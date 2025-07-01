تصميم فني - قالب قصص إنسانية

قصص إنسانية

مدة الفيديو 02 دقيقة 06 ثانية 02:06
إبراهيم الغزي يتحدى العجز ويصنع ساقا اصطناعية بيديه

في مشهد يعكس عمق المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، صنع الشاب إبراهيم سعيد عبد النبي (33 عاما) ساقا صناعية بيديه بعد أن بترت ساقه اليمنى إثر إصابته برصاصة أثناء محاولته الحصول على مساعدة غذائية.

عن البرنامج

برنامج يُسلّط الضوء على معاناة الإنسان في مناطق الأزمات، وينقل حكايات الصمود والفقد، ويستعرض تجارب إنسانية مؤثرة، من بينها قصص من غزة تروي وجع الحرب وقوة الإرادة.

للتعرف على مواعيد البث الحي للبرنامج تصفح، جدول البث الحي.

أطفالي ينامون على الماء والملح.. المجاعة تلاحق أهل غزة كل صباح

في أحد مطابخ الحساء المكتظة وسط مدينة غزة، تتنقل هبة الغماري، وهي أم لـ3 أطفال، بين الأواني الفارغة في محاولة يومية لتأمين وجبة تسد رمق صغارها، وسط أزمة غذاء خانقة تُخيّم على القطاع.

مدة الفيديو 02 دقيقة 20 ثانية 02:20

من زفاف إلى خيام الجوع.. محاصر أردني يناشد العالم من قلب غزة

لم يكن خالد محمد فريد عبد الله، المواطن الأردني، يعلم أن زيارته القصيرة إلى غزة لحضور زفاف ابنة شقيقه ستتحول إلى إقامة قسرية وسط حرب ومجاعة، لا يجد فيها ما يسد به رمقه، ولا يملك سبيلا للعودة.

مدة الفيديو 04 دقيقة 41 ثانية 04:41

رحلة كيس الطحين.. أب يعود منتصرا من جبهة الجوع

في ظل انعدام الأمن الغذائي بقطاع غزة، يضطر فارس حسونة -الأب لستة أطفال- إلى الخروج فجرا سيرا على الأقدام عدة كيلومترات، بحثا عن كيس طحين يسدّ به جوع أطفاله الذين لم يتناولوا الخبز منذ أكثر من 40 يوما.

مدة الفيديو 02 دقيقة 44 ثانية 02:44

الجوع أقسى من القصف.. شهادات من قلب المجاعة في غزة

بين ركام البيوت وشحّ المساعدات في شمال قطاع غزة، تتفاقم المأساة في مدينة بيت حانون حيث تعيش آلاف العائلات تحت وطأة الجوع، ويواجه الأطفال تحديدا خطر الموت البطيء في ظل غياب الغذاء والدواء.

مدة الفيديو 03 دقيقة 52 ثانية 03:52

غذاء بطعم الدم.. أطفال إيمان قُتلوا بغزة وهم يطلبون ما يسد الرمق

في مستشفى شهداء الأقصى وسط غزة، تقف إيمان النوري وزوجها في حالة من الانهيار، إلى جانب طفلهما سراج، البالغ من العمر عامين ونصفا، والذي فقد إحدى عينيه في غارة إسرائيلية استهدفت منطقة قريبة من مركز طبي.

مدة الفيديو 03 دقيقة 20 ثانية 03:20

فاطمة تحارب الجوع في غزة لتنقذ جنينها

في مشهد يلخص فصولا متعددة من الألم الإنساني الذي يعيشه سكان قطاع غزة، تواجه الفلسطينية فاطمة عرفة، وهي نازحة حامل في شهرها السادس، خطر فقدان جنينها بسبب سوء التغذية الحاد ونقص الرعاية الصحية.

مدة الفيديو 03 دقيقة 33 ثانية 03:33