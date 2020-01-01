من برنامج: ضيف وقضية
تفاعل المطرب مع قضايا الأمة
لماذا اهتزت صورة الفنان العربي وتراجع دوره عند الجمهور؟ ما دور الفنان العربي في مجتمعه؟ وما أهمية اختيار الفنان للوسائل التي تساعده على النجاح؟ وما أهمية إلمام الفنان بما يحدث حوله من قضايا؟
لماذا اهتزت صورة الفنان العربي وتراجع دوره عند الجمهور؟ ما دور الفنان العربي في مجتمعه؟ وما أهمية اختيار الفنان للوسائل التي تساعده على النجاح؟ وما أهمية إلمام الفنان بما يحدث حوله من قضايا؟
ما ظروف نشأة الحركة الإسلامية في المغرب؟ ما تأثير الحركات الإسلامية في العالم العربي على الحركة الإسلامية في المغرب؟ لماذا اختارت حركة التوحيد والإصلاح حزب العدالة دون غيره لتعمل سياسيا في إطاره؟.
ما هي خصائص الفن التشكيلي الملتزم؟ وكيف تخصص إبراهيم أبو الرُّب في الجداريات؟ وما هي فلسفة الجدارية...
أشهر ما توصف به موريتانيا هو أنها بلد المليون شاعر وبغض النظر عن مدى دقة التعبير فإن ظاهرة كثرة الش...
وجود العنصر الزنجي في المجتمع الموريتاني مشهد عادي في الحياة اليومية، بعضهم من موريتانيا، لكن غالبيتهم من العمالة الوافدة من دول الجوار الإفريقية، ويعملون في ميادين لا يرغب الموريتاني في العمل فيها.
يتهم العرب أحيانا بأنهم ما زالوا أسرى للتاريخ، وبأن أسواره العالية تحول دون تطلعهم إلى الأمام، هذا التطلع إلى الأمام يفترض من بين ما يفترض وجود دراسات مستقبلية، وهو ما نفتقر إليه في الغالب في الدول العربية.
لم يعد المسرح العراقي كما كان أحد المسارح العربية المتربعة على القمة في السنوات الماضية, بعد أن تغيرت أشياء كثيرة في العراق، فما أسباب تراجع المسرح العراقي؟ وهل يمكن أن يعود لممارسة دوره الريادي قريبا؟
كيف يتعامل الاحتلال مع المؤسسات التعليمية الفلسطينية؟ وما نصيب جامعة بيرزيت من هذه الحصيلة؟ ولماذا يتعامل الاحتلال مع الجامعة على أنها بؤرة إرهابية للمناضلين الفلسطينيين؟ وما موقف السلطة الفلسطينية من ذلك؟.
لسنوات طويلة اقترن الحديث عن وضع حقوق الإنسان في المغرب بحالة المعارض اليساري إبراهام سرفاتي، الذي بقيت قضيته قائمة في المغرب سواء عندما كان في السجن أو عندما انتقل منه إلى المنفى.
هل مازال للإذاعة دور ريادي في العصر الحاضر؟ – هل ينبغي أن يكون الإذاعي محايداً في القضايا التي يعرضها للجمهور؟ – كيف يكون الإذاعي الجيد؟ – ما هو الدور الحقيقي للإذاعة؟
السلاح زينة الرجال، لكنه في اليمن أكثر من ذلك بكثير، البعض يتحدث عن 60 مليون قطعة سلاح فيها، إلى جانب الخناجر التقليدية التي يتمنطق بها كل يمني منذ قرون، ورغم أن هذا الواقع مسيطر عليه نسبياً، إلا أنه يظل معرض للانفلات.
ما رأي د. سعيد سلمان في التعليم الجامعي الخاص؟ وما الفرق بينه وبين التعليم الحكومي؟ هل الهدف الأساسي للتعليم الجامعي الخاص هو الربح فقط؟ ما موقف الدولة من الشهادات التي يحصل عليها خريجو الجامعة الخاصة؟
ما المشاكل التي يعاني منها المجتمع العربي وتعرقل طريق الديمقراطية؟ ما مدى تأثير مجالس الشورى في دول الخليج؟ وما تأثير التحولات الجديدة في العالم على منطقة الخليج؟ كيف تؤثر مشكلة الحرية السياسية في التنمية الديمقراطية؟.
تحت قبة البرلمان المغربي أكثر من ثلاثمائة نائب من أحزاب وتلوينات سياسية مختلفة، عدد قليل منهم يتجاوز العشرة من التيار الإسلامي، يدخلون البرلمان لأول مرة، مما يطرح قضية تقويم هذه التجربة رغم قصرها ومحدوديتها.