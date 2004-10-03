عادت القضايا المتراكمة المتعلقة بالعلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية للظهور بقوة على الساحة الأميركية، وعلى رأسها ملف إقالة المفتش العام لوزارة الخارجية وعلاقته بصفقة أسلحة للرياض.
برنامج حواري أسبوعي مباشر، يقدمه عبد الرحيم فقرا، وتقوم فلسفته على استضافة اثنين أو ثلاثة من السياسيين أو المحللين لمناقشة ما يجري داخل أروقة الإدارة الأميركية من قضايا المنطقة لمناقشته أمام المشاهد تاركا له حرية تحديد رأيه.
عادت القضايا المتراكمة المتعلقة بالعلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية للظهور بقوة على الساحة الأميركية، وعلى رأسها ملف إقالة المفتش العام لوزارة الخارجية وعلاقته بصفقة أسلحة للرياض.
ناقشت حلقة (2020/5/15) من برنامج "من واشنطن" الدور الأميركي في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بوقف إطلاق النار حول العالم من أجل توحيد الجهود لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
ناقشت حلقة (2020/5/8) من برنامج "من واشنطن" تداعيات الأزمة المتصاعدة بين الولايات المتحدة...
ناقشت حلقة (2020/5/1) من برنامج "من واشنطن" تصريحات وزير الخارجية الأميركي بشأن ضم إسرائي...
تساءلت حلقة (2020/4/24) من برنامج "من واشنطن" عن مستقبل سياسة الولايات المتحدة إزاء حلفائها وخصومها من دول المصدرة للنفط كالسعودية وإيران وروسيا بعد انهيار الخام الأميركي بشكل غير مسبوق.
تساءل برنامج "من واشنطن" (2020/4/17) هل سيعلو صوت دعاة الانعزالية من الداعين لإغلاق الحدود الأميركية قبل انتشار كورونا، أم سيغلب صوت الانفتاح المؤمن بدور منظمة الصحة العالمية؟
ناقشت حلقة (2020/4/10) من برنامج "من واشنطن" تأثير وباء كورونا على الجاليات العربية في أميركا، وتساءلت: كيف ينظر العرب الأميركيون للوضع الحالي في ظل انتشار الفيروس، وكيف ينظرون إلى دورهم؟
ناقشت حلقة (2020/4/3) من برنامج "من واشنطن" تداعيات أزمة فيروس كورونا، وتساءلت عن مدى تأثيرها على الحياة السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة الأميركية؟
ناقشت حلقة (2020/3/27) من برنامج "من واشنطن" مستقبل النفوذ في الشرق الأوسط بين أميركا والصين بعد التخلص من جائحة كورونا، وتساءلت: كيف ينظر الشرق الأوسط لتعامل الدولتين مع الفيروس؟
تساءل برنامج "من واشنطن" في حلقة (2020/3/20) عن تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا، ومدى تأثيرها على السياسة الخارجية للبيت الأبيض؟
ناقشت حلقة (2020/3/14) من برنامج "من واشنطن" تأثيرات فيروس كورونا على الاقتصاد الأميركي.
ناقشت حلقة (2020/3/6) من برنامج "من واشنطن" نتائج الثلاثاء الكبير بين المرشحين الديمقراطيين، وصعود المرشحين جو بايدن وبيرني ساندرز، وتساءلت: ما آمال الديمقراطيين؟ ومن أبرز المرشحين للفوز بترشيح الديمقراطيين؟
تساءلت حلقة (2020/2/28) من برنامج "من واشنطن" عن معنى الانتقادات اللاذعة للمرشحين الرئاسيين الديمقراطيين لحلفاء واشنطن التقليديين، وناقشت نظرة الأوساط الأميركية إلى خطة ترامب للسلام.
ناقشت حلقة (2020/2/21) من برنامج "من واشنطن" نظرة الإدارة الأميركية لم يحدث في مدينة إدلب بسوريا، وتساءلت: كيف تنظر واشنطن لما يحدث بإدلب؟ وما مستقبل العلاقات الروسية التركية؟