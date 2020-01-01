السلاح زينة الرجال، لكنه في اليمن أكثر من ذلك بكثير، البعض يتحدث عن 60 مليون قطعة سلاح فيها، إلى جانب الخناجر التقليدية التي يتمنطق بها كل يمني منذ قرون، ورغم أن هذا الواقع مسيطر عليه نسبياً، إلا أنه يظل معرض للانفلات.