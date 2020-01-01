البث الحي

من أوروبا

عن البرنامج

من برنامج: من أوروبا

ملاحقة مجرمي الحرب في يوغسلافيا

تتناول الحلقة موضوع محاكمة مجرمي الحرب في يوغسلافيا فبعد انتهاء الحرب السابقة مازال ملف محاكمة مجرمي الحرب مفتوحاً، فهل يشكل ذلك تهديداً للتعايش والسلام الهش في الدول الناشئة عن تفتت يوغسلافيا؟

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من برنامج: من أوروبا

المسلمون والانتخابات البريطانية

تناقش الحلقة الوزن الانتخابي لمسلمي بريطانيا. وهل سيمنح المسلمون أصواتهم بناء على مواقف المرشحين من السياسة الخارجية أم على مواقفهم من المسلمين ومن القضايا الاجتماعية والاقتصادية؟

من برنامج: من أوروبا

العرب وحلف شمال الأطلسي

تتناول الحلقة بالنقاش حلف شمال الأطلسي وتحول أنظاره إلى الوطن العربي، فما هي أهدافه ودوافعه؟ وما الفرق بين حوار الناتو مع الخليجيين وشراكته مع المتوسطيين؟ وكيف هي نظرة العرب لحلف الناتو؟

من برنامج: من أوروبا

العلاقات الفرنسية اللبنانية

تستعرض الحلقة العلاقات الفرنسية اللبنانية، فها هي باريس تعود بقوة إلى لبنان، فكانت طرفا رئيسيا في استصدار القرار 1559 وهي أول من طالب بتحقيق دولي في اغتيال الحريري.

من برنامج: من أوروبا

حقيقة وخلفيات اتهام فرنسا باللاسامية

ما حقيقة تصاعد العداء لليهود في فرنسا؟ ولماذا يتم ربط هذه الظاهرة بالمهاجرين العرب والمسلمين؟ هل أصبح المجتمع الفرنسي فعلا معاديا للسامية إلى درجة تبرر دعوة شارون يهود فرنسا للهجرة إلى إسرائيل؟