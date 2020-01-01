نتناول في هذه الحلقة المتنبي بين اكتشافات معاصرة عن حياته وأخرى عن أصداء شعره لدى شباب القرن 21. و اكتشاف لم يحظ بما يستحق من تغطية إعلامية ألا وهو اكتشاف منزل أبي الطيب المتنبي في مدينة حلب.