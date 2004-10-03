عن البرنامج

برنامج حواري أسبوعي مباشر، يقدمه عبد الرحيم فقرا، وتقوم فلسفته على استضافة اثنين أو ثلاثة من السياسيين أو المحللين لمناقشة ما يجري داخل أروقة الإدارة الأميركية من قضايا المنطقة لمناقشته أمام المشاهد تاركا له حرية تحديد رأيه.