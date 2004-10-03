البث الحي

من واشنطن

عن البرنامج

برنامج حواري أسبوعي مباشر، يقدمه عبد الرحيم فقرا، وتقوم فلسفته على استضافة اثنين أو ثلاثة من السياسيين أو المحللين لمناقشة ما يجري داخل أروقة الإدارة الأميركية من قضايا المنطقة لمناقشته أمام المشاهد تاركا له حرية تحديد رأيه.

من برنامج: من واشنطن

ما علاقة إقالة المفتش العام للخارجية الأميركية بصفقة أسلحة للسعودية؟

عادت القضايا المتراكمة المتعلقة بالعلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية للظهور بقوة على الساحة الأميركية، وعلى رأسها ملف إقالة المفتش العام لوزارة الخارجية وعلاقته بصفقة أسلحة للرياض.

المزيد من الحلقات

من برنامج: من واشنطن

بعد نتائج الثلاثاء الكبير.. من يفوز بايدن أم ساندرز؟

ناقشت حلقة (2020/3/6) من برنامج "من واشنطن" نتائج الثلاثاء الكبير بين المرشحين الديمقراطيين، وصعود المرشحين جو بايدن وبيرني ساندرز، وتساءلت: ما آمال الديمقراطيين؟ ومن أبرز المرشحين للفوز بترشيح الديمقراطيين؟