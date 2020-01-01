البث الحي

دروب

عن البرنامج

من برنامج: دروب

غربة الربيع ج2

في الجزء الثاني تواصل الحلقة وصف الإبداع الذي أزهر في رياض متنوعة بين الشعر والقصة والدراما وأدب الطفل, فما هي البذرة التي أينعت منها كل تلك المواهب؟

من برنامج: دروب

غربة الربيع ج1

تتناول الحلقة حالة شخصية وليد سيف كنموذج إبداع قدم تجارب إبداعية مجتمعة في آن، فهو الشاعر والقاص والأديب والمسرحي والأكاديمي والمفكر وهو الرائد في مجال الكتابة الدرامية التاريخية.

من برنامج: دروب

شدو من المحراب

تتناول الحلقة موضوع التزاوج بين الدين والغناء ومعرفة أسلوب الغناء الصوفي ومدى تأثيره على المستمع. و...

من برنامج: دروب

ساخرون

السخرية المحضة الخالية من الفن مادة أقرب إلى سوء الأخلاق من أن تكون شيئا آخرا، وهي مجال يختلف تماما...

المزيد من الحلقات

من برنامج: دروب

ظاهرة عزوف العرب عن القراءة ج2

نستكمل في هذه الحلقة ما بدأناه عن أزمة القراءة في العالم العربي كمؤشر على انحسار الاهتمام بالثقافة لدى المجتمع، وإذا ذُكِرَت القراءة كفعل من طرف الجمهور فلابد من ذِكر النشر كفعل مقابل.

من برنامج: دروب

ظاهرة عزوف العرب عن القراءة ج1

ظاهرة عُزوف الجمهور عن القراءة تؤرق كل من يهتم لأمر الثقافة والفكر والمعرفة. نحاول في هذه الحلقة تسليط الضوء على أسباب هذه الظاهرة والإجابة عن التساؤل المشروع: إن اعتبرنا هذه الظاهرة سحابة سوداء ظللت واقعنا فمتى وكيف تنقشع عنه؟

من برنامج: دروب

الاهتمام بالإبداع النسوي الدرامي ج2

تستمر هذه الحلقة في طرح التجربة الدرامية التي أبدعتها النساء أو التي يدور موضوعها عن النساء، حيث يتم رصد إرهاصات ولادة الإبداع النسوي الدرامي في دنيا الإنتاج التلفزيوني.

من برنامج: دروب

الاهتمام بالإبداع النسوي الدرامي ج1

ازدحمت الشاشات العربية بأعمال درامية بعضها أبدعته كاتبات وأخرى حملت توقيعه مخرجات. فهل تنبه المنتجون فجأة إلى قضايا المرأة، أم أن التحولات السياسية تنعكس أيضا على واقع الإنتاج؟

من برنامج: دروب

المتنبي مالئ الدنيا وشاغل الناس ج1

نتناول في هذه الحلقة المتنبي بين اكتشافات معاصرة عن حياته وأخرى عن أصداء شعره لدى شباب القرن 21. و اكتشاف لم يحظ بما يستحق من تغطية إعلامية ألا وهو اكتشاف منزل أبي الطيب المتنبي في مدينة حلب.

من برنامج: دروب

بشّار زرقان.. البحث عن الذات

يتحدث في هذه الحلقة المطرب السوري بشار زرقان عن تاريخه الغنائي وانتقاله من الأغنية الدينية الملتزمة إلى فضاء الموسيقى المنفتحة.

من برنامج: دروب

الغناء الملتزم ج2

تتناول الحلقة الغناء الملتزم، فرغم كثرة ما نسمعه هنا أو هناك فهو مفهوم لم تتضح ملامحه بعد، ومفهوم أنه آخر الحصون أمام مد الاستهلاك.

من برنامج: دروب

الغناء الملتزم ج1

تتناول الحلقة الغناء الملتزم فرغم كثرة ما نسمعه هنا أو هناك فهو مفهوم لم تتضح ملامحه بعد، ومفهوم أنه آخر الحصون أمام مد الاستهلاك.