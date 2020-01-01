من برنامج: من أوروبا
حاضر ومستقبل العلاقات الروسية
تناقش الحلقة حاضر ومستقبل العلاقات الروسية، هل ما زالت روسيا حليف سوريا أم أن عقد العلاقة الإستراتيجية بين الطرفين قد انفرط؟
تناقش الحلقة حاضر ومستقبل العلاقات الروسية، هل ما زالت روسيا حليف سوريا أم أن عقد العلاقة الإستراتيجية بين الطرفين قد انفرط؟
تتناول الحلقة موضوع محاكمة مجرمي الحرب في يوغسلافيا فبعد انتهاء الحرب السابقة مازال ملف محاكمة مجرمي الحرب مفتوحاً، فهل يشكل ذلك تهديداً للتعايش والسلام الهش في الدول الناشئة عن تفتت يوغسلافيا؟
تناقش الحلقة الثمن الاجتماعي والثقافي لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، فهل المجتمع التركي مستعد ...
تناقش الحلقة سر الحماس الأوروبي لتجريد إيران من القدرات النووية. فهل تنطلق مواقف ألمانيا وفرنسا وبر...
تسلط الحلقة الضوء على فلسطينيي أوروبا الذين ينظمون صفوفهم ويعقدون مؤتمرهم القاري الثالث, فهل باتت القارة الأوروبية ساحة جديدة للصراع مع إسرائيل والتمسك بحق العودة؟
تناقش الحلقة الشراكة الأوروبية المتوسطية بعد عشر سنوات من إطلاقها، ماذا تحقق من وعودها بجعل حوض المتوسط منطقة سلام وازدهار? وهل أعطى الجانب الأوروبي كل ما لديه؟
تناقش الحلقة الوزن الانتخابي لمسلمي بريطانيا. وهل سيمنح المسلمون أصواتهم بناء على مواقف المرشحين من السياسة الخارجية أم على مواقفهم من المسلمين ومن القضايا الاجتماعية والاقتصادية؟
تتناول الحلقة بالنقاش حلف شمال الأطلسي وتحول أنظاره إلى الوطن العربي، فما هي أهدافه ودوافعه؟ وما الفرق بين حوار الناتو مع الخليجيين وشراكته مع المتوسطيين؟ وكيف هي نظرة العرب لحلف الناتو؟
من بلاد الورد والجمال إحدى أكثر الدول والمجتمعات انفتاحا وتسامحا إن لم تكن أكثرها على الإطلاق، تلك هي الصورة المعروفة تقليديا عن هولندا. لكن شيئا ما تغير في عمق هذه الصورة الوردية.
تستعرض الحلقة العلاقات الفرنسية اللبنانية، فها هي باريس تعود بقوة إلى لبنان، فكانت طرفا رئيسيا في استصدار القرار 1559 وهي أول من طالب بتحقيق دولي في اغتيال الحريري.
تتناول الحلقة النقاش حول أسباب احتلال النرويج للمرتبة الأولى بين دول العالم في تقرير الأمم المتحدة للتنمية الإنسانية، فهل حققت ذلك بفضل تطور المجتمع أم سياسات الحكومة؟
ما حقيقة تصاعد العداء لليهود في فرنسا؟ ولماذا يتم ربط هذه الظاهرة بالمهاجرين العرب والمسلمين؟ هل أصبح المجتمع الفرنسي فعلا معاديا للسامية إلى درجة تبرر دعوة شارون يهود فرنسا للهجرة إلى إسرائيل؟
تتناول الحلقة لجنة الأمم المتحدة لتعويضات حرب الخليج في جنيف، لماذا نشأت؟ وإلى أي شيء تحولت؟ وما هي الأخطاء الفادحة التي ارتكبتها اللجنة ودفع العراق ثمنها مليارات الدولارات دون وجه حق؟
الحلقة تتناول العلاقة الأوروبية الأميركية. لماذا طوى الأوروبيون صفحة خلافهم مع الأميركيين بشأن العراق؟