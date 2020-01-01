من برنامج: إشراقات
الفنان لطفي بوشناق
دور الأغنية في تذكير الأمة بواقعها وقضاياها، دور الفنان العربي في الالتزام بقضايا الأمة في أغانيه، وبيان دور أغنية الطفل في بناء شخصية الطفل العربي.
دور الأغنية في تذكير الأمة بواقعها وقضاياها، دور الفنان العربي في الالتزام بقضايا الأمة في أغانيه، وبيان دور أغنية الطفل في بناء شخصية الطفل العربي.
الفنان محمد إحصائي.. فنان برع في فك رموز الحرف ولا سيما الحرف القرآني مع أنه لا يجيد اللغة العربية, فبرز في هذا الفن الواسع (الحرف القرآني) الذي احتل وما يزال مكانة خاصة في الحس والذوق العام في العالم الإسلامي.
المسرح السياسي بين الإيمان بقضايا المجتمع وبين الفن من أجل الفن، انعكاسات دخول المرأة في المسرح الس...
حقيقة الاستشراق وأسباب الحديث عنه في ظل العولمة، الاستشراق الجديد ومحاولات تطبيق مناهج البحث الغربي...
مفهوم الاستغراب وضرورة دراسة الغرب، مواصفات المستغرب العربي والفرق بينه وبين المستشرق، موقع المفكر العربي من سياسة التغريب في العالم العربي، حقيقة دور أجهزة الإعلام العربية في تغريب العرب، أهداف المركز العربي للدراسات الغربية، حوار الحضارات بعد أحداث سبتمبر.
إشراقة هذا الأسبوع هي إشراقة شعب وأمة، مؤسسة الدراسات الفلسطينية صرح من صروح العقل الفلسطيني يعمق حضور الوطن الغائب، وهي خزانة الوعى الفلسطيني من صفاء تجلياته.
واقع المسرح السياسي وحريته في الدول العربية، المثقف العربي وحقيقة كونه امتداد للرجل العسكري، موقف صوالحه من التطبيع مع إسرائيل، تأثيرات أحداث سبتمبر على الإبداع الفني والثقافي العربي.
دور رجال الدين في توجيه وتوعية المسلمين نحو فلسطين، العالم العربي وحالة الاختلاف والصدام، مصطلح الأمة بين الأكذوبة والحقيقة، فلسطين ودفع فواتير الصراعات السياسية والفكرية، الثقافات الشعبية وظهورها كمنافس لثقافة النخبة.
أسباب غياب المبدع الليبي من الساحة الإعلامية العربية، والأغنية الثورية وغلق الأبواب أمام الإبداعات الأخرى، والأغنية القومية ودور الجهاز الإعلامي الليبي في تسويقها، ومستقبل النص الشعري العربي بين الدول العربية.
المشروع الثقافي العربي في ظل المذابح في فلسطين، دور المثقف العربي في صياغة المشروع الثقافي، دور الشباب في تشكيل الواقع السياسي والثقافي، التيارات القومية والإسلامية في ظل الوضع العربي الحالي، توصيف الشاعر لعمليات قمع المظاهرات.
مجزرة جنين والحديث عن الثقافة والفن، دور النخبة العربية في ظل الهزائم المتتابعة، أحداث فلسطين وسقوط أقنعة النخبة، الزلزال النفسي في فلسطين وأثره في المشروع الثقافي العربي.
موقف الأمة العربية من القضية الفلسطينية، ملامح المشهد الثقافي العربي بين النخبة والشعوب، جدوى إعادة غناء الأغنية الوطنية، ودور الإعلام العربي في قضية فلسطين.
إشراقة جديدة من إشراقات فنوننا العربية الراقية، حلقة نفتح فيها لمسامعنا وعقولنا قسطا وافرا من الإمتاع والمؤانسة، محاور تستفز الكثير من الجدل. دروب معرفية متعددة تتقاطع فيها متغيرات التاريخ ومناخات الجغرافيا وتضاريسها.
د.نيقولا زيادة.. طفولته ونشأته، أقدار: من وفاة الوالد إلى دار المعلمين، ربط د.نيقولا بين التاريخ والجغرافيا، نظرته للقومية والوحدة العربية.