شيء من التاريخ

فصل مثير في التاريخ العربي الحديث وروايات متناقضة لصانعيه وشهوده، طبيعة العلاقة بين النظام في الأردن والمقاومة الفلسطينية، أسباب الخلاف بينهما والظروف التي أدت إلى اندلاع الأزمة، واستعراض للسياق التاريخي الذي سبق أحداثه.