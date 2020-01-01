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ضيف وقضية

عن البرنامج

من برنامج: ضيف وقضية

تفاعل المطرب مع قضايا الأمة

لماذا اهتزت صورة الفنان العربي وتراجع دوره عند الجمهور؟ ما دور الفنان العربي في مجتمعه؟ وما أهمية اختيار الفنان للوسائل التي تساعده على النجاح؟ وما أهمية إلمام الفنان بما يحدث حوله من قضايا؟

المزيد من الحلقات

من برنامج: ضيف وقضية

العرب والزنوج في موريتانيا

وجود العنصر الزنجي في المجتمع الموريتاني مشهد عادي في الحياة اليومية، بعضهم من موريتانيا، لكن غالبيتهم من العمالة الوافدة من دول الجوار الإفريقية، ويعملون في ميادين لا يرغب الموريتاني في العمل فيها.

من برنامج: ضيف وقضية

الدراسات المستقبلية: طبيعتها وأدواتها

يتهم العرب أحيانا بأنهم ما زالوا أسرى للتاريخ، وبأن أسواره العالية تحول دون تطلعهم إلى الأمام، هذا التطلع إلى الأمام يفترض من بين ما يفترض وجود دراسات مستقبلية، وهو ما نفتقر إليه في الغالب في الدول العربية.

من برنامج: ضيف وقضية

أسباب تراجع المسرح العراقي

لم يعد المسرح العراقي كما كان أحد المسارح العربية المتربعة على القمة في السنوات الماضية, بعد أن تغيرت أشياء كثيرة في العراق، فما أسباب تراجع المسرح العراقي؟ وهل يمكن أن يعود لممارسة دوره الريادي قريبا؟

من برنامج: ضيف وقضية

الحياة الجامعية في ظل الاحتلال

كيف يتعامل الاحتلال مع المؤسسات التعليمية الفلسطينية؟ وما نصيب جامعة بيرزيت من هذه الحصيلة؟ ولماذا يتعامل الاحتلال مع الجامعة على أنها بؤرة إرهابية للمناضلين الفلسطينيين؟ وما موقف السلطة الفلسطينية من ذلك؟.

من برنامج: ضيف وقضية

عودة السرفاتي إلى المغرب

لسنوات طويلة اقترن الحديث عن وضع حقوق الإنسان في المغرب بحالة المعارض اليساري إبراهام سرفاتي، الذي بقيت قضيته قائمة في المغرب سواء عندما كان في السجن أو عندما انتقل منه إلى المنفى.

من برنامج: ضيف وقضية

السلاح في اليمن

السلاح زينة الرجال، لكنه في اليمن أكثر من ذلك بكثير، البعض يتحدث عن 60 مليون قطعة سلاح فيها، إلى جانب الخناجر التقليدية التي يتمنطق بها كل يمني منذ قرون، ورغم أن هذا الواقع مسيطر عليه نسبياً، إلا أنه يظل معرض للانفلات.

من برنامج: ضيف وقضية

التحولات الديمقراطية والحريات في دول الخليج

ما المشاكل التي يعاني منها المجتمع العربي وتعرقل طريق الديمقراطية؟ ما مدى تأثير مجالس الشورى في دول الخليج؟ وما تأثير التحولات الجديدة في العالم على منطقة الخليج؟ كيف تؤثر مشكلة الحرية السياسية في التنمية الديمقراطية؟.

من برنامج: ضيف وقضية

التيار الإسلامي في البرلمان المغربي

تحت قبة البرلمان المغربي أكثر من ثلاثمائة نائب من أحزاب وتلوينات سياسية مختلفة، عدد قليل منهم يتجاوز العشرة من التيار الإسلامي، يدخلون البرلمان لأول مرة، مما يطرح قضية تقويم هذه التجربة رغم قصرها ومحدوديتها.