية ألا وهو اكتشاف منزل أبي الطيب المتنبي في مدينة حلب.
يتحدث في هذه الحلقة المطرب السوري بشار زرقان عن تاريخه الغنائي وانتقاله من الأغنية الدينية الملتزمة إلى فضاء الموسيقى المنفتحة.
تتناول الحلقة الغناء الملتزم، فرغم كثرة ما نسمعه هنا أو هناك فهو مفهوم لم تتضح ملامحه بعد، ومفهوم أنه آخر الحصون أمام مد الاستهلاك.
تتناول الحلقة الغناء الملتزم فرغم كثرة ما نسمعه هنا أو هناك فهو مفهوم لم تتضح ملامحه بعد، ومفهوم أنه آخر الحصون أمام مد الاستهلاك.