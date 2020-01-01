العراق ما بعد الحرب

الآثار المسروقة من المتحف ومكانتها التاريخية، دور المواطن العراقي في حماية المتحف، مدى نشر التوعية الأثرية عبر الاهتمام بأحداث متحف بغداد.
الآثار المسروقة من المتحف ومكانتها التاريخية، دور المواطن العراقي في حماية المتحف، مدى نشر التوعية الأثرية عبر الاهتمام بأحداث متحف بغداد.
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