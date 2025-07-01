قصص إنسانية

في ظل انعدام الأمن الغذائي بقطاع غزة، يضطر فارس حسونة -الأب لستة أطفال- إلى الخروج فجرا سيرا على الأقدام عدة كيلومترات، بحثا عن كيس طحين يسدّ به جوع أطفاله الذين لم يتناولوا الخبز منذ أكثر من 40 يوما.