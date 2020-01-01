من بلاد الورد والجمال إحدى أكثر الدول والمجتمعات انفتاحا وتسامحا إن لم تكن أكثرها على الإطلاق، تلك هي الصورة المعروفة تقليديا عن هولندا. لكن شيئا ما تغير في عمق هذه الصورة الوردية.