ضحايا وأبطال

عن البرنامج

لا ينجو الأطفال من الحروب؛ فهم ضحاياها.. غير أن إصرارهم على الحياة يحوّلهم إلى أبطال؛ ففي كل حلقة تلتقي روعة أوجيه بطفل كان ضحية حرب، تعرض قصته وتتبع مسار الحل الممكن لمآزقه.