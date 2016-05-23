تناول برنامج "تحت المجهر" في حلقة بعنوان "الشاطئ الآخر" هجرة الإسبان إلى المغرب بحثا عن فرص العمل بعد الأزمة المالية الطاحنة التي ضربت إسبانيا قبل سنوات وما زالت تعاني تبعاتها.
برنامج وثائقي أسبوعي من إنتاج الجزيرة. يبحث في القضايا السياسية المرتبطة بحياة الإنسان العربي اليومية ليجمع السياسي بالاجتماعي، والاقتصادي بالإنساني، ويقدم مضمونا جادا بقالب فني متميز من إخراج مخرجين عرب من كل العالم.
تناول برنامج "تحت المجهر" في حلقة بعنوان "الشاطئ الآخر" هجرة الإسبان إلى المغرب بحثا عن فرص العمل بعد الأزمة المالية الطاحنة التي ضربت إسبانيا قبل سنوات وما زالت تعاني تبعاتها.
سلط الجزء الثاني من الفيلم الوثائقي "الصومال القصة المنسية" ضمن سلسلة "تحت المجهر" الضوء على صومال ما بعد سقوط نظام محمد سياد بري وتشرذم البلاد ومحاولة الصوماليين إعادة الروح لوطنهم.
حرب ومجاعة، ومرض وفقر، وأمراء حرب، ومن امتداد في التاريخ إلى قصة منسية تلك هي محاور الجزء الأول من ...
سلط برنامج "تحت المجهر" الضوء على الأخطاء والمتاعب التي تواجه الصحفيين والإعلاميين في مص...
فتحت حلقة (22/6/2016) من برنامج "تحت المجهر" ملف خط سكك حديد السودان وتدهور وضعه بعد أن كان سبيلا لترسيخ هوية سودانية موحدة تجمع الإرث التاريخي المشترك بالمصالح الاقتصادية المتبادلة.
سلطت حلقة (15/6/2016) من برنامج "تحت المجهر" الضوء على دوافع الشباب العرب لترك أوطانهم والهجرة نحو أوروبا وغيرها بحثا عن"جواز بديل" ولو كان المقابل التنازل عن جواز الوطن الأم.
فتح برنامج "تحت المجهر" ملف اقتصاد الريع في المغرب، وتطرق لنشأته ومظاهره والأرضية الخصبة التي أنتجت هذه الآفة الخطيرة التي تنخر المجتمع المغربي والعربي عموما.
سلطت حلقة (16/3/2016) من برنامج "تحت المجهر" الضوء على معاناة اللاجئين السوريين، وبالتحديد الذين يوجدون بدول الجوار مثل لبنان والأردن ومصر، وقدمت شهادات من يعيشون شقاء اللجوء في هذه الدول.
سلطت حلقة (17/2/2016) من برنامج "تحت المجهر" الضوء على واقع القطاع الصحي في مصر، وكيف تحوّلُ الضغوط الحياتية أحياناً الطبيب إلى مقاول، والمريض إلى تاجر يعرض أعضاءه للبيع.
سلطت حلقة (3/2/2016) من برنامج "تحت المجهر" الضوء على الجامعة الأميركية في بيروت، وتساءلت: هل كانت مجرد مؤسسة تنقل العلم والمعرفة، أم أنها مخلب نفوذ زرع في خاصرة المنطقة؟
خصصت حلقة (20/1/2016) من برنامج "تحت المجهر" موضوعها لـ"لقمة عيش" المصريين التي أضحت حلما صعب المنال، واستعرضت معاناتهم في الحصول على رغيف الخبز في ظل الحكومات المتعاقبة.
فتحت حلقة (6/1/2016) من برنامج "تحت المجهر" ملف الأوقاف الإسلامية في تونس، والتي شكلت لعقود مصدر رزق لآلاف المنتفعين، ومصدر قلق لسلطة سياسية كانت متوجسة من رمزيتها الدينية.
اقتحمت حلقة (23/12/2015) من برنامج "تحت المجهر" عالم الألتراس ومشجعي كرة القدم في المغرب، وأظهرت أن هناك نظرة مختلفة في الأوساط المغربية لظاهرة الألتراس.
فتحت حلقة (25/11/2015) من برنامج "تحت المجهر" ملف الأطفال السوريين ومعاناتهم في مخيمات اللجوء، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للطفل.