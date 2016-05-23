البث الحي

تحت المجهر

عن البرنامج

برنامج وثائقي أسبوعي من إنتاج الجزيرة. يبحث في القضايا السياسية المرتبطة بحياة الإنسان العربي اليومية ليجمع السياسي بالاجتماعي، والاقتصادي بالإنساني، ويقدم مضمونا جادا بقالب فني متميز من إخراج مخرجين عرب من كل العالم.

من برنامج: تحت المجهر

الصومال القصة المنسية- ج2

سلط الجزء الثاني من الفيلم الوثائقي "الصومال القصة المنسية" ضمن سلسلة "تحت المجهر" الضوء على صومال ما بعد سقوط نظام محمد سياد بري وتشرذم البلاد ومحاولة الصوماليين إعادة الروح لوطنهم.

المزيد من الحلقات

من برنامج: تحت المجهر

عطبرة.. سكك حديد السودان

فتحت حلقة (22/6/2016) من برنامج "تحت المجهر" ملف خط سكك حديد السودان وتدهور وضعه بعد أن كان سبيلا لترسيخ هوية سودانية موحدة تجمع الإرث التاريخي المشترك بالمصالح الاقتصادية المتبادلة.

من برنامج: تحت المجهر

شقاء اللجوء السوري بدول عربية

سلطت حلقة (16/3/2016) من برنامج "تحت المجهر" الضوء على معاناة اللاجئين السوريين، وبالتحديد الذين يوجدون بدول الجوار مثل لبنان والأردن ومصر، وقدمت شهادات من يعيشون شقاء اللجوء في هذه الدول.

من برنامج: تحت المجهر

في مصر.. طب للبيع

سلطت حلقة (17/2/2016) من برنامج "تحت المجهر" الضوء على واقع القطاع الصحي في مصر، وكيف تحوّلُ الضغوط الحياتية أحياناً الطبيب إلى مقاول، والمريض إلى تاجر يعرض أعضاءه للبيع.

من برنامج: تحت المجهر

أمانة الأحباس في تونس

فتحت حلقة (6/1/2016) من برنامج "تحت المجهر" ملف الأوقاف الإسلامية في تونس، والتي شكلت لعقود مصدر رزق لآلاف المنتفعين، ومصدر قلق لسلطة سياسية كانت متوجسة من رمزيتها الدينية.

من برنامج: تحت المجهر

مدارس دون سقف

فتحت حلقة (25/11/2015) من برنامج "تحت المجهر" ملف الأطفال السوريين ومعاناتهم في مخيمات اللجوء، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للطفل.