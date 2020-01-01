من برنامج: شيء من التاريخ
حصار بيروت- الجزء الأول
الإجتياح الإسرائيلي لبيروت عام 82، فصل من تأريخ لبنان والمقاومة الفلسطينية، وكيف تمكن الصهاينة من محاصرة بيروت واجتياح القصر الجمهوري.
الإجتياح الإسرائيلي لبيروت عام 82، فصل من تأريخ لبنان والمقاومة الفلسطينية، وكيف تمكن الصهاينة من محاصرة بيروت واجتياح القصر الجمهوري.
الاجتياح الإسرائيلي لبيروت عام 82، فصل هام من تأريخ لبنان والمقاومة الفلسطينية، واستعراض ملابسات الاجتياح والظروف التي حفت بخروج المقاومة من لبنان.
العدوان الثلاثي على مصر من أهم أحداث القرن، فيه اصطدمت مصالح القوى العظمى في أوج الحرب الباردة.
ذكريات أهل بيروت عن مجزرة صبرا وشاتيلا، اجتياح جنوبي لبنان لاجتثاث المقاومة الفلسطينية، اختلاف الرو...
فصل مثير في التاريخ العربي الحديث وروايات متناقضة لصانعيه وشهوده، طبيعة العلاقة بين النظام في الأردن والمقاومة الفلسطينية، أسباب الخلاف بينهما والظروف التي أدت إلى اندلاع الأزمة، واستعراض للسياق التاريخي الذي سبق أحداثه.
الثورة الجزائرية.. المخاض والميلاد وقوى الداخل والخارج، وعلاقة القيادات السياسية بالعسكرية، وآلية اتخاذ القرارات عبر مراحل الثورة، وصراع الأولويات بين السياسي والعسكري، وطبيعة الصراع بين أجنحة الثورة وفصائلها.
ما هي الظروف التي حفت بنشأة الجمهورية الإسلامية الموريتانية؟ وما طبيعة العداء الذي واجهته النخبة الموريتانية من قبل الأنظمة المجاورة؟
صانعو الحدث وشهوده يتحدثون في روايات متباينة عن أسباب فشل المحاولات العربية والدولية لنزع فتيل الحرب بين الطرفين الأردني والفلسطيني. فكيف بدت ردود الفعل الإقليمية والدولية وانعكاسات الصدام الدموي العربي العربي؟
اليمن من الثورة إلى الوحدة، ومن الحروب الحدودية في السبعينيات إلى حرب الانفصال في التسعينيات، ولماذا تأخرت الوحدة بين شطري اليمن؟