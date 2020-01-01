الفنان محمد إحصائي.. فنان برع في فك رموز الحرف ولا سيما الحرف القرآني مع أنه لا يجيد اللغة العربية, فبرز في هذا الفن الواسع (الحرف القرآني) الذي احتل وما يزال مكانة خاصة في الحس والذوق العام في العالم الإسلامي.