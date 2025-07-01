قصص إنسانية

إبراهيم الغزي يتحدى العجز ويصنع ساقا اصطناعية بيديه
في مشهد يعكس عمق المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، صنع الشاب إبراهيم سعيد عبد النبي (33 عاما) ساقا صناعية بيديه بعد أن بترت ساقه اليمنى إثر إصابته برصاصة أثناء محاولته الحصول على مساعدة غذائية.
برنامج يُسلّط الضوء على معاناة الإنسان في مناطق الأزمات، وينقل حكايات الصمود والفقد، ويستعرض تجارب إنسانية مؤثرة، من بينها قصص من غزة تروي وجع الحرب وقوة الإرادة.
في أحد مطابخ الحساء المكتظة وسط مدينة غزة، تتنقل هبة الغماري، وهي أم لـ3 أطفال، بين الأواني الفارغة في محاولة يومية لتأمين وجبة تسد رمق صغارها، وسط أزمة غذاء خانقة تُخيّم على القطاع.
لم يكن خالد محمد فريد عبد الله، المواطن الأردني، يعلم أن زيارته القصيرة إلى غزة لحضور زفاف ابنة شقيقه ستتحول إلى إقامة قسرية وسط حرب ومجاعة، لا يجد فيها ما يسد به رمقه، ولا يملك سبيلا للعودة.
في ظل انعدام الأمن الغذائي بقطاع غزة، يضطر فارس حسونة -الأب لستة أطفال- إلى الخروج فجرا سيرا على الأقدام عدة كيلومترات، بحثا عن كيس طحين يسدّ به جوع أطفاله الذين لم يتناولوا الخبز منذ أكثر من 40 يوما.
في خيمة صغيرة شمال قطاع غزة، تقف سجود ذات الـ14 عاما، تحاول بيديها الصغيرتين تضميد ما تبقى من حياة، بعد أن خسرت كل شيء تقريبا.
بين ركام البيوت وشحّ المساعدات في شمال قطاع غزة، تتفاقم المأساة في مدينة بيت حانون حيث تعيش آلاف العائلات تحت وطأة الجوع، ويواجه الأطفال تحديدا خطر الموت البطيء في ظل غياب الغذاء والدواء.
في مستشفى شهداء الأقصى وسط غزة، تقف إيمان النوري وزوجها في حالة من الانهيار، إلى جانب طفلهما سراج، البالغ من العمر عامين ونصفا، والذي فقد إحدى عينيه في غارة إسرائيلية استهدفت منطقة قريبة من مركز طبي.
لم تكن سارة مصعب عطا البرش، ذات الأعوام العشرة، تدري أن خطواتها بجوار والدها في أحد أحياء شمال غزة ستتحول إلى لحظة فاصلة في حياتها.
في لحظة وداع وثقتها عدسات الكاميرا في غزة، ظهرت زوجة الشهيد عمر البتران وهي تحتضن جثمانه داخل المستشفى، في مشهد مؤلم أثار تفاعلا واسعا في العالم.
بين جدران مأوى متواضع في قطاع غزة، تعيش أم محمد أبو عودة مأساة مركبة، إذ تعاني أسرتها من سلسلة أمراض مزمنة بسبب سوء التغذية وانهيار القطاع الصحي بفعل الحصار والعدوان المستمر.
في مشهد يلخص فصولا متعددة من الألم الإنساني الذي يعيشه سكان قطاع غزة، تواجه الفلسطينية فاطمة عرفة، وهي نازحة حامل في شهرها السادس، خطر فقدان جنينها بسبب سوء التغذية الحاد ونقص الرعاية الصحية.