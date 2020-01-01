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العراق ما بعد الحرب

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من برنامج: العراق ما بعد الحرب

دور العشائر العراقية في صناعة مستقبل العراق

نبذة عن بعض عشائر العراق، حفاظ العشائر على بقائها في ظل النظام البعثي، القوانين العشائرية والطائفية، موقف العشائرية من الديمقراطية، إشكالية المفارقة بين الانتماء العشائري والانتماء الوطني، موقف العشائر من الأحزاب السياسية.

من برنامج: العراق ما بعد الحرب

الأوضاع الصحية في العراق

تدهور الوضع الصحي في المستشفيات العراقية، تأثير عمليات النهب والسرقة على أداء المستشفيات، كيفية إصلاح المؤسسة الصحية في العراق، المساعدات الخارجية للعراق وكيفية تلبيتها لحاجات المجتمع العراقي، مسؤولية القوات الأميركية في توفير المستلزمات الطبية.

من برنامج: العراق ما بعد الحرب

تصاعد العمليات ضد القوات الأميركية في العراق

الاستفزاز الأميركي وطبيعة التحدي والمقاومة لدى أهل الفلوجة، المقاومة في الفلوجة بين فتوى العلماء بالتعامل السلمي والاستفزازات الأميركية، احتمال تعديل قوات الاحتلال معاملتهم مع الشعب العراقي، مستقبل تعامل أهالي الفلوجة مع الاحتلال الأميركي، نداء التيار الإسلامي بالفلوجة لمسلمي العالم بمساندة العراق.

من برنامج: العراق ما بعد الحرب

القضاء في العراق

نبذة مختصرة عن المؤسسة القضائية في العراق، تداعيات الحرب على النظام القضائي العراقي، مجلس العدل العراقي والخلط بين السلطتين التنفيذية والقضائية، مظاهر التدخل السياسي في استقلالية القضاء العراقي، مستقبل القضاء في العراق في ظل الاحتلال.

من برنامج: العراق ما بعد الحرب

دور المسجد في العراق

كيفية التعامل مع القضية الطائفية وأثرها على مستقبل العراق، دور الوحدة بين الطوائف العراقية في مواجهة أعمال السلب والنهب، دور المسجد في العراق تجاه مستجدات ما بعد الحرب، دور المسجد في مواجهة علمانية المرحلة القادمة في العراق.

من برنامج: العراق ما بعد الحرب

حقوق الإنسان في العراق

جمعيات حقوق الإنسان وتعاملها مع تجاوزات النظام السابق في العراق، قصة إعدام العميد الركن صلاح حنوش، بعض حالات انتهاك حقوق الإنسان في العراق على يد النظام السابق، الجمعية الوطنية العراقية لحقوق الإنسان وتوثيق انتهاكات النظام السابق.