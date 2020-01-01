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شيء من التاريخ

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من برنامج: شيء من التاريخ

أيلول الأسود – الجزء الأول

فصل مثير في التاريخ العربي الحديث وروايات متناقضة لصانعيه وشهوده، طبيعة العلاقة بين النظام في الأردن والمقاومة الفلسطينية، أسباب الخلاف بينهما والظروف التي أدت إلى اندلاع الأزمة، واستعراض للسياق التاريخي الذي سبق أحداثه.

من برنامج: شيء من التاريخ

الثورة الجزائرية.. المخاض والميلاد

الثورة الجزائرية.. المخاض والميلاد وقوى الداخل والخارج، وعلاقة القيادات السياسية بالعسكرية، وآلية اتخاذ القرارات عبر مراحل الثورة، وصراع الأولويات بين السياسي والعسكري، وطبيعة الصراع بين أجنحة الثورة وفصائلها.

من برنامج: شيء من التاريخ

أيلول الأسود – الجزء الثاني والأخير

صانعو الحدث وشهوده يتحدثون في روايات متباينة عن أسباب فشل المحاولات العربية والدولية لنزع فتيل الحرب بين الطرفين الأردني والفلسطيني. فكيف بدت ردود الفعل الإقليمية والدولية وانعكاسات الصدام الدموي العربي العربي؟