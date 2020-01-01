العراق ما بعد الحرب

نبذة عن بعض عشائر العراق، حفاظ العشائر على بقائها في ظل النظام البعثي، القوانين العشائرية والطائفية، موقف العشائرية من الديمقراطية، إشكالية المفارقة بين الانتماء العشائري والانتماء الوطني، موقف العشائر من الأحزاب السياسية.