ضحايا وأبطال

سجى خلة.. نور في العتمة يضيء طريق الأمل بغزة
في قلب غزة التي تصطلي بنار عدوان إسرائيلي غير مسبوق، أشرقت شمس فتاة استثنائية اسمها سجى سعيد خلة (14 عاما)، حُرمت نعمة البصر منذ ولادتها، لكنها باتت منارة للإرادة والإصرار في وجه الظلام الدامس.
في قلب غزة التي تصطلي بنار عدوان إسرائيلي غير مسبوق، أشرقت شمس فتاة استثنائية اسمها سجى سعيد خلة (14 عاما)، حُرمت نعمة البصر منذ ولادتها، لكنها باتت منارة للإرادة والإصرار في وجه الظلام الدامس.
لا ينجو الأطفال من الحروب؛ فهم ضحاياها.. غير أن إصرارهم على الحياة يحوّلهم إلى أبطال؛ ففي كل حلقة تلتقي روعة أوجيه بطفل كان ضحية حرب، تعرض قصته وتتبع مسار الحل الممكن لمآزقه.